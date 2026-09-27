Klub Rosario Central meraih trofi Piala Super Internasional di Argentina setelah mengalahkan Estudiantes de La Plata dengan skor 3-1 di Stadion Madre de Ciudades, sekaligus meraih gelar ke-14 dalam sejarah klub (lima gelar Divisi Utama dan sembilan piala domestik).

Selain keputusan-keputusan wasit yang kontroversial sepanjang pertandingan, Di Maria memainkan peran sentral dengan mencetak dua gol.

Pertandingan ini mempertemukan pemuncak klasemen liga musim 2025 dengan peraih gelar Piala Juara pada tahun yang sama.

Laga tersebut menyaksikan akhir yang kontroversial, yang meliputi keributan sengit antarpemain, aksi saling pukul, serta tuduhan dari presiden Estudiantes Juan Sebastian Veron terhadap wasit Dario Herrera, yang bahkan tak sempat meniup peluit tanda pertandingan berakhir, menurut yang dilaporkan surat kabar Marca.