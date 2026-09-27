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River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
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Video, "Dasar Pencuri": Hinaan Terang-terangan kepada Wasit, Di Maria Tiru Messi dan Raih Gelar Super

Estudiantes
Rosario Central
Super Cup
A. Di Maria
L. Messi
Argentina

Revolusi Verón: sebuah pertarungan sengit

Klub Rosario Central meraih trofi Piala Super Internasional di Argentina setelah mengalahkan Estudiantes de La Plata dengan skor 3-1 di Stadion Madre de Ciudades, sekaligus meraih gelar ke-14 dalam sejarah klub (lima gelar Divisi Utama dan sembilan piala domestik).

Selain keputusan-keputusan wasit yang kontroversial sepanjang pertandingan, Di Maria memainkan peran sentral dengan mencetak dua gol.

Pertandingan ini mempertemukan pemuncak klasemen liga musim 2025 dengan peraih gelar Piala Juara pada tahun yang sama.

Laga tersebut menyaksikan akhir yang kontroversial, yang meliputi keributan sengit antarpemain, aksi saling pukul, serta tuduhan dari presiden Estudiantes Juan Sebastian Veron terhadap wasit Dario Herrera, yang bahkan tak sempat meniup peluit tanda pertandingan berakhir, menurut yang dilaporkan surat kabar Marca.

  • Kreativitas Di Maria dan Revolusi Veron

    Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa pertandingan dimulai dengan sangat sengit sejak detik-detik awal. Setelah 53 detik, Estudiantes unggul lewat gol Alexis Castro.

    Surat kabar itu melanjutkan: "Meski gol dicetak di awal laga dan sejumlah pemain Estudiantes mengalami cedera - salah satunya pemain Uruguay Gabriel Neves yang dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans akibat cedera di pergelangan tangannya - Rosario Central mampu menyamakan kedudukan berkat penampilan gemilang Angel Di Maria, yang mencetak gol indah dari tendangan bebas, meniru gaya sahabatnya Messi."

    Comeback Rosario Central rampung sebelum akhir babak pertama lewat penalti yang dieksekusi Di Maria, sekaligus mengesahkan gol keduanya, yang membuat pertandingan makin panas, terlebih penalti tersebut, yang diberikan setelah peninjauan teknologi VAR, buntut dari benturan antara Leandro Gonzalez Pirez dan Enzo Copetti, membuat pemain La Plata sangat berang.

    Karena itu, Veron tak ragu berkomentar: "Tidak bisa dipercaya bagaimana mereka dibiarkan lolos dari hukuman sejauh ini, untuk merampokmu. Sesuatu yang tak bisa dibenarkan. Apakah untuk ini kita datang ke sini? Lelucon konyol."


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  • Di sinilah perang dimulai: "Bola itu semua milikmu, dasar pencuri"

    Situasi ini terus berlanjut hingga waktu tambahan babak kedua. Fernando Muslera, penjaga gawang Estudiantes, mencoba melakukan tendangan dengan putus asa, tetapi upayanya gagal, dan dalam sebuah serangan balik, Julián Fernández mencetak gol terakhir sehingga skor menjadi 1-3.


    Marca melanjutkan: "Di sinilah perang dimulai. Konfrontasi sengit yang diwarnai dorongan dan pukulan antara para pemain kedua tim, yang memaksa kedua tim mundur dengan cepat ke ruang ganti sebelum pertandingan dilanjutkan."


    Marca menambahkan: "Di tengah kekacauan itu, presiden klub Estudiantes, Juan Sebastián 'La Brujita' Verón, turun ke lapangan dan berbicara kepada wasit dengan berkata: 'Bolanya semua milikmu, dasar pencuri', kembali menyulut perselisihan lama mereka pada 2015 setelah kontroversi terkait pengakuan Federasi Sepak Bola Argentina atas gelar juara liga klub Rosario Central."

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