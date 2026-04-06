Bintang serial "The Football Factory" itu tampak bersemangat saat tim asuhan Nuno Espírito Santo melakukan comeback menakjubkan di menit-menit akhir berkat gol dari Mateus Fernandes dan Axel Disasi, yang membuat skor imbang 2-2 dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dyer terekam sedang ikut menyanyikan yel-yel tribun yang eksplisit mengenai hubungan menantunya, Bowen, dengan putrinya, Dani, saat suasana di London Timur mencapai puncaknya. Namun, malam itu berakhir dengan kekecewaan karena tendangan penalti krusial Bowen berhasil dihalau dalam adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh Leeds.
VIDEO: Danny Dyer ikut menyanyikan yel-yel suporter West Ham yang berbau vulgar tentang putrinya, Dani, sebelum menyaksikan menantunya, Jarrod Bowen, gagal mengeksekusi penalti dalam adu penalti di Piala FA yang berakhir dengan kekalahan dari Leeds
Kejadian kocak di tribun mendahului kekecewaan akibat adu penalti
Dyer memuji kapten Hammers yang 'rendah hati'
Dyer menjalin hubungan yang sangat saling menghormati dan erat dengan pemain timnas Inggris, Bowen, di luar sorotan lapangan. Pria berusia 48 tahun itu sering mengungkapkan kekagumannya terhadap sifat rendah hati Bowen, sambil mencatat bahwa sang penyerang menghindari jebakan-jebakan stereotip dari ketenaran sepak bola modern.
Berbicara sebelumnya kepada talkSPORT tentang karakter menantunya, Dyer mengatakan: "Itu karena betapa rendah hatinya dia. Dia tidak menonton Match of the Day. Para pesepakbola, jelas mereka tidak bisa menonton diri mereka sendiri di televisi dan Match Of The Day hanya tayang di televisi sekali seminggu, jadi saya pikir dia akan menontonnya, tapi dia tidak. Saya suka fakta bahwa dia tidak menontonnya. Dia bermain sepak bola, dia fokus pada permainannya, dia tidak terlalu suka membicarakannya. Kami jarang membicarakan sepak bola. Saya kadang-kadang mengirim pesan singkat kepadanya setelah pertandingan atau sebelum pertandingan – terkadang dia mengabaikan saya dan itu wajar, tapi dia hanya fokus pada permainannya dan itulah yang saya sukai darinya. Tidak ada hal stereotipis pemain sepak bola dalam dirinya."
West Ham menghadapi pertarungan sengit untuk menghindari degradasi
Saat ini terpuruk di peringkat ke-18 Liga Premier dan tertinggal satu poin dari Tottenham, Bowen dan West Ham harus segera bangkit menjelang tujuh pertandingan krusial, yang dimulai dengan laga-laga penting di bulan April melawan Wolves, Crystal Palace, dan Everton. Pertarungan hidup-mati untuk bertahan di Liga Premier ini akan ditutup dengan rangkaian pertandingan berat di bulan Mei melawan Brentford, Arsenal, Newcastle, dan Leeds.