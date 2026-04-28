VIDEO: Dani Carvajal tampak mengejek Trent Alexander-Arnold dengan sebuah gerakan saat duduk di bangku cadangan dalam laga imbang Real Madrid melawan Real Betis

Pada babak kedua laga melawan Betis, kamera televisi menangkap momen yang cukup mencolok di bangku cadangan Madrid. Saat Alexander-Arnold—yang kini mendahului Carvajal dalam hierarki tim—gagal mengawal seorang pemain lawan dalam serangan balik yang berbahaya, Carvajal terlihat seolah-olah bereaksi terhadap kurangnya rasa urgensi sang pemain Inggris.

Bek veteran itu terekam kamera membuat gerakan "berjalan" dengan tangannya, seolah-olah meniru kecepatan lari Alexander-Arnold saat lawan terus menekan ke depan. Meskipun halus, gestur tersebut telah ditafsirkan secara luas sebagai kritik langsung terhadap pemain yang saat ini menduduki posisinya, sehingga memicu spekulasi mengenai keharmonisan di dalam skuad.