VIDEO: Dani Carvajal tampak mengejek Trent Alexander-Arnold dengan sebuah gerakan saat duduk di bangku cadangan dalam laga imbang Real Madrid melawan Real Betis

Alexander-Arnold - CarvajalGetty/GOAL
Dani Carvajal tampak mengejek Trent Alexander-Arnold dengan sebuah gerakan saat duduk di bangku cadangan dalam laga imbang Real Madrid melawan Real Betis

Dani Carvajal memicu kontroversi setelah tertangkap kamera seolah-olah mengejek rekan setimnya, Trent Alexander-Arnold, saat Real Madrid bermain imbang melawan Real Betis. Bek kanan berpengalaman itu, yang waktu bermainnya berkurang drastis di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, tampak mengkritik kerja keras sang pemain Inggris dalam bertahan dari pinggir lapangan.

  • Gerakan 'berjalan' yang ditujukan kepada Alexander-Arnold

    Pada babak kedua laga melawan Betis, kamera televisi menangkap momen yang cukup mencolok di bangku cadangan Madrid. Saat Alexander-Arnold—yang kini mendahului Carvajal dalam hierarki tim—gagal mengawal seorang pemain lawan dalam serangan balik yang berbahaya, Carvajal terlihat seolah-olah bereaksi terhadap kurangnya rasa urgensi sang pemain Inggris.

    Bek veteran itu terekam kamera membuat gerakan "berjalan" dengan tangannya, seolah-olah meniru kecepatan lari Alexander-Arnold saat lawan terus menekan ke depan. Meskipun halus, gestur tersebut telah ditafsirkan secara luas sebagai kritik langsung terhadap pemain yang saat ini menduduki posisinya, sehingga memicu spekulasi mengenai keharmonisan di dalam skuad.

    • Iklan

  • Kekecewaan Carvajal

    Sorotan terhadap Carvajal musim ini telah bergeser dari prestasi-prestasi gemilangnya ke peran yang semakin terpinggirkan di Real Madrid. Bek kanan berpengalaman yang dulunya tak tergantikan sebagai pemain inti ini kini harus puas duduk di bangku cadangan di bawah asuhan Arbeloa, dan tampak kesulitan menghadapi minimnya waktu bermain di musim ini.

    Keterlibatan Carvajal telah menurun drastis dalam beberapa pekan terakhir; penampilan terakhirnya sebagai starter terjadi pada pertandingan imbang 1-1 melawan Girona pada 7 April. Sejak itu, ia hanya tampil sebentar saat melawan Alaves dan tidak dimainkan sebagai pemain pengganti selama pertandingan yang berakhir imbang dengan Real Betis baru-baru ini, sebuah situasi yang jelas membuat legenda klub ini merasa frustrasi.

    Masa depan yang tak menentu bagi bek veteran tersebut

    Kontrak Carvajal saat ini akan berakhir musim panas ini, dan belum ada kepastian mengenai perpanjangan kontrak. Setelah membela klub selama lebih dari satu dekade, pemain berusia 34 tahun ini kini dihadapkan pada kemungkinan nyata bahwa kariernya yang gemilang di Santiago Bernabeu akan segera berakhir.

    Seiring mendekatnya pertandingan-pertandingan terakhir musim domestik, masih harus dilihat apakah Carvajal akan diberi kesempatan tampil dalam pertandingan perpisahan yang layak atau apakah ia akan tetap duduk di bangku cadangan di belakang Alexander-Arnold.

