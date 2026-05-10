Derby Glasgow sering kali ditandai dengan semangat juang dan ketegangan, tetapi Maeda memastikan edisi kali ini akan dikenang karena kehebatan teknisnya yang luar biasa.

Saat pertandingan berlangsung sangat ketat, pemain internasional Jepang ini bereaksi paling cepat terhadap umpan lambung di dalam kotak penalti, melompat ke udara untuk menyambarnya dengan tendangan salto yang sempurna, membuat kiper Rangers terpaku di tempatnya.

Bukan hanya keberanian tendangannya yang mengesankan, tetapi juga eksekusinya di bawah tekanan yang luar biasa, yang sekali lagi membuktikan mengapa Maeda menjadi titik fokus identitas serangan tim Celtic ini.



