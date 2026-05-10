VIDEO: Daizen Maeda mencetak gol tendangan salto yang luar biasa saat Celtic mengalahkan Rangers, memperkuat harapan mereka untuk meraih gelar Liga Utama Skotlandia
Momen ajaib Maeda memeriahkan Parkhead
Derby Glasgow sering kali ditandai dengan semangat juang dan ketegangan, tetapi Maeda memastikan edisi kali ini akan dikenang karena kehebatan teknisnya yang luar biasa.
Saat pertandingan berlangsung sangat ketat, pemain internasional Jepang ini bereaksi paling cepat terhadap umpan lambung di dalam kotak penalti, melompat ke udara untuk menyambarnya dengan tendangan salto yang sempurna, membuat kiper Rangers terpaku di tempatnya.
Bukan hanya keberanian tendangannya yang mengesankan, tetapi juga eksekusinya di bawah tekanan yang luar biasa, yang sekali lagi membuktikan mengapa Maeda menjadi titik fokus identitas serangan tim Celtic ini.
Tanggapan sinis terhadap kandidat gol terbaik musim ini
Meskipun golnya sangat spektakuler, Maeda tetap bersikap rendah hati seperti biasanya terkait kontribusinya. "Itu hanya keberuntungan," katanya kepada Sky Sports.
Ketika ditanya tentang pikirannya sebelum mencetak gol, Maeda menambahkan: "Saya merasa optimis, jadi saya berpikir, 'Mengapa tidak mencobanya saja?' Untungnya saya berhasil mencetak gol."
Pemain asal Jepang ini telah mencetak enam gol dalam empat penampilannya terakhir bersama Celtic, menemukan kembali performa terbaiknya di akhir musim.
"Saya pikir itu karena para penggemar," katanya saat ditanya tentang alasan di balik lonjakan performanya di akhir musim. "Kami ingin membalas kebaikan mereka dan bekerja keras untuk mereka. Itulah alasannya, menurut saya."
Celtic semakin mendekati Hearts seiring memanasnya persaingan perebutan gelar
Kemenangan ini memberikan dorongan moral dan peluang matematis yang besar bagi tim asuhan Martin O'Neill dalam upaya mereka mempertahankan gelar juara domestik. Dengan mengalahkan rival abadi mereka, Celtic telah mengokohkan posisi mereka di peringkat kedua dan memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Hearts menjadi hanya satu poin, sekaligus menjauh tujuh poin dari Rangers di peringkat ketiga.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Celtic?
Seiring meredanya euforia perayaan, fokus Celtic kini beralih pada upaya mempertahankan konsistensi mereka di fase akhir musim ini. Jalan menuju trofi kini sudah jelas: Celtic akan menghadapi Motherwell dan Hearts dalam dua laga berikutnya.
Jika mereka berhasil meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut, mereka akan secara resmi dinobatkan sebagai juara Scottish Premiership.