Cristiano Ronaldo
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Cristiano Ronaldo yang tertawa membuat isyarat tangan dan berteriak ke arah para pendukung Al Ahli yang melontarkan hinaan kepadanya setelah kemenangan penting Al-Nassr

Cristiano Ronaldo sekali lagi menjadi sorotan baik selama pertandingan berlangsung maupun setelahnya, saat Al-Nassr memastikan kemenangan penting 2-0 atas Al-Ahli. Meskipun legenda asal Portugal itu mencetak gol untuk melanjutkan upayanya menorehkan sejarah, justru reaksinya pasca-pertandingan terhadap suporter lawan yang provokatiflah yang memicu kehebohan di media sosial.

    Penyerang veteran itu tampak bersemangat setelah hasil pertandingan yang membuat Al-Nassr tetap berada di puncak klasemen Liga Pro Saudi. Namun, saat ia berjalan meninggalkan lapangan, sekelompok pendukung setia Al-Ahli mencoba memancing emosinya dengan meneriakkan prestasi klub mereka di kancah kontinental baru-baru ini dan mempertanyakan statusnya di dunia sepak bola. Alih-alih mengabaikan ejekan tersebut, Ronaldo justru menoleh ke arah tribun dengan senyum lebar di wajahnya. Dalam momen yang telah dibagikan jutaan kali di berbagai platform, pemain berusia 39 tahun itu menanggapi ejekan tersebut dengan tawa sebelum mengingatkan para pendukung tuan rumah siapa sebenarnya yang mereka hadapi melalui gestur sederhana namun efektif.

    Menanggapi para penggemar yang dilaporkan berteriak tentang dua gelar Liga Champions AFC milik Al-Ahli, Ronaldo terlihat mengangkat tangannya dan dengan jelas memperlihatkan kelima jarinya. Saat melakukan gestur tersebut, ia terekam kamera berteriak balik kepada kerumunan untuk mempertegas poinnya. "Saya punya lima gelar Liga Champions," katanya kepada para penggemar, tetap tenang dan tersenyum sepanjang percakapan. Pesannya sangat jelas: sebuah referensi terhadap kesuksesannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions UEFA, di mana ia telah mengangkat trofi tersebut sebanyak lima kali bersama Manchester United dan Real Madrid.

    • Iklan

    Meskipun interaksinya dengan penonton menjadi sorotan utama, penampilan Ronaldo di lapangan tak kalah pentingnya. Dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 tersebut, mantan pemain Juventus ini telah mengoleksi total 970 gol sepanjang kariernya, baik untuk klub maupun tim nasional. Ia tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat saat terus memimpin lini depan klub raksasa asal Riyadh tersebut.

    Gol tersebut membuatnya hanya berjarak 30 gol lagi dari angka 1.000 gol yang legendaris, sebuah prestasi yang banyak orang anggap mustahil di era modern. Dengan Al-Nassr yang saat ini memimpin perebutan gelar dan masih ada beberapa pertandingan tersisa di musim domestik, ditambah jadwal internasional yang padat bersama Portugal, hitung mundur menuju 1.000 gol secara resmi telah dimulai.

  Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro League

    Al-Nassr tetap dalam perburuan gelar

    Kemenangan atas Al-Ahli memastikan Al-Nassr tetap memimpin perburuan gelar Liga Pro Saudi dengan empat pertandingan tersisa. Mereka saat ini unggul 13 poin atas rival mereka yang berada di posisi ketiga dan unggul delapan poin dari Al-Hilal yang berada di posisi kedua, yang masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Ronaldo akan kembali beraksi saat Al-Nassr bertandang ke markas Al-Qadsiah pada 3 Mei. Di bawah tekanan besar untuk meraih trofi musim ini, skuad sangat mengandalkan kepemimpinan dan ketajaman finishing Ronaldo.

