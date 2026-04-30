VIDEO: Cristiano Ronaldo yang tertawa membuat isyarat tangan dan berteriak ke arah para pendukung Al Ahli yang melontarkan hinaan kepadanya setelah kemenangan penting Al-Nassr

Penyerang veteran itu tampak bersemangat setelah hasil pertandingan yang membuat Al-Nassr tetap berada di puncak klasemen Liga Pro Saudi. Namun, saat ia berjalan meninggalkan lapangan, sekelompok pendukung setia Al-Ahli mencoba memancing emosinya dengan meneriakkan prestasi klub mereka di kancah kontinental baru-baru ini dan mempertanyakan statusnya di dunia sepak bola. Alih-alih mengabaikan ejekan tersebut, Ronaldo justru menoleh ke arah tribun dengan senyum lebar di wajahnya. Dalam momen yang telah dibagikan jutaan kali di berbagai platform, pemain berusia 39 tahun itu menanggapi ejekan tersebut dengan tawa sebelum mengingatkan para pendukung tuan rumah siapa sebenarnya yang mereka hadapi melalui gestur sederhana namun efektif.

Menanggapi para penggemar yang dilaporkan berteriak tentang dua gelar Liga Champions AFC milik Al-Ahli, Ronaldo terlihat mengangkat tangannya dan dengan jelas memperlihatkan kelima jarinya. Saat melakukan gestur tersebut, ia terekam kamera berteriak balik kepada kerumunan untuk mempertegas poinnya. "Saya punya lima gelar Liga Champions," katanya kepada para penggemar, tetap tenang dan tersenyum sepanjang percakapan. Pesannya sangat jelas: sebuah referensi terhadap kesuksesannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions UEFA, di mana ia telah mengangkat trofi tersebut sebanyak lima kali bersama Manchester United dan Real Madrid.