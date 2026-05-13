Jalan-jalan di Riyadh telah disiapkan untuk perayaan bersejarah, namun Al-Nassr terpaksa menunda perayaan mereka setelah bermain imbang 1-1 dengan rival mereka, Al-Hilal. Segalanya tampak sudah siap bagi tim asuhan Jorge Jesus untuk merebut gelar Liga Pro Saudi hingga menit ke-98. Dalam momen yang benar-benar gila, gol bunuh diri yang fatal akibat lemparan ke dalam yang kuat mengejutkan penonton tuan rumah dan membuat para pemain terkejut.

Kesalahan itu terjadi pada saat yang paling tidak tepat, saat kiper asal Brasil, Bento, salah mengira arah bola di bawah tekanan. Hasil imbang ini berarti bahwa meskipun Al-Nassr tetap memimpin klasemen, mereka masih harus mengalahkan Damac FC dalam pertandingan terakhir mereka untuk merebut gelar juara. Ini merupakan pukulan telak bagi tim yang telah mendominasi sebagian besar pertandingan setelah gol pembuka Mohamed Simakan di babak pertama.



