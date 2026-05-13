Goal.com
LiveTiket
Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Cristiano Ronaldo yang tak bisa ditenangkan tampak lesu di bangku cadangan sambil tak percaya setelah blunder kiper Al-Nassr menggagalkan perayaan gelar juara

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Al Hilal
Al Nassr FC vs Al Hilal
Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tampak sangat terpukul di bangku cadangan Al-Nassr setelah kesalahan fatal yang dilakukan kiper Bento di menit-menit akhir menggagalkan upaya klub tersebut untuk meraih gelar Liga Pro Saudi pertama mereka dalam tujuh tahun terakhir. Bintang asal Portugal itu telah diganti menjelang akhir pertandingan melawan Al-Hilal dan hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat kemenangan terlepas di detik-detik terakhir.

  • Kesalahan fatal kiper di menit-menit akhir merusak suasana pesta

    Jalan-jalan di Riyadh telah disiapkan untuk perayaan bersejarah, namun Al-Nassr terpaksa menunda perayaan mereka setelah bermain imbang 1-1 dengan rival mereka, Al-Hilal. Segalanya tampak sudah siap bagi tim asuhan Jorge Jesus untuk merebut gelar Liga Pro Saudi hingga menit ke-98. Dalam momen yang benar-benar gila, gol bunuh diri yang fatal akibat lemparan ke dalam yang kuat mengejutkan penonton tuan rumah dan membuat para pemain terkejut.

    Kesalahan itu terjadi pada saat yang paling tidak tepat, saat kiper asal Brasil, Bento, salah mengira arah bola di bawah tekanan. Hasil imbang ini berarti bahwa meskipun Al-Nassr tetap memimpin klasemen, mereka masih harus mengalahkan Damac FC dalam pertandingan terakhir mereka untuk merebut gelar juara. Ini merupakan pukulan telak bagi tim yang telah mendominasi sebagian besar pertandingan setelah gol pembuka Mohamed Simakan di babak pertama.


    • Iklan

  • Tonton klipnya



  • Emosi murni Ronaldo di bangku cadangan

    Rasa frustrasi itu terlalu berat untuk ditanggung oleh Ronaldo. Setelah digantikan oleh Abdullah Al-Hamdan pada menit ke-83, pemain berusia 41 tahun itu terlihat duduk lesu di bangku cadangan akibat kesalahan Bento, menatap kosong dengan air mata berlinang saat menyadari bahwa timnya kehilangan poin. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan peluang yang nyaris terlewatkan bagi sang kapten, yang melihat tendangan jarak jauhnya yang spektakuler diselamatkan oleh Yassine Bounou di awal pertandingan.

    Terlepas dari kekecewaan di lapangan, Ronaldo langsung aktif di media sosial tak lama setelah peluit akhir untuk menyemangati rekan setim dan para pendukungnya. Ia memposting pesan penuh semangat di Instagram, yang berbunyi: "Mimpi sudah dekat. Tetap semangat, kita tinggal selangkah lagi! Terima kasih kepada kalian semua atas dukungan luar biasa malam ini!"


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ada kemungkinan terjadi dua kali lipat di masa mendatang

    Meskipun perayaan gelar juara tertunda, Al-Nassr tetap berada di ambang raihan trofi yang sensasional. Klub ini sudah menatap pekan yang krusial di mana mereka berpotensi merayakan dua gelar juara dalam satu hari, dengan skenario unik ini bergantung pada hasil pertandingan-pertandingan mendatang mereka dan performa rival mereka, Al-Hilal.

    Pada Sabtu, 16 Mei, Al-Nassr akan bertanding di final AFC Champions League Two melawan tim Jepang, Gamba Osaka. Dengan Al-Hilal yang akan menghadapi Neom di liga pada sore hari yang sama, Ronaldo dan rekan-rekan setimnya secara teknis bisa dinobatkan sebagai juara domestik saat mereka sedang bertanding di final kontinental. Hal ini menjadi panggung bagi salah satu hari paling luar biasa dalam sejarah klub, asalkan mereka bisa melupakan kekecewaan akibat hasil imbang pada Selasa lalu.


Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
AFC Champions League Two
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Gamba Osaka crest
Gamba Osaka
GOS