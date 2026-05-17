Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Cristiano Ronaldo yang marah menolak menerima medali runner-up saat bintang Al-Nassr itu bergegas menuju terowongan setelah kekalahan di final Liga Champions AFC

Cristiano Ronaldo tak mampu menyembunyikan kemarahannya pada Sabtu malam saat ia secara mengejutkan menolak menghadiri upacara penyerahan trofi pasca-pertandingan usai kekalahan Al-Nassr di final Liga Champions AFC. Bintang asal Portugal itu langsung menuju pintu keluar sementara rekan-rekan setimnya tetap berada di lapangan untuk menerima penghargaan sebagai runner-up dan mengambil medali peringkat kedua.

    Upaya Ronaldo untuk meraih trofi besar pertamanya bersama Al-Nassr berakhir dengan kekecewaan yang mendalam pada Sabtu malam, saat klub raksasa Saudi itu dikejutkan di kandang sendiri oleh tim Jepang, Gamba Osaka. Segalanya tampak siap untuk malam bersejarah di Al-Awwal Park, dengan Al-Nassr bertekad menjadi klub Saudi pertama yang mengangkat trofi AFC Champions League Two. Namun, meski menjadi favorit kuat, skenario tersebut berubah drastis ketika gol penentu pada menit ke-29 dari Deniz Hummet cukup untuk memastikan kemenangan tipis 1-0 bagi Nerazzurri, membuat klub asal Riyadh itu pulang dengan tangan hampa di panggung kontinental.

    Penyerang veteran itu tampak frustrasi sepanjang pertandingan karena melihat beberapa peluang terbuang percuma. Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo tidak tinggal untuk memberikan ucapan selamat atau mengikuti prosesi formal. Sebaliknya, ia menjauh dari rekan-rekan setimnya di Al-Nassr dan menuju terowongan, menolak untuk muncul kembali saat pelatih kepala Jorge Jesus memimpin sisa skuad ke podium untuk menerima medali perak mereka.

    Kekalahan di laga final ini terjadi hanya beberapa hari setelah kekecewaan lain di liga domestik. Al-Nassr sebenarnya memiliki peluang untuk memastikan gelar juara Liga Pro Saudi pada awal pekan ini, namun harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan pesaing gelar Al-Hilal akibat kesalahan individu yang mengejutkan. Klub tersebut tampaknya sudah di ambang gelar juara hingga kiper Bento membiarkan bola lemparan ke dalam terlepas dari tangannya dan masuk ke gawang pada menit-menit akhir tambahan waktu. Reaksi Ronaldo terhadap insiden tersebut menjadi viral, karena ia terlihat tak terhibur di bangku cadangan, setelah diganti menjelang akhir pertandingan.

    Hasil imbang tersebut menghalangi perayaan gelar juara lebih awal dan menambah tekanan yang semakin besar pada raksasa asal Riyadh itu menjelang final kontinental mereka. Rasa sakit akibat kekalahan mereka dari Gamba Osaka semakin diperparah oleh perkembangan di liga domestik, karena Al-Hilal berhasil mengalahkan Neom pada hari yang sama, memastikan bahwa perebutan gelar Liga Pro Saudi akan berlanjut hingga hari terakhir musim ini.

    Langkah terakhir menuju gelar juara

    Meskipun mengalami kekecewaan beruntun, pelatih kepala Al-Nassr, Jorge Jesus, tetap optimis menjelang akhir musim. Berbicara setelah kekalahan terbaru di liga, ia mengatakan: "Kami masih punya kesempatan kedua. Kami masih punya satu pertandingan untuk dirayakan. Jika para pendukung tetap bersemangat seperti hari ini, pasti di pertandingan terakhir kami akan bahagia dan merayakan gelar juara."

    Al-Nassr saat ini unggul dua poin dari Al-Hilal di puncak klasemen Liga Pro Saudi. Musim mereka kini bergantung pada pertandingan terakhir melawan Damac FC, di mana kemenangan akan secara resmi mengakhiri penantian tujuh tahun mereka untuk gelar liga dan memberikan sedikit penghiburan atas kekecewaan akibat kekalahan di final Liga Champions AFC.

