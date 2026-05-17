VIDEO: Cristiano Ronaldo yang marah menolak menerima medali runner-up saat bintang Al-Nassr itu bergegas menuju terowongan setelah kekalahan di final Liga Champions AFC

Upaya Ronaldo untuk meraih trofi besar pertamanya bersama Al-Nassr berakhir dengan kekecewaan yang mendalam pada Sabtu malam, saat klub raksasa Saudi itu dikejutkan di kandang sendiri oleh tim Jepang, Gamba Osaka. Segalanya tampak siap untuk malam bersejarah di Al-Awwal Park, dengan Al-Nassr bertekad menjadi klub Saudi pertama yang mengangkat trofi AFC Champions League Two. Namun, meski menjadi favorit kuat, skenario tersebut berubah drastis ketika gol penentu pada menit ke-29 dari Deniz Hummet cukup untuk memastikan kemenangan tipis 1-0 bagi Nerazzurri, membuat klub asal Riyadh itu pulang dengan tangan hampa di panggung kontinental.

Penyerang veteran itu tampak frustrasi sepanjang pertandingan karena melihat beberapa peluang terbuang percuma. Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo tidak tinggal untuk memberikan ucapan selamat atau mengikuti prosesi formal. Sebaliknya, ia menjauh dari rekan-rekan setimnya di Al-Nassr dan menuju terowongan, menolak untuk muncul kembali saat pelatih kepala Jorge Jesus memimpin sisa skuad ke podium untuk menerima medali perak mereka.