Goal.com
Live
Cristiano Ronaldo
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Cristiano Ronaldo sedang menikmati liburan! CR7 bersenang-senang dengan olahraga air bersama Georgina Rodriguez dan keluarganya — termasuk mengendarai mobil sport di atas laut

Cristiano Ronaldo tetap menjalin ikatan yang tak terputus dengan kampung halamannya, dengan kembali ke Pulau Madeira untuk menjauh sejenak dari kompetisi tingkat atas. Pemain berusia 41 tahun itu membawa tunangannya, Georgina Rodriguez, dan anak-anak mereka ke sudut Samudra Atlantik ini—yang mereka anggap sebagai destinasi liburan favorit mereka untuk tahun 2026—untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

  • Kegiatan olahraga air selama liburan

    Kegiatan Ronaldo bersama keluarganya terekam dalam sebuah video yang viral, di mana sang pesepakbola tampak menikmati liburannya. Ronaldo terlihat tertawa riang saat meluncur di seluncuran balon. Ia juga terlihat mengendarai mobil di atas laut. Tak hanya itu, ia juga terlihat menaiki jetfoiler—papan selancar yang melayang di atas air.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Kembalinya sang anak yang hilang ke Funchal

    Bagi Ronaldo, kembali ke Madeira bukan sekadar liburan—melainkan sebuah reuni dengan masa kecilnya yang dihabiskan di lingkungan Santo Antonio, Funchal. Meskipun ia kini menjadi salah satu pesepakbola dengan gaji tertinggi di dunia dan sedang berkarier di Arab Saudi, sang penyerang tak pernah melupakan pengorbanan yang mewarnai masa kecilnya sebelum meraih ketenaran global. Pemain sepak bola itu sendiri telah berulang kali mengenang kesulitan masa mudanya: "Kami tidak punya uang, hidup tidak mudah saat itu di Madeira."

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Tidak masuk dalam skuad Portugal selama jeda internasional

    Ronaldo akan bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah tidak dipanggil ke skuad Portugal terbaru, yang diumumkan Jumat lalu untuk laga persahabatan mendatang melawan Meksiko dan Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026. Pemenang Ballon d'Or lima kali ini mengalami cedera otot paha belakang saat klubnya bertanding melawan Al-Fayha di Liga Pro Saudi pada 28 Februari. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, sebelumnya telah mengindikasikan pada awal pekan ini bahwa Ronaldo mengalami "cedera ringan", tanpa memastikan apakah pemain berusia 41 tahun itu akan absen selama jeda internasional.

Friendlies
Mexico crest
Mexico
MEX
Portugal crest
Portugal
POR
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Najma crest
Al Najma
ANA