VIDEO: Cristiano Ronaldo sedang menikmati liburan! CR7 bersenang-senang dengan olahraga air bersama Georgina Rodriguez dan keluarganya — termasuk mengendarai mobil sport di atas laut

Ronaldo akan bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah tidak dipanggil ke skuad Portugal terbaru, yang diumumkan Jumat lalu untuk laga persahabatan mendatang melawan Meksiko dan Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026. Pemenang Ballon d'Or lima kali ini mengalami cedera otot paha belakang saat klubnya bertanding melawan Al-Fayha di Liga Pro Saudi pada 28 Februari. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, sebelumnya telah mengindikasikan pada awal pekan ini bahwa Ronaldo mengalami "cedera ringan", tanpa memastikan apakah pemain berusia 41 tahun itu akan absen selama jeda internasional.