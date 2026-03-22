Kegiatan Ronaldo bersama keluarganya terekam dalam sebuah video yang viral, di mana sang pesepakbola tampak menikmati liburannya. Ronaldo terlihat tertawa riang saat meluncur di seluncuran balon. Ia juga terlihat mengendarai mobil di atas laut. Tak hanya itu, ia juga terlihat menaiki jetfoiler—papan selancar yang melayang di atas air.
VIDEO: Cristiano Ronaldo sedang menikmati liburan! CR7 bersenang-senang dengan olahraga air bersama Georgina Rodriguez dan keluarganya — termasuk mengendarai mobil sport di atas laut
Kegiatan olahraga air selama liburan
Kembalinya sang anak yang hilang ke Funchal
Bagi Ronaldo, kembali ke Madeira bukan sekadar liburan—melainkan sebuah reuni dengan masa kecilnya yang dihabiskan di lingkungan Santo Antonio, Funchal. Meskipun ia kini menjadi salah satu pesepakbola dengan gaji tertinggi di dunia dan sedang berkarier di Arab Saudi, sang penyerang tak pernah melupakan pengorbanan yang mewarnai masa kecilnya sebelum meraih ketenaran global. Pemain sepak bola itu sendiri telah berulang kali mengenang kesulitan masa mudanya: "Kami tidak punya uang, hidup tidak mudah saat itu di Madeira."
Tidak masuk dalam skuad Portugal selama jeda internasional
Ronaldo akan bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah tidak dipanggil ke skuad Portugal terbaru, yang diumumkan Jumat lalu untuk laga persahabatan mendatang melawan Meksiko dan Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026. Pemenang Ballon d'Or lima kali ini mengalami cedera otot paha belakang saat klubnya bertanding melawan Al-Fayha di Liga Pro Saudi pada 28 Februari. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, sebelumnya telah mengindikasikan pada awal pekan ini bahwa Ronaldo mengalami "cedera ringan", tanpa memastikan apakah pemain berusia 41 tahun itu akan absen selama jeda internasional.