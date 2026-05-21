VIDEO: Cristiano Ronaldo meneteskan air mata sebelum memimpin perayaan dengan tabuhan drum bersama Al-Nassr usai meraih gelar juara Liga Profesional Arab Saudi pertamanya

Al-Nassr menjadi juara Arab Saudi untuk ke-11 kalinya setelah kemenangan telak 4-1 atas Damac memastikan gelar liga. Tim asuhan Jorge Jesus memasuki hari terakhir dengan menyadari bahwa mereka membutuhkan penampilan yang tajam untuk menangkis tekanan dari rival tak terkalahkan mereka, Al-Hilal, dan mereka melakukannya dengan gemilang untuk mengamankan trofi liga pertama mereka sejak 2019.

Suasana di Riyadh sangat meriah saat gol-gol dari Sadio Mane dan Kingsley Coman membawa tuan rumah memimpin dengan meyakinkan sejak awal. Meskipun Morlaye Sylla sempat mengancam untuk meredam euforia tersebut dengan mencetak gol penalti untuk tim tamu, malam itu pada akhirnya menjadi milik Ronaldo, yang mencetak dua gol untuk mengamankan tiga poin bagi Al-Nassr.