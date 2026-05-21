VIDEO: Cristiano Ronaldo meneteskan air mata sebelum memimpin perayaan dengan tabuhan drum bersama Al-Nassr usai meraih gelar juara Liga Profesional Arab Saudi pertamanya
Al-Nassr mengakhiri puasa gelar selama tujuh tahun
Al-Nassr menjadi juara Arab Saudi untuk ke-11 kalinya setelah kemenangan telak 4-1 atas Damac memastikan gelar liga. Tim asuhan Jorge Jesus memasuki hari terakhir dengan menyadari bahwa mereka membutuhkan penampilan yang tajam untuk menangkis tekanan dari rival tak terkalahkan mereka, Al-Hilal, dan mereka melakukannya dengan gemilang untuk mengamankan trofi liga pertama mereka sejak 2019.
Suasana di Riyadh sangat meriah saat gol-gol dari Sadio Mane dan Kingsley Coman membawa tuan rumah memimpin dengan meyakinkan sejak awal. Meskipun Morlaye Sylla sempat mengancam untuk meredam euforia tersebut dengan mencetak gol penalti untuk tim tamu, malam itu pada akhirnya menjadi milik Ronaldo, yang mencetak dua gol untuk mengamankan tiga poin bagi Al-Nassr.
Adegan-adegan yang mengharukan di Taman Al-Awwal
Pemain berusia 41 tahun itu seolah kembali ke masa jayanya dengan melepaskan tendangan bebas rendah dan keras ke sudut bawah gawang dari sisi kiri, menandai gol pertamanya dari tendangan bebas langsung sejak Agustus 2024. Itu adalah gol liga ke-27 dalam musim yang produktif baginya, namun ia belum selesai di situ, karena ia menyelinap ke dalam kotak penalti untuk mencetak gol keduanya malam itu dan gol keempat Al-Nassr dengan hanya sepuluh menit tersisa. Segera setelah mencetak gol untuk kedua kalinya, kesadaran akan pencapaian tersebut tampaknya menyadarkan sang penyerang legendaris. Ronaldo terlihat menangis di bangku cadangan setelah diganti dan mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah pribadi yang sangat penting bagi Ronaldo, yang telah mengalami dua kali finis di posisi kedua dan satu kali finis di posisi ketiga secara berturut-turut sejak tiba di Timur Tengah pada Januari 2023.
Pesta meriah dan kejayaan gelar juara
Begitu peluit akhir dibunyikan, air mata berubah menjadi kegembiraan yang murni. Ronaldo menjadi pusat perayaan pasca-pertandingan, naik ke tribun untuk memimpin perayaan drum Al-Nassr yang terkenal bersama para pendukung. Kemenangan ini membuat Al-Nassr finis dengan selisih dua poin di atas Al Hilal, yang secara luar biasa menyelesaikan musim tanpa kekalahan namun tetap tak mampu menandingi tim asuhan Jesus yang tak terbendung.
Bagi Ronaldo, ini merupakan gelar liga kasta tertinggi kedelapan dalam kariernya, yang mencakup empat negara berbeda. Setelah akhirnya menaklukkan Liga Pro Saudi, pemenang Ballon d'Or lima kali ini telah mengukuhkan warisannya di Riyadh dengan membawa klub kembali ke puncak sepak bola domestik.
Tak Ada Sepatu Emas, tapi Piala Dunia Sudah di Depan Mata
Dua gol yang dicetak Ronaldo untuk memastikan gelar juara bagi Al Nassr tidak cukup untuk membuatnya tetap bersaing dalam perebutan Sepatu Emas Liga Pro Saudi. Bintang asal Portugal itu mengakhiri musim dengan 28 gol liga, tertinggal dari Julián Quiñones dari Al Qadsiah yang memuncaki klasemen dengan 33 gol, serta Ivan Toney dari Al Ahli dengan 32 gol.
Namun, Ronaldo membawa pulang trofi terbesar, dan kini ia berharap dapat menambah gelar juara ke dalam daftar prestasinya yang gemilang di Piala Dunia musim panas ini. Ia telah masuk dalam skuad final Portugal asuhan Roberto Martinez saat ia bersiap untuk tampil di ajang bergengsi dunia tersebut untuk keenam kalinya, sebuah rekor.