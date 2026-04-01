Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
VIDEO: Cristiano Ronaldo mencetak gol spektakuler dengan tendangan tumit dalam sesi latihan Al-Nassr menjelang kembalinya mereka ke kompetisi Liga Pro Arab Saudi

Cristiano Ronaldo telah mencetak gol indah dengan tendangan tumit dalam sesi latihan bersama Al-Nassr menjelang kembalinya ia ke lapangan. Bintang asal Portugal itu tampak prima dan siap untuk dimulainya kembali Liga Pro Saudi setelah absen beberapa waktu akibat cedera otot.

    Ronaldo telah kembali berlatih penuh bersama Al-Nassr setelah pulih dari cedera paha yang membuatnya absen selama jeda internasional. Pemain berusia 41 tahun itu menghilangkan kekhawatiran soal kebugarannya dengan menyelesaikan sesi latihan pada Selasa tanpa kendala. Untuk merayakan kembalinya ke lapangan, penyerang legendaris itu menjadi viral setelah mencetak gol spektakuler dengan tendangan tumit saat latihan.

    • Iklan

  Upaya krusial Al-Nassr untuk merebut gelar

    Kembalinya striker veteran ini ke kondisi prima terjadi pada momen krusial, saat Al-Nassr berupaya memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Liga Pro Saudi menjelang akhir musim. Kemenangan pada Jumat ini melawan Al-Najma akan membuat raksasa Riyadh itu mempertahankan cengkeraman kuat mereka di puncak klasemen, sehingga tetap unggul jauh dari para pesaing yang terus mengejar, termasuk rival perebutan gelar Al-Hilal dan Al-Ahli. Ronaldo diperkirakan akan memimpin lini depan Al-Nassr.

    Menuju Piala Dunia 2026

    Selain ambisi klubnya saat ini, striker legendaris ini dengan cermat mengatur beban fisiknya untuk memastikan ia tampil dalam kondisi prima saat membela Portugal di Piala Dunia 2026. Pendekatan terukur terhadap program pemulihan dan latihannya ini dirancang untuk menyeimbangkan dominasi di level domestik dengan daya tahan yang dibutuhkan untuk memimpin Portugal di Amerika Utara.