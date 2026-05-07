VIDEO: Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-100 di Liga Pro Arab Saudi & João Félix mencetak hat-trick saat Al-Nassr melangkah besar menuju gelar juara

Penyerang legendaris itu secara efektif memastikan kemenangan timnya pada menit ke-75 sekaligus semakin menorehkan namanya dalam buku sejarah dengan mencapai tonggak 100 gol di liga Saudi. Ronaldo menyambut umpan silang rendah dan berbahaya dari Sadio Mane dengan tendangan kaki kiri yang akurat dan langsung, memperlebar keunggulan Al-Nassr menjadi 3-1 pada momen krusial dalam pertandingan tersebut.

Mencapai angka 100 gol dalam waktu kurang dari empat musim merupakan bukti lain akan ketajaman yang tak lekang oleh waktu dan dampak besar yang dipertahankan penyerang legendaris ini di Arab Saudi sejak kedatangannya pada Desember 2022. Gol tersebut juga menjadi gol ke-26nya di musim ini, membuktikan bahwa meski telah berusia 41 tahun, ia tetap menjadi titik fokus serangan mematikan Al-Nassr.