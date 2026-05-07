AFP
VIDEO: Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-100 di Liga Pro Arab Saudi & João Félix mencetak hat-trick saat Al-Nassr melangkah besar menuju gelar juara
CR7 mencetak 100 gol di Arab Saudi
Penyerang legendaris itu secara efektif memastikan kemenangan timnya pada menit ke-75 sekaligus semakin menorehkan namanya dalam buku sejarah dengan mencapai tonggak 100 gol di liga Saudi. Ronaldo menyambut umpan silang rendah dan berbahaya dari Sadio Mane dengan tendangan kaki kiri yang akurat dan langsung, memperlebar keunggulan Al-Nassr menjadi 3-1 pada momen krusial dalam pertandingan tersebut.
Mencapai angka 100 gol dalam waktu kurang dari empat musim merupakan bukti lain akan ketajaman yang tak lekang oleh waktu dan dampak besar yang dipertahankan penyerang legendaris ini di Arab Saudi sejak kedatangannya pada Desember 2022. Gol tersebut juga menjadi gol ke-26nya di musim ini, membuktikan bahwa meski telah berusia 41 tahun, ia tetap menjadi titik fokus serangan mematikan Al-Nassr.
Felix mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick
Meskipun Ronaldo menjadi sorotan berkat pencapaian bersejarahnya, justru Felix-lah yang mengendalikan alur pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan. Mantan pemain Chelsea dan Atlético Madrid ini membuka skor pada menit ke-3 sebelum menggandakan keunggulan pada menit ke-10, berkat umpan brilian dari Abdulrahman Ghareeb. Felix menjadi motor di balik setiap serangan positif tim asuhan Jorge Jesus sepanjang pertandingan.
Dia akhirnya memastikan kemenangan di masa tambahan waktu, melengkapi hat-trick-nya dengan tendangan penalti yang tenang pada menit ke-98 untuk mengunci skor akhir 4-2. Kontribusi kreatifnya juga tak kalah mengesankan, karena dia memberikan umpan panjang kepada Mane yang pada akhirnya berujung pada gol bersejarah Ronaldo yang menandai pencapaian 100 golnya di awal babak kedua.
Pertandingan sengit melawan Al-Hilal akan segera digelar
Yannick Carrasco berhasil memperkecil ketertinggalan Al-Shabab pada menit ke-30 berkat aksi solo yang memukau, yang sejenak menghidupkan kembali harapan tuan rumah dan memaksa pemuncak klasemen untuk tetap waspada dalam bertahan selama fase pertengahan pertandingan yang tegang. Setelah Ronaldo kembali memperlebar keunggulan menjadi dua gol, Ali Al-Bulaihi memperkecil ketertinggalan tuan rumah pada menit ke-80, yang membuat kubu Al-Nassr sedikit gelisah. Namun, pemimpin klasemen tersebut menunjukkan ketangguhan yang harus dimiliki oleh juara untuk tetap kokoh sebelum penalti Felix di menit-menit akhir memastikan kemenangan 4-2.
Kemenangan krusial ini mengantarkan Al-Nassr ke 82 poin dari 32 pertandingan, memperlebar keunggulan mereka menjadi lima poin atas Al-Hilal meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, dengan laga besar melawan tim peringkat kedua menanti di depan. Di bawah asuhan Jesus, tim ini tampak berada dalam posisi yang baik untuk merebut gelar, terutama dengan Ronaldo yang secara luar biasa mencetak gol ke gawang setiap tim di liga musim ini.