Kapten Al-Nassr itu membuka skor pada menit ke-11 dalam laga perempat final melawan Al Wasl di Stadion Zabeel, Dubai. Memanfaatkan umpan silang akurat dari Boushal, Ronaldo mencetak gol ke-970 dalam kariernya, yang semakin mendekatkannya ke tonggak sejarah 1.000 gol. Meskipun mendominasi di lapangan, pemain berusia 41 tahun ini tetap menjadi sasaran nyanyian "Messi, Messi" yang sudah tak asing lagi dari para pendukung lawan. Namun, Ronaldo memilih untuk menanggapi penonton secara langsung dengan dua gerakan menantang yang kemudian menjadi viral di media sosial. Penyerang legendaris itu merespons dengan menempelkan jarinya ke bibirnya untuk meminta keheningan dari tribun, sebelum dilanjutkan dengan isyarat "calma", yang meminta para pendukung untuk tenang saat ia terus mendominasi jalannya pertandingan.
VIDEO: Cristiano Ronaldo menanggapi sorakan "Lionel Messi" dari suporter lawan dengan gestur penuh tekad saat Al-Nassr melaju ke semifinal Liga Champions AFC
Ronaldo membungkam para penghasut yang menyebut 'Messi'
Pergantian pemain dilakukan berdasarkan performa di lapangan
Al-Nassr terbukti terlalu tangguh bagi lawan-lawannya saat mereka menang telak 4-0. Setelah gol pembuka Ronaldo, Inigo Martínez menggandakan keunggulan pada menit ke-24, yang segera disusul oleh Abdulelah Al-Amri hanya dua menit kemudian. Mantan bintang Liverpool, Sadio Mane, menutup pertandingan dengan gol keempat pada menit ke-80. Malam Ronaldo berakhir pada menit ke-67 ketika ia digantikan oleh Abdullah Al-Hamdan, setelah sebelumnya telah melakukan tugas berat bagi timnya. Selama berada di lapangan, ia mencatat 24 sentuhan dan melepaskan tiga tembakan, tetap menjadi titik fokus serangan Al-Nassr yang terlihat semakin mematikan di kompetisi kontinental ini.
- AFP
Perhatian kini beralih ke babak semifinal
Pertandingan perempat final Wilayah Barat semula dijadwalkan berlangsung antara 3 dan 10 Maret, namun ditunda oleh AFC akibat dampak perang di Iran, dengan keputusan untuk mengubah format pertandingan menjadi sistem satu leg di lokasi terpusat. Kemenangan Al-Nassr membuat mereka akan bertanding di semifinal melawan Al Ahli SC dari Qatar pada hari Rabu, dan pemenang pertandingan ini akan menghadapi klub Jepang Gamba Osaka, yang telah lolos ke final.