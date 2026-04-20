VIDEO: Cristiano Ronaldo menanggapi sorakan "Lionel Messi" dari suporter lawan dengan gestur penuh tekad saat Al-Nassr melaju ke semifinal Liga Champions AFC

Kapten Al-Nassr itu membuka skor pada menit ke-11 dalam laga perempat final melawan Al Wasl di Stadion Zabeel, Dubai. Memanfaatkan umpan silang akurat dari Boushal, Ronaldo mencetak gol ke-970 dalam kariernya, yang semakin mendekatkannya ke tonggak sejarah 1.000 gol. Meskipun mendominasi di lapangan, pemain berusia 41 tahun ini tetap menjadi sasaran nyanyian "Messi, Messi" yang sudah tak asing lagi dari para pendukung lawan. Namun, Ronaldo memilih untuk menanggapi penonton secara langsung dengan dua gerakan menantang yang kemudian menjadi viral di media sosial. Penyerang legendaris itu merespons dengan menempelkan jarinya ke bibirnya untuk meminta keheningan dari tribun, sebelum dilanjutkan dengan isyarat "calma", yang meminta para pendukung untuk tenang saat ia terus mendominasi jalannya pertandingan.