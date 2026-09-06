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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Cristiano Ronaldo kedapatan mencoba 'memata-matai' taktik lawan dalam momen lucu Liga Pro Saudi

C. Ronaldo
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
D. Pereira

Cristiano Ronaldo tertangkap kamera dengan usil mengintip instruksi taktik yang dipegang lawannya, Danilo, dalam laga Liga Pro Saudi. Momen lucu itu membuat kedua pemain tersenyum di lapangan, tetapi Ronaldo akhirnya frustrasi karena Al-Ittihad mampu bertahan dan memberi Al-Nassr kekalahan pertama mereka musim ini dalam duel sengit yang berakhir 2-1.

  • Ronaldo kepergok mengintip taktik

    Insiden lucu itu terjadi ketika Danilo menerima secarik kertas berisi instruksi taktis dari bangku cadangan tim tuan rumah dalam laga ketat. Berdiri tepat di samping bek tersebut, Ronaldo dengan usil memanfaatkan kesempatan untuk mengintip catatan itu sebelum Danilo menyadari aksinya. Meski momen santai itu sempat meredakan tensi di lapangan, kapten Al-Nassr itu tidak mampu mencegah kekalahan pertama timnya musim ini setelah upaya terbaiknya digagalkan oleh Predrag Rajkovic.

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  • Kekalahan menghentikan momentum awal

    Kekalahan tandang 2-1 dari Al-Ittihad menjadi pukulan awal yang signifikan bagi Al-Nassr setelah awal impresif mereka di kampanye liga. Dwigol cepat George Ilenikhena pada babak pertama terbukti menentukan, dengan gol Angelo sebelum jeda menjadi satu-satunya balasan dari tim tamu. Kemunduran ini membuat Al-Nassr tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Al-Hilal, sementara Al-Ittihad naik ke posisi keempat dengan 11 poin.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Menguji pemulihan judul di depan

    Al-Nassr kini harus segera memberikan respons untuk menutup selisih tiga poin dengan Al-Hilal di puncak klasemen. Tanggung jawab yang lebih besar berada di pundak Ronaldo untuk menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, setelah baru mencatatkan dua gol dalam empat penampilan liga musim ini. Meningkatkan produktivitas serangan dan memperkokoh soliditas lini belakang tetap menjadi prioritas utama bagi tim asuhan Ange Postecoglou menjelang duel hari Rabu melawan Abha pada 9 September.

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