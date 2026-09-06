Al-Nassr kini harus segera memberikan respons untuk menutup selisih tiga poin dengan Al-Hilal di puncak klasemen. Tanggung jawab yang lebih besar berada di pundak Ronaldo untuk menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, setelah baru mencatatkan dua gol dalam empat penampilan liga musim ini. Meningkatkan produktivitas serangan dan memperkokoh soliditas lini belakang tetap menjadi prioritas utama bagi tim asuhan Ange Postecoglou menjelang duel hari Rabu melawan Abha pada 9 September.