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VIDEO: Cristiano Ronaldo kedapatan mencoba 'memata-matai' taktik lawan dalam momen lucu Liga Pro Saudi
Ronaldo kepergok mengintip taktik
Insiden lucu itu terjadi ketika Danilo menerima secarik kertas berisi instruksi taktis dari bangku cadangan tim tuan rumah dalam laga ketat. Berdiri tepat di samping bek tersebut, Ronaldo dengan usil memanfaatkan kesempatan untuk mengintip catatan itu sebelum Danilo menyadari aksinya. Meski momen santai itu sempat meredakan tensi di lapangan, kapten Al-Nassr itu tidak mampu mencegah kekalahan pertama timnya musim ini setelah upaya terbaiknya digagalkan oleh Predrag Rajkovic.
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Kekalahan menghentikan momentum awal
Kekalahan tandang 2-1 dari Al-Ittihad menjadi pukulan awal yang signifikan bagi Al-Nassr setelah awal impresif mereka di kampanye liga. Dwigol cepat George Ilenikhena pada babak pertama terbukti menentukan, dengan gol Angelo sebelum jeda menjadi satu-satunya balasan dari tim tamu. Kemunduran ini membuat Al-Nassr tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Al-Hilal, sementara Al-Ittihad naik ke posisi keempat dengan 11 poin.
- Getty Images Sport
Menguji pemulihan judul di depan
Al-Nassr kini harus segera memberikan respons untuk menutup selisih tiga poin dengan Al-Hilal di puncak klasemen. Tanggung jawab yang lebih besar berada di pundak Ronaldo untuk menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, setelah baru mencatatkan dua gol dalam empat penampilan liga musim ini. Meningkatkan produktivitas serangan dan memperkokoh soliditas lini belakang tetap menjadi prioritas utama bagi tim asuhan Ange Postecoglou menjelang duel hari Rabu melawan Abha pada 9 September.
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