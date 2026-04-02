VIDEO: Cristiano Ronaldo & Lionel Messi jadi bintang utama! Dua kandidat GOAT (Greatest of All Time) saling berhadapan dalam iklan Piala Dunia LEGO terbaru bersama bintang-bintang Real Madrid, Kylian Mbappé & Vinicius Jr

Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 kini semakin kreatif berkat kerja sama resmi antara Lego dengan empat ikon terbesar dunia sepak bola. Ronaldo, Messi, Mbappe, dan Vini Jr telah diubah menjadi minifigures resmi untuk memimpin koleksi baru bertajuk 'Editions'. Kolaborasi ini menyusul kesuksesan trofi Piala Dunia LEGO, yang mengalihkan fokus dari trofi ke para bintang individu yang menjadi ikon olahraga ini. Set-set ini dirancang untuk merayakan "budaya sepak bola kreatif", menawarkan penggemar cara untuk berinteraksi dengan idola mereka melalui bangunan teknis dan karya seni yang siap dipajang.

Keempat bintang tersebut tampil dalam iklan baru, bersaing untuk menyelesaikan trofi Piala Dunia LEGO di atas meja, sebelum seorang anak laki-laki masuk untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menempatkan figur personalnya di atasnya. Ronaldo dan Messi, yang bersaing sebagai GOAT, sebelumnya tampil bersama dalam kampanye Louis Vuitton yang terkenal, bermain catur di atas salah satu koper bermotif papan catur khas merek tersebut.