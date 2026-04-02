LEGO players Hero Image
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Cristiano Ronaldo & Lionel Messi jadi bintang utama! Dua kandidat GOAT (Greatest of All Time) saling berhadapan dalam iklan Piala Dunia LEGO terbaru bersama bintang-bintang Real Madrid, Kylian Mbappé & Vinicius Jr

Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini secara resmi memasuki babak baru yang penuh dengan balok-balok LEGO, seiring dengan diubahnya para ikon terbesar sepak bola menjadi figur LEGO. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memimpin deretan bintang yang mencakup duo Real Madrid, Kylian Mbappe dan Vinicius Jr, dalam sebuah iklan baru yang dipastikan akan viral di internet.

    Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 kini semakin kreatif berkat kerja sama resmi antara Lego dengan empat ikon terbesar dunia sepak bola. Ronaldo, Messi, Mbappe, dan Vini Jr telah diubah menjadi minifigures resmi untuk memimpin koleksi baru bertajuk 'Editions'. Kolaborasi ini menyusul kesuksesan trofi Piala Dunia LEGO, yang mengalihkan fokus dari trofi ke para bintang individu yang menjadi ikon olahraga ini. Set-set ini dirancang untuk merayakan "budaya sepak bola kreatif", menawarkan penggemar cara untuk berinteraksi dengan idola mereka melalui bangunan teknis dan karya seni yang siap dipajang.

    Keempat bintang tersebut tampil dalam iklan baru, bersaing untuk menyelesaikan trofi Piala Dunia LEGO di atas meja, sebelum seorang anak laki-laki masuk untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menempatkan figur personalnya di atasnya. Ronaldo dan Messi, yang bersaing sebagai GOAT, sebelumnya tampil bersama dalam kampanye Louis Vuitton yang terkenal, bermain catur di atas salah satu koper bermotif papan catur khas merek tersebut.

    Edisi ini mencakup rangkaian mainan koleksi yang menggambarkan perjalanan unik mereka, gaya khas, serta kejutan tersembunyi yang bisa ditemukan oleh para penggemar. Mulai dari model 'Football Highlights' yang layaknya adegan film hingga rangkaian 'Football Legend' Ronaldo dan Messi berskala besar, koleksi ini mengajak penggemar dari segala usia untuk merakit, memajang, dan merayakan kecintaan mereka terhadap sepak bola di rumah. Set CR7 memiliki dasar bata berbentuk huruf R yang menampilkan warna-warna Portugal dan CR7 ikonik milik Ronaldo. Di dalam model tersebut, penggemar dapat menemukan elemen kejutan yang mendetail yang menelusuri perjalanan Ronaldo, bersama dengan minifigure LEGO Ronaldo dan plakat koleksi. Set Messi memungkinkan penggemar untuk menciptakan kembali momen keajaiban Messi yang dibangun di atas dasar bata berbentuk huruf M yang menampilkan warna-warna nasional Argentina dan angka '10' yang menonjol sebagai nomor punggungnya.

    Sementara itu, set Vini Jr. menghadirkan ledakan energi Brasil, dibangun di atas dasar bata berbentuk V dengan warna nasional Brasil dan nomor 7 khas Vini Jr. Dan set Mbappe hadir dengan kecepatan, presisi, dan gaya Prancis, yang dibangun di atas dasar bata berbentuk M yang elegan dengan warna nasional Prancis dan angka 10 yang menonjol, mewakili nomor jerseynya. 

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Menjelang Piala Dunia, keempat bintang ini tetap menjadi sorotan dunia sepak bola. Messi terus memimpin Inter Miami di MLS, sementara Ronaldo tetap tampil gemilang di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr. Sementara itu, Mbappé dan Vinícius saat ini tengah berjuang meraih gelar bersama Real Madrid di La Liga dan Liga Champions. Dan dalam waktu kurang dari tiga bulan, mereka akan bertanding mewakili negara masing-masing untuk merebut trofi tertinggi.