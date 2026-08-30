Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Chelsea Selamat dari Kebangkitan Brighton, Rekor Belum Pernah Terjadi untuk The Blues

Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Chelsea
Brighton & Hove Albion
Premier League
X. Alonso
J. Pedro
Inggris

Emiliano Martinez kebobolan 3 gol pada debutnya bersama Chelsea

Chelsea meraih kemenangan menarik atas tamunya Brighton dengan skor 4-3, pada hari Minggu, di Stadion Stamford Bridge, dalam pekan kedua Liga Primer Inggris.

Chelsea memasuki pertandingan dengan tekanan serangan yang intens, yang berbuah gol cepat pada menit keempat melalui Romeo Lavia.

Sepuluh menit berselang, Pedro Neto memperbesar keunggulan Chelsea, sebelum Joao Pedro sukses mencetak gol ketiga bagi Chelsea pada menit ke-32.

Malick Yalcouye memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol pertama bagi Brighton pada menit ke-35, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Chelsea 3-1.

Brighton memanfaatkan gol bunuh diri untuk mencetak gol keduanya melalui Joao Pedro yang salah membobol gawangnya sendiri pada menit ke-63.

Pada menit ke-74, pemain Cole Palmer mencetak gol keempat bagi tim Chelsea.

Pascal Gross mencetak gol ketiga Brighton pada menit ke-90+6, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Chelsea 4-3.

Koleksi poin Chelsea bertambah menjadi 6 poin, sementara koleksi poin Brighton tertahan di angka 3 poin. Perlu dicatat bahwa pertandingan ini menjadi ajang penampilan perdana pendatang baru Emiliano Martinez, yang baru saja bergabung dengan Chelsea dari Aston Villa.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora 

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    João Pedro mencatat sejarah bersama Chelsea

    Akun jaringan Opta di situs X menyebutkan bahwa Joao Pedro menjadi pemain keenam, sekaligus yang pertama dalam sejarah Chelsea, yang mencetak gol, memberi assist, serta mencetak gol bunuh diri dalam satu laga yang sama di Liga Primer Inggris, sejak Son Heung-min pada pertandingan antara Tottenham dan Manchester City di Desember 2023.

    Selain itu, Xabi Alonso, pelatih Chelsea, menjadi pelatih keempat yang timnya mencetak 7 gol atau lebih dalam dua laga pertamanya di Liga Primer, setelah Bobby Robson yang timnya mencetak 8 gol pada September 1999, Michael Laudrup yang timnya mencetak 8 gol pada Agustus 2012, dan Marcelo Bielsa yang timnya mencetak 7 gol pada September 2020.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE