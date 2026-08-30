Chelsea meraih kemenangan menarik atas tamunya Brighton dengan skor 4-3, pada hari Minggu, di Stadion Stamford Bridge, dalam pekan kedua Liga Primer Inggris.

Chelsea memasuki pertandingan dengan tekanan serangan yang intens, yang berbuah gol cepat pada menit keempat melalui Romeo Lavia.

Sepuluh menit berselang, Pedro Neto memperbesar keunggulan Chelsea, sebelum Joao Pedro sukses mencetak gol ketiga bagi Chelsea pada menit ke-32.

Malick Yalcouye memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol pertama bagi Brighton pada menit ke-35, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Chelsea 3-1.

Brighton memanfaatkan gol bunuh diri untuk mencetak gol keduanya melalui Joao Pedro yang salah membobol gawangnya sendiri pada menit ke-63.

Pada menit ke-74, pemain Cole Palmer mencetak gol keempat bagi tim Chelsea.

Pascal Gross mencetak gol ketiga Brighton pada menit ke-90+6, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Chelsea 4-3.

Koleksi poin Chelsea bertambah menjadi 6 poin, sementara koleksi poin Brighton tertahan di angka 3 poin. Perlu dicatat bahwa pertandingan ini menjadi ajang penampilan perdana pendatang baru Emiliano Martinez, yang baru saja bergabung dengan Chelsea dari Aston Villa.

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