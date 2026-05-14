VIDEO: 'Bukayo adalah salah satu dari kita & itu sudah cukup' - Saka menanggapi surat 'indah' yang ditulis oleh seorang penggemar Arsenal

Surat itu berbunyi: "Bukayo Saka. Apa lagi yang bisa kukatakan yang belum pernah diucapkan? Bukayo Saka bukan sekadar nama dalam skuad, dia adalah sosok yang membuat penonton di North Bank berdiri. Gerakan memiringkan bahu, hasil akhir yang memukau. Harapan yang menyamar sebagai pemain sayap.

"Dia adalah alasan mengapa anak-anak di London Utara memotong ke dalam menggunakan kaki kiri mereka dan benar-benar percaya. Pria yang tertawa di tiang sudut, unggul 3-0 melawan Real Madrid, seperti seorang penggemar di lapangan. Bukayo Saka adalah salah satu dari kita.

"Melalui semua itu, tendangan, tekanan, ekspektasi, Bukayo adalah kegembiraan, ketangguhan, dan harapan. Perjalanan ini berarti sesuatu. Ini berarti anak-anak muda memiliki bukti bahwa mimpi menjadi kenyataan. Bukayo adalah salah satu dari kita dan bagi seorang penggemar Arsenal, itu adalah segalanya."