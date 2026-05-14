Goal.com
LiveTiket
Bukayo Saka Beast Mode On Podcast GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

VIDEO: 'Bukayo adalah salah satu dari kita & itu sudah cukup' - Saka menanggapi surat 'indah' yang ditulis oleh seorang penggemar Arsenal

B. Saka
Arsenal
A. Akinfenwa
Premier League

Dalam momen yang mengharukan dan menyentuh di awal episode terbaru podcast Beast Mode On, Bukayo Saka diundang untuk membacakan sebuah surat khusus yang dikirimkan langsung kepadanya oleh seorang pendukung setia Arsenal. Saksikan saat pemain sayap The Gunners itu menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada sang penggemar; surat tersebut menunjukkan betapa besar arti pemain timnas Inggris itu bagi para pendukung klub asal London Utara tersebut.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICO MADRIDAFP

    "Bukayo Saka adalah salah satu dari kita" - Seorang penggemar menulis surat yang menyentuh hati untuk bintang Arsenal

    Surat itu berbunyi: "Bukayo Saka. Apa lagi yang bisa kukatakan yang belum pernah diucapkan? Bukayo Saka bukan sekadar nama dalam skuad, dia adalah sosok yang membuat penonton di North Bank berdiri. Gerakan memiringkan bahu, hasil akhir yang memukau. Harapan yang menyamar sebagai pemain sayap.

    "Dia adalah alasan mengapa anak-anak di London Utara memotong ke dalam menggunakan kaki kiri mereka dan benar-benar percaya. Pria yang tertawa di tiang sudut, unggul 3-0 melawan Real Madrid, seperti seorang penggemar di lapangan. Bukayo Saka adalah salah satu dari kita.

    "Melalui semua itu, tendangan, tekanan, ekspektasi, Bukayo adalah kegembiraan, ketangguhan, dan harapan. Perjalanan ini berarti sesuatu. Ini berarti anak-anak muda memiliki bukti bahwa mimpi menjadi kenyataan. Bukayo adalah salah satu dari kita dan bagi seorang penggemar Arsenal, itu adalah segalanya."

    • Iklan

  • "Wow" - Saksikan Saka membacakan surat dari seorang pendukung


  • Saka bereaksi setelah 'menerima dukungan dari masyarakat'

    Saka telah bergabung dengan Arsenal sejak usia tujuh tahun, meniti kariernya melalui akademi Hale End yang terkenal hingga kini menjadi pemain inti, pemimpin, dan idola para penggemar. Ketika ditanya oleh pembawa acara Beast Mode On Podcast, Adebayo Akinfenwa, tentang perasaannya saat membaca isi surat dari seorang penggemar, pemain berusia 24 tahun itu menjawab: "Wow. Terima kasih. Ini indah sekali. Ini benar-benar penggemar Arsenal sejati, saya bisa tahu dari beberapa hal yang dia katakan.

    "Beberapa momen yang kita lewati bersama, saya tidak tahu, tapi jelas bagi dia itu sangat berarti. Bagi saya, ini menyenangkan. Sangat indah membaca hal-hal seperti ini, menerima cinta dari para penggemar."

  • Tonton episode lengkap podcast Beast Mode On bersama tamu Bukayo Saka


    Tonton setiap episode podcast Beast Mode On melalui saluran YouTube resminya.

    Anda juga dapat mendengarkan episode lengkapnya melalui Spotify.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Burnley crest
Burnley
BUR