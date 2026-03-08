VIDEO: Bintang USMNT Weston McKennie secara aneh dipukul oleh bosnya sendiri setelah mencetak gol untuk Juventus

Insiden yang dimaksud terjadi pada babak kedua pertandingan kandang Juventus di Serie A melawan Pisa. Mereka sepenuhnya menguasai pertandingan tersebut ketika Kenan Yildiz mencetak gol ketiga mereka pada menit ke-75.

Pada perayaan ulang tahun ke-67 Spalletti, Yildiz sengaja berjalan ke pinggir lapangan untuk merayakan. Dia ditemani oleh beberapa rekan setimnya, dan pelatih kepala yang bersemangat juga diundang untuk bergabung dalam perayaan tersebut.

McKennie datang terlambat, saat dia berjalan mendekati kelompok tersebut, dan kemudian dipukul oleh Spalletti. Dia tampaknya diberi beberapa kata-kata penyemangat sebelum kembali ke lapangan.