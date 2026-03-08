Goal.com
Weston McKennie Luciano Spalletti Juventus 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

VIDEO: Bintang USMNT Weston McKennie secara aneh dipukul oleh bosnya sendiri setelah mencetak gol untuk Juventus

Bintang USMNT, Weston McKennie, secara aneh dipukul oleh manajernya sendiri setelah melihat Juventus mencetak gol dalam kemenangan 4-0 mereka atas Pisa. Gelandang internasional Amerika Serikat itu bermain penuh 90 menit dalam pertandingan tersebut, bermain sebagai wing-back, tetapi mungkin mengalami luka di kepalanya setelah dipukul di pipi oleh Luciano Spalletti.

  • Juventus meraih kemenangan telak di Serie A di kandang sendiri.

    Insiden yang dimaksud terjadi pada babak kedua pertandingan kandang Juventus di Serie A melawan Pisa. Mereka sepenuhnya menguasai pertandingan tersebut ketika Kenan Yildiz mencetak gol ketiga mereka pada menit ke-75.

    Pada perayaan ulang tahun ke-67 Spalletti, Yildiz sengaja berjalan ke pinggir lapangan untuk merayakan. Dia ditemani oleh beberapa rekan setimnya, dan pelatih kepala yang bersemangat juga diundang untuk bergabung dalam perayaan tersebut.

    McKennie datang terlambat, saat dia berjalan mendekati kelompok tersebut, dan kemudian dipukul oleh Spalletti. Dia tampaknya diberi beberapa kata-kata penyemangat sebelum kembali ke lapangan.

  • Lihat bintang USMNT McKennie dipukul oleh manajer Juventus.

  • McKennie telah menandatangani kontrak baru dengan Juventus hingga tahun 2030.

    Ini bukan kali pertama Spalletti menampar salah satu pemainnya. Dia melakukan hal yang sama pada Januari lalu sebelum mengirim Lois Openda ke laga Liga Champions melawan raksasa Portugal, Benfica.

    Tindakan tersebut tampaknya merupakan ungkapan kasih sayang, bukan tanda kemarahan. McKennie telah memberikan banyak alasan bagi pelatihnya untuk tersenyum musim ini. Pemain Amerika yang serba bisa ini telah mencetak delapan gol dan tujuh assist sepanjang musim 2025-26.

    Dia telah mengisi berbagai posisi, dari pertahanan hingga serangan, dan baru-baru ini mengakhiri spekulasi transfer dengan menandatangani kontrak baru hingga 2030 - kontrak sebelumnya akan berakhir musim panas ini saat status bebas transfer mendekat.

    Alih-alih menjajaki opsi di luar Turin, seperti yang dikabarkantentang kemungkinan pindah ke Premier League bagi mantan pemain pinjaman Leeds United, McKennie kini bebas untuk fokus sepenuhnya pada Piala Dunia di kandang bersama Amerika Serikat.

  • Weston McKennie Juventus 2025-26Getty

    McKennie dianggap sebagai pemain kunci bagi Bianconeri.

    Legenda USMNT Tab Ramos baru-baru ini memberikan penilaiannya tentang McKennie kepada GOAL: “Saya harus mengatakan, Weston McKennie adalah pemain yang bisa bermain di mana saja - di posisi mana pun di lapangan. Lihat apa yang telah dia lakukan untuk Juventus dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menempatkannya di mana-mana - dari bek kanan hingga gelandang tengah, hingga gelandang serang. Dia selalu berakhir di kotak penalti dan selalu berbahaya. Dia selalu membuat perbedaan. Untuk adilnya, pemulihan Juventus sebagian besar bergantung pada Weston McKennie, dia telah begitu baik bagi mereka.”

    Spalletti menyadari betapa pentingnya McKennie bagi timnya, dengan pemain berusia 27 tahun ini akan diberikan lebih banyak dorongan untuk mengembangkan potensi penuh dalam permainannya - meskipun beberapa di antaranya lebih menyakitkan daripada yang dia inginkan.

