Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Cricket Betting Sites in South Africa
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Bintang Uruguay Lucas Torreira dan Ronald Araujo mencoba kriket di Eden Gardens jelang laga melawan India

Uruguay
India vs Uruguay
India
Friendlies
R. Araujo
L. Torreira

Tim nasional Uruguay memanfaatkan waktu mereka di India dengan sebaik mungkin dengan menikmati budaya setempat menjelang laga persahabatan internasional mendatang. Sebelum turun ke lapangan di Kolkata, raksasa Amerika Selatan itu lebih dulu singgah ke salah satu venue olahraga paling ikonik di dunia untuk menguji kemampuan mereka dalam cabang olahraga yang sama sekali berbeda.

  • Raksasa Amerika Selatan mencicipi kriket

    Skuad nasional Uruguay menyempatkan diri di sela tur mereka di Kolkata untuk menguji kemampuan memukul dan melempar di Eden Gardens yang ikonik. Sebuah video yang dibagikan di kanal media sosial resmi federasi memperlihatkan Torreira dan Araujo menikmati pengalaman mencicipi olahraga paling populer di India. Selain sesi kriket mereka, rombongan Uruguay juga mengunjungi beberapa landmark bersejarah di kota tersebut, termasuk Victoria Memorial dan Katedral St Paul's.

  • Tonton klipnya


  • Venue bersejarah membangkitkan kenangan kontinental

    Kunjungan ke Eden Gardens menghadirkan nostalgia mendalam bagi Uruguay, yang memenangi edisi perdana Piala Nehru di venue legendaris tersebut pada 1982. Ikatan historis dengan sepak bola India itu diperkuat oleh pelatih kepala Diego Forlan, mantan striker Manchester United yang sempat bermain di Indian Super League bersama Mumbai City FC pada 2016. Persinggahan budaya singkat ini memberikan relaksasi yang disambut baik bagi tim peringkat ke-20 dunia itu sebelum kembali mengalihkan fokus penuh ke laga ekshibisi mereka di Asia.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • South Korea v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Uji coba persahabatan bergengsi menanti

    Uruguay dijadwalkan menghadapi India di Vivekananda Yuba Bharati Krirangan pada Selasa, 6 Oktober. Macan Biru sangat ingin bangkit setelah menelan kekalahan telak 4-0 dari Brasil di venue yang sama hanya tiga hari sebelumnya. Sementara itu, wakil Amerika Selatan tersebut akan berusaha mempertahankan momentum kemenangan setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Korea Selatan di Seoul pada akhir bulan lalu.

Friendlies
India crest
India
IND
Uruguay crest
Uruguay
URU