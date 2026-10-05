Tim nasional Uruguay memanfaatkan waktu mereka di India dengan sebaik mungkin dengan menikmati budaya setempat menjelang laga persahabatan internasional mendatang. Sebelum turun ke lapangan di Kolkata, raksasa Amerika Selatan itu lebih dulu singgah ke salah satu venue olahraga paling ikonik di dunia untuk menguji kemampuan mereka dalam cabang olahraga yang sama sekali berbeda.