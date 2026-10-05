Diterjemahkan oleh
VIDEO: Bintang Uruguay Lucas Torreira dan Ronald Araujo mencoba kriket di Eden Gardens jelang laga melawan India
Raksasa Amerika Selatan mencicipi kriket
Skuad nasional Uruguay menyempatkan diri di sela tur mereka di Kolkata untuk menguji kemampuan memukul dan melempar di Eden Gardens yang ikonik. Sebuah video yang dibagikan di kanal media sosial resmi federasi memperlihatkan Torreira dan Araujo menikmati pengalaman mencicipi olahraga paling populer di India. Selain sesi kriket mereka, rombongan Uruguay juga mengunjungi beberapa landmark bersejarah di kota tersebut, termasuk Victoria Memorial dan Katedral St Paul's.
Tonton klipnya
Venue bersejarah membangkitkan kenangan kontinental
Kunjungan ke Eden Gardens menghadirkan nostalgia mendalam bagi Uruguay, yang memenangi edisi perdana Piala Nehru di venue legendaris tersebut pada 1982. Ikatan historis dengan sepak bola India itu diperkuat oleh pelatih kepala Diego Forlan, mantan striker Manchester United yang sempat bermain di Indian Super League bersama Mumbai City FC pada 2016. Persinggahan budaya singkat ini memberikan relaksasi yang disambut baik bagi tim peringkat ke-20 dunia itu sebelum kembali mengalihkan fokus penuh ke laga ekshibisi mereka di Asia.
- Getty Images Sport
Uji coba persahabatan bergengsi menanti
Uruguay dijadwalkan menghadapi India di Vivekananda Yuba Bharati Krirangan pada Selasa, 6 Oktober. Macan Biru sangat ingin bangkit setelah menelan kekalahan telak 4-0 dari Brasil di venue yang sama hanya tiga hari sebelumnya. Sementara itu, wakil Amerika Selatan tersebut akan berusaha mempertahankan momentum kemenangan setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Korea Selatan di Seoul pada akhir bulan lalu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami