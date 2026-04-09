Goal.com
Live
Martim FernandesGetty
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Bintang Porto secara tak terduga mencetak gol bunuh diri dari jarak 40 yard saat Nottingham Forest meraih hasil imbang yang krusial pada leg pertama perempat final Liga Europa

M. Fernandes
Nottingham Forest
FC Porto
FC Porto vs Nottingham Forest
Europa League
Premier League
Liga Portugal

Nottingham Forest mendapat kesempatan emas untuk membalikkan keadaan dalam laga leg pertama perempat final Liga Europa melawan Porto, berkat gol bunuh diri yang mengejutkan dari Martim Fernandes dari jarak 40 yard. Dalam salah satu momen paling tak terduga dalam sejarah kompetisi ini, tim asal Liga Premier itu diuntungkan oleh kekacauan pertahanan yang fatal di Estadio do Dragao.

  FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Momen kegilaan di Dragao

    Tim asuhan Vítor Pereira kesulitan menemukan ritme permainan mereka di awal leg pertama setelah tertinggal akibat gol pembuka yang dicetak William Gomes dari Porto pada menit ke-11. Namun, momentum pertandingan berubah total hanya dua menit kemudian berkat sebuah momen yang membuat penonton tuan rumah tercengang.

    Bola dikirim melintasi lini pertahanan Porto ke bek kanan Martim Fernandes. Pemain berusia 20 tahun itu, yang tidak berada di bawah tekanan berarti, mencoba melakukan umpan balik rutin ke kipernya, Diogo Costa, tetapi tendangan pertamanya meleset dan bola melesat ke gawang Porto, memicu campuran antara keterkejutan dan perayaan di antara para pemain Forest.

    • Iklan

  • Tonton klipnya



  • Gol spektakuler dari jarak 40 yard

    Dari jarak sekitar 40 yard dari gawangnya sendiri, Fernandes menendang bola dengan kekuatan yang terlalu besar. Costa, yang telah sedikit maju dari garis gawangnya untuk menjadi opsi umpan di tepi kotak penalti, hanya bisa menonton dengan ngeri saat bola melesat melewatinya.


  • FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Kejutan dan kepergian mendadak

    Fernandes tampak sangat terpukul, berdiri membungkuk dengan tangan bertumpu di lutut sementara para pendukung Forest merayakan keberuntungan mereka di tribun tamu. Yang memperburuk keadaan bagi bek muda itu, malam mimpi buruknya berakhir hanya tujuh menit kemudian saat ia terpaksa ditarik keluar karena cedera.

    Forest berhasil mengamankan hasil imbang yang krusial menjelang leg kedua pekan depan di City Ground. Masih harus dilihat apakah Fernandes dapat pulih secara fisik dan mental dari malam yang mengerikan ini, mengingat Porto akan kembali beraksi di Liga Portugal dengan bertandang ke Etoril Praia pada hari Minggu.

    Pereira akan mempersiapkan para bintang Forest untuk laga Liga Premier melawan Aston Villa pada hari yang sama.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Liga Portugal
Estoril crest
Estoril
EST
FC Porto crest
FC Porto
POR