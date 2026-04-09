VIDEO: Bintang Porto secara tak terduga mencetak gol bunuh diri dari jarak 40 yard saat Nottingham Forest meraih hasil imbang yang krusial pada leg pertama perempat final Liga Europa
Momen kegilaan di Dragao
Tim asuhan Vítor Pereira kesulitan menemukan ritme permainan mereka di awal leg pertama setelah tertinggal akibat gol pembuka yang dicetak William Gomes dari Porto pada menit ke-11. Namun, momentum pertandingan berubah total hanya dua menit kemudian berkat sebuah momen yang membuat penonton tuan rumah tercengang.
Bola dikirim melintasi lini pertahanan Porto ke bek kanan Martim Fernandes. Pemain berusia 20 tahun itu, yang tidak berada di bawah tekanan berarti, mencoba melakukan umpan balik rutin ke kipernya, Diogo Costa, tetapi tendangan pertamanya meleset dan bola melesat ke gawang Porto, memicu campuran antara keterkejutan dan perayaan di antara para pemain Forest.
Gol spektakuler dari jarak 40 yard
Dari jarak sekitar 40 yard dari gawangnya sendiri, Fernandes menendang bola dengan kekuatan yang terlalu besar. Costa, yang telah sedikit maju dari garis gawangnya untuk menjadi opsi umpan di tepi kotak penalti, hanya bisa menonton dengan ngeri saat bola melesat melewatinya.
Kejutan dan kepergian mendadak
Fernandes tampak sangat terpukul, berdiri membungkuk dengan tangan bertumpu di lutut sementara para pendukung Forest merayakan keberuntungan mereka di tribun tamu. Yang memperburuk keadaan bagi bek muda itu, malam mimpi buruknya berakhir hanya tujuh menit kemudian saat ia terpaksa ditarik keluar karena cedera.
Forest berhasil mengamankan hasil imbang yang krusial menjelang leg kedua pekan depan di City Ground. Masih harus dilihat apakah Fernandes dapat pulih secara fisik dan mental dari malam yang mengerikan ini, mengingat Porto akan kembali beraksi di Liga Portugal dengan bertandang ke Etoril Praia pada hari Minggu.
Pereira akan mempersiapkan para bintang Forest untuk laga Liga Premier melawan Aston Villa pada hari yang sama.