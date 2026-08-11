Dalam hari yang seharusnya menjadi momen penting bagi Rodriguez, sang penyerang justru berada dalam situasi yang sangat canggung saat presentasi resminya di Cruzeiro. Setelah menandatangani kontrak barunya usai bergabung dengan status pinjaman dari klub Arab Saudi, Neom, pemain berusia 23 tahun itu ditemani di atas panggung oleh kekasihnya, Antonela Ciavaglia.

Rekaman tersebut, yang sejak itu viral di berbagai platform media sosial, memperlihatkan model asal Uruguay itu membiarkan Rodriguez gigit jari saat ia bergerak mendekatinya. Ciavaglia tampak hampir seketika bergegas turun dari panggung, meninggalkan rekrutan anyar itu yang dengan canggung mengusap rambutnya dalam upaya menutupi penolakan tersebut.



