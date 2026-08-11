Getty Images Sport
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Video: Bintang Cruzeiro dibuat malu saat pacarnya, 'Kim Kardashian dari Uruguay', menjauh ketika ia mendekat untuk menciumnya
Penolakan yang terdengar di seluruh dunia
Dalam hari yang seharusnya menjadi momen penting bagi Rodriguez, sang penyerang justru berada dalam situasi yang sangat canggung saat presentasi resminya di Cruzeiro. Setelah menandatangani kontrak barunya usai bergabung dengan status pinjaman dari klub Arab Saudi, Neom, pemain berusia 23 tahun itu ditemani di atas panggung oleh kekasihnya, Antonela Ciavaglia.
Rekaman tersebut, yang sejak itu viral di berbagai platform media sosial, memperlihatkan model asal Uruguay itu membiarkan Rodriguez gigit jari saat ia bergerak mendekatinya. Ciavaglia tampak hampir seketika bergegas turun dari panggung, meninggalkan rekrutan anyar itu yang dengan canggung mengusap rambutnya dalam upaya menutupi penolakan tersebut.
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Ciavaglia membela momen yang viral
Menyusul reaksi keras di dunia maya, Ciavaglia, yang dijuluki "Kim Kardashian dari Uruguay" karena kehadirannya yang besar di media sosial, merasa perlu angkat bicara soal insiden tersebut. Ia dengan cepat membantah rumor adanya keretakan di antara pasangan itu, seraya menegaskan bahwa sikap dingin tersebut semata-mata merupakan akibat dari atmosfer bertekanan tinggi dalam acara perkenalan di klub besar. Dengan lebih dari 170.000 pengikut yang mengamati setiap gerak-geriknya, ia menjelaskan bahwa penolakan itu tidak disengaja.
Dalam pernyataan yang ditujukan untuk membungkam spekulasi, influencer itu menjelaskan versinya. Ia berkata: "Saat saya masuk, saya menyapanya dan ketika saya pergi, saya sangat gugup. Momen itu membuat saya kewalahan dan saya memilih memberinya ruang. Tidak ada sikap tidak hormat atau hal seperti yang mereka coba gambarkan."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke lapangan
Para penggemar Cruzeiro tentu berharap drama di luar lapangan tidak mengganggu Rodriguez dari tugasnya di Brasileirao. Klub saat ini berada di posisi kelima klasemen domestik, tertinggal 15 poin dari pemuncak Palmeiras.
Rodriguez datang dengan reputasi yang terus menanjak meski baru-baru ini gagal masuk skuad 26 pemain Uruguay untuk Piala Dunia mendatang. Sebelumnya sempat menjadi target Sunderland, sang striker memilih pindah ke Brasil untuk menguji dirinya di salah satu liga paling kompetitif di Amerika Selatan. Ia bisa saja melakoni debut kompetitifnya secepatnya pekan ini, dengan laga Copa Libertadores berisiko tinggi melawan Flamengo sudah menanti.
Bagi Rodriguez, prioritasnya adalah membiarkan performanya di lapangan yang berbicara agar penolakan viral itu terlupakan. Jika ia mampu mengulang performa yang membuatnya menjadi prospek yang diburu di Uruguay, para penggemar Cruzeiro akan segera punya banyak alasan untuk merayakannya.
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