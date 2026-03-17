VIDEO: Bintang Chelsea, Estevao, menolak memilih SATUPUN pemain Inggris dalam laga antara para legenda Brasil vs legenda Three Lions

Dalam sesi wawancara kilat "ini atau itu" bersama GOAL di ajang London Football Awards, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Willow Foundation, Estevao harus memilih antara para pemain terbaik Inggris dan ikon-ikon Selecao. Bintang Chelsea itu pertama-tama harus memilih antara Jordan Pickford dan Alisson. Pemain muda itu dengan tegas memilih kiper Liverpool, Alisson. Di lini pertahanan, Cafu dipilih daripada Gary Neville, dan Roberto Carlos dipilih daripada Ashley Cole.
Gaya Samba mengungguli ketangguhan Three Lions
Menghindari dilema para legenda Chelsea
Namun, Estevao menghindari memilih salah satu di antara dua legenda Chelsea. Ketika pewawancara bertanya, "John Terry atau Carlos Alberto?" ia menjawab, "Yang berikutnya," sambil tertawa dan menutupi wajahnya. Ketika diminta memilih antara Lampard dan Kaka, ia tersenyum dan berkata, "Yang berikutnya, ayolah."
Penghormatan kepada para legenda Samba
Di lini tengah dan lini depan, situasinya tak jauh berbeda, dengan Estevao tetap teguh pada kesetiaannya pada pemain Brasil. Ia memilih Zico daripada Steven Gerrard dan Casemiro daripada Paul Scholes. Ketika ditanya soal pemain yang lebih kreatif, pemuda itu memilih Ronaldinho daripada David Beckham tanpa ragu-ragu.
Perbandingan mencapai puncaknya saat membicarakan nama-nama terbesar dalam sepak bola. Ketika diminta memilih antara Wayne Rooney dan Pele, Estevao menjawab, "Pele, tentu saja." Akhirnya, ia memilih Ronaldo Nazario daripada Harry Kane di lini depan, menyempurnakan dominasi penuh bagi tim pemenang Piala Dunia lima kali.