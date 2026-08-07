Diterjemahkan oleh
VIDEO: Bintang Barcelona Lamine Yamal terlihat mengenakan jersey Kolombia sambil menari bersama bintang reggaeton Ryan Castro
Yamal jadi pusat perhatian di Medellin
Usai menutup musim panasnya dengan menjadi juara Piala Dunia bersama Spanyol, Yamal tidak membuang waktu selama masa jedanya. Penyerang Barcelona itu terlihat bepergian keliling Kolombia, menikmati liburannya bersama para artis Amerika Selatan ternama dan influencer digital.
Pada Kamis, sensasi Barcelona itu turun ke jalanan Medellin untuk menjelajahi kawasan terkenal Comuna 13. Ia berkeliling area tersebut bersama kreator konten populer WestCOL sambil mengenakan warna resmi kuning, biru, dan merah dari jersey tim nasional Kolombia.
Keduanya kemudian menghadiri konser musik gratis di ruang terbuka yang digelar penyanyi terkenal Ryan Castro. Yamal bergabung dengan musisi itu di atas panggung, bernyanyi dan menari mengikuti lagu populer Castro, 'El Ritmo que nos une', dalam penampilan yang penuh energi.
Tonton klipnya
Wisata dan pertemuan sipil tingkat tinggi
Perjalanan Yamal ke Amerika Selatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah landmark administratif utama dan acara budaya regional. Pemain internasional Spanyol itu menyempatkan diri menjelajahi kekayaan warisan kawasan tersebut selama berada di Antioquia.
Sang penyerang mengunjungi Pusat Administratif 'La Alpujarra', pusat pemerintahan untuk Departemen Antioquia. Dalam kunjungannya ke fasilitas tersebut, ia berpose untuk foto resmi bersama Wali Kota Federico Gutierrez sebelum kemudian menikmati festival terkenal Feria de las Flores, di samping sejumlah atraksi lainnya.
- Getty Images Sport
Persiapan pramusim menanti di Barcelona
Dengan liburan musim panasnya yang berkesan di Kolombia segera berakhir, Yamal kini bersiap untuk kembali ke sepakbola Eropa. Winger berbakat itu akan menuntaskan perjalanannya sebelum memulai jadwal padat bersama klubnya.
Yamal dijadwalkan terbang kembali ke Spanyol dan bergabung dengan Barca pada 12 Agustus untuk secara resmi memulai latihan pramusimnya. Raksasa Catalan itu akan menyambut kembali pemenang Piala Dunia muda mereka saat bersiap menghadapi kampanye mendatang.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami