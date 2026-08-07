Usai menutup musim panasnya dengan menjadi juara Piala Dunia bersama Spanyol, Yamal tidak membuang waktu selama masa jedanya. Penyerang Barcelona itu terlihat bepergian keliling Kolombia, menikmati liburannya bersama para artis Amerika Selatan ternama dan influencer digital.

Pada Kamis, sensasi Barcelona itu turun ke jalanan Medellin untuk menjelajahi kawasan terkenal Comuna 13. Ia berkeliling area tersebut bersama kreator konten populer WestCOL sambil mengenakan warna resmi kuning, biru, dan merah dari jersey tim nasional Kolombia.

Keduanya kemudian menghadiri konser musik gratis di ruang terbuka yang digelar penyanyi terkenal Ryan Castro. Yamal bergabung dengan musisi itu di atas panggung, bernyanyi dan menari mengikuti lagu populer Castro, 'El Ritmo que nos une', dalam penampilan yang penuh energi.