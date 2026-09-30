Arsenal tampak melaju mulus menuju kemenangan penting di Eropa setelah unggul dua gol pada awal babak kedua. Setelah melalui rangkaian hasil sulit di Women's Super League, tim London Utara itu terlihat bangkit kembali di ibu kota Prancis. Alessia Russo membuka skor pada menit ke-41, menuntaskan peluang dengan klinis dari tepi kotak penalti setelah kerja sama apik dengan Georgia Stanway.

Momentum tetap sepenuhnya berada di pihak tim tamu setelah jeda. Stanway, yang datang pada musim panas dari Bayern Munich, menggandakan keunggulan pada menit ke-50 dengan bergerak tanpa kawalan ke kotak enam yard. Gelandang itu menunjukkan ketenangan luar biasa untuk melepaskan tembakan voli yang berbuah gol, sekaligus mencetak gol pertamanya untuk klub.