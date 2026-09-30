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Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Bintang Arsenal Leah Williamson melakukan penalti telat yang 'aneh' saat Paris FC bangkit untuk mengejutkan Arsenal di Liga Champions

L. Williamson
Paris FC
Arsenal Women
Paris FC vs Arsenal Women
Women's Champions League

Kampanye Arsenal di Eropa mengalami kemunduran yang buruk pada Rabu malam ketika tim asuhan Renee Slegers menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan bermain imbang 2-2 melawan Paris FC. Meski memegang keunggulan yang nyaman sepanjang sebagian besar pertandingan, kesalahan individu yang aneh dari Leah Williamson memberi tuan rumah jalan kembali ke dalam laga di Stade Jean Bouin.

  • Arsenal menyia-nyiakan keunggulan meyakinkan di Paris

    Arsenal tampak melaju mulus menuju kemenangan penting di Eropa setelah unggul dua gol pada awal babak kedua. Setelah melalui rangkaian hasil sulit di Women's Super League, tim London Utara itu terlihat bangkit kembali di ibu kota Prancis. Alessia Russo membuka skor pada menit ke-41, menuntaskan peluang dengan klinis dari tepi kotak penalti setelah kerja sama apik dengan Georgia Stanway.

    Momentum tetap sepenuhnya berada di pihak tim tamu setelah jeda. Stanway, yang datang pada musim panas dari Bayern Munich, menggandakan keunggulan pada menit ke-50 dengan bergerak tanpa kawalan ke kotak enam yard. Gelandang itu menunjukkan ketenangan luar biasa untuk melepaskan tembakan voli yang berbuah gol, sekaligus mencetak gol pertamanya untuk klub.

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  • Mateo memicu kebangkitan Prancis yang tak terduga

    Paris FC menolak gentar menghadapi lawan mereka yang lebih mentereng dan mulai menekan seiring berjalannya babak kedua. Kebangkitan dimulai pada menit ke-72 ketika kapten Clara Mateo memimpin serangan balik mematikan, lolos dari barisan belakang sebelum dengan tenang mengecoh kiper Misa dan menceploskan bola ke gawang kosong.

    Ketegangan meningkat saat tim asuhan Slegers mundur semakin dalam ke area pertahanan sendiri, sehingga mengundang tekanan dari tim tuan rumah. Arsenal sebelumnya hanya mampu meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan liga pertama mereka, dan kurangnya kepercayaan diri itu mulai terlihat dalam pengambilan keputusan mereka.

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  • FBL-EUR-C1-WOMEN-PARIS FC-ARSENALAFP

    Williamson terlibat dalam insiden penalti yang aneh

    Saat waktu normal hanya menyisakan tiga menit lagi, bencana menimpa Arsenal dengan cara yang paling tak terduga. Setelah Arsenal mendapat tendangan gawang, Misa memberikan umpan pendek kepada Williamson. Kapten England itu, yang tampak mengira bola belum aktif atau berniat mengambil ulang tendangan itu sendiri, membungkuk dan menangkap bola untuk mengubah posisinya. Namun, wasit Iuliana Demetrescu sudah meniup peluit untuk melanjutkan permainan, sehingga sang pengadil tak punya pilihan selain menunjuk titik putih untuk handball yang ganjil.

    Kesalahan itu membuat para pemain Arsenal terkejut, dan mereka mengerubungi wasit untuk memprotes keputusan tersebut, tetapi keputusan itu tetap berlaku. Pemain pengganti Maeline Mendy maju di bawah tekanan besar dan tetap tenang, melepaskan penalti ke pojok bawah gawang. Gol penyama kedudukan telat itu melengkapi kebangkitan luar biasa Paris FC dan membuat para pemain Arsenal terpukul.

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