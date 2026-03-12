VIDEO: Bintang Arsenal, Eberechi Eze, memuji Trent Alexander-Arnold sebagai pemain dengan umpan terbaik yang pernah dia lihat dan menyebut bek Nottingham Forest sebagai lawan terberatnya

Eze telah berbagi tentang pengaruh dan tantangan yang telah membentuk perjalanan karirnya hingga mencapai puncak Liga Premier. Gelandang kreatif yang kini menjadi titik fokus serangan The Gunners ini, membagikan wawasan tentang perjalanan sepak bolanya, mulai dari legenda yang ia kagumi saat masih muda hingga lawan-lawan elit yang ia hadapi saat ini. Berbicara kepada GOAL di London Football Awards, bekerja sama dengan Willow Foundation, Eze merefleksikan kegembiraan murni dari permainan ini. Bagi seorang pemain yang dikenal karena gaya bermainnya yang flamboyan dan kemampuan teknisnya, pilihan pahlawan masa kecilnya tidak mengejutkan bagi mereka yang melihatnya meluncur di lapangan Emirates Stadium.

Ketika ditanya pemain mana yang ia impikan menjadi saat masih kecil, jawaban Eze langsung: "Ronaldinho." Pengaruh legenda Brasil itu jelas terlihat dalam gaya bermain Eze, yang ditandai dengan rasa kebebasan yang serupa dan keinginan untuk menghibur penonton dengan gerakan kreatif. Saat merenungkan momen terbaiknya, dia menyebut gol akrobatiknya yang menakjubkan melawan West Ham United untuk Crystal Palace pada April 2024 sebagai gol terbaik yang pernah dia cetak.