VIDEO: Bintang Arsenal, Eberechi Eze, memuji Trent Alexander-Arnold sebagai pemain dengan umpan terbaik yang pernah dia lihat dan menyebut bek Nottingham Forest sebagai lawan terberatnya
Pengaruh seorang ikon Brasil
Eze telah berbagi tentang pengaruh dan tantangan yang telah membentuk perjalanan karirnya hingga mencapai puncak Liga Premier. Gelandang kreatif yang kini menjadi titik fokus serangan The Gunners ini, membagikan wawasan tentang perjalanan sepak bolanya, mulai dari legenda yang ia kagumi saat masih muda hingga lawan-lawan elit yang ia hadapi saat ini. Berbicara kepada GOAL di London Football Awards, bekerja sama dengan Willow Foundation, Eze merefleksikan kegembiraan murni dari permainan ini. Bagi seorang pemain yang dikenal karena gaya bermainnya yang flamboyan dan kemampuan teknisnya, pilihan pahlawan masa kecilnya tidak mengejutkan bagi mereka yang melihatnya meluncur di lapangan Emirates Stadium.
Ketika ditanya pemain mana yang ia impikan menjadi saat masih kecil, jawaban Eze langsung: "Ronaldinho." Pengaruh legenda Brasil itu jelas terlihat dalam gaya bermain Eze, yang ditandai dengan rasa kebebasan yang serupa dan keinginan untuk menghibur penonton dengan gerakan kreatif. Saat merenungkan momen terbaiknya, dia menyebut gol akrobatiknya yang menakjubkan melawan West Ham United untuk Crystal Palace pada April 2024 sebagai gol terbaik yang pernah dia cetak.
Eze memuji De Bruyne yang 'istimewa' dan Trent, raja umpan.
Wawancara tersebut juga membahas talenta luar biasa Eze dan pengalamannya di kompetisi domestik. Saat membahas seni umpan, Eze memuji bintang Real Madrid dan rekan setimnya di timnas Inggris, Trent Alexander-Arnold, menyebutnya sebagai pemain dengan umpan terbaik yang pernah dia lihat, sambil menyoroti visi uniknya dan kemampuannya untuk mencakup area yang luas.
Pembicaraan kemudian beralih ke lawan terberat yang pernah dia hadapi di lapangan. Eze mengungkapkan rasa hormat yang besar terhadap mantan bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, sebagai "orang yang istimewa" dan pemain terbaik yang pernah dia hadapi, sambil menyoroti kemampuan pemain Belgia itu dalam mengendalikan alur pertandingan.
Musuh bebuyutan yang mengejutkan dalam pertahanan
Menariknya, ketika ditanya tentang bek yang paling sulit untuk dihadapi, Eze tidak memilih nama besar yang sudah dikenal, melainkan menyebut Ola Aina. Pilihan ini menyoroti pertarungan taktis yang terjadi di luar sorotan media, di mana kekuatan fisik dan posisi individu menjadi hambatan terbesar bagi penyerang.
Pilihan Aina, bek sayap serba bisa dan atletis dari Nottingham Forest, menyoroti kedalaman talenta yang saat ini tersedia di Premier League. Meskipun banyak penyerang mungkin menunjuk ke pemain seperti Virgil van Dijk, pilihan Eze membuktikan bahwa duel individu seringkali ditentukan oleh atribut fisik spesifik dan timing, yang dimiliki Aina secara melimpah dalam situasi satu lawan satu.
Memburu lebih banyak trofi di London Utara
Akhirnya, Eze mengenang momen paling membanggakan dalam kariernya sebagai pemain sepak bola. Ia menyebut kemenangan Palace di final FA Cup 2025 melawan Manchester City sebagai pertandingan terbaik yang pernah ia mainkan hingga saat ini. Dengan Arsenal yang berkompetisi di berbagai ajang, gelandang ini jelas menargetkan panggung yang lebih besar di masa depan. The Gunners saat ini mengejar gelar quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan laga Premier League melawan Everton akan digelar pada Sabtu mendatang.
