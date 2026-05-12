FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
VIDEO: Bersiap menghadapi serangan gencar Arsenal?! Kiper-kiper PSG terekam sedang berlatih menggunakan perisai tackle rugby menjelang final Liga Champions

Paris Saint-Germain telah menerapkan metode latihan yang tidak biasa dalam persiapan mereka untuk mempertahankan gelar juara Eropa melawan Arsenal. Tim asuhan Luis Enrique terlihat menggunakan perisai tackle rugby untuk membantu para penjaga gawang mereka menghadapi serangan udara yang intens yang diperkirakan akan terjadi dalam final Liga Champions mendatang.

  Enrique menerapkan taktik yang tak terduga

    Seiring dimulainya hitung mundur menuju final Liga Champions di Budapest, PSG tak meninggalkan satu pun celah dalam upayanya meraih gelar Eropa dua kali berturut-turut. Juara bertahan, yang menghancurkan Inter 5-0 di final tahun lalu, akan berhadapan dengan Arsenal yang kini identik dengan keahlian dalam situasi bola mati di bawah asuhan Mikel Arteta.

    Untuk mengatasinya, Luis Enrique telah memperkenalkan latihan "aneh" yang melibatkan perisai tackle rugby.

    Rekaman dari tempat latihan PSG menunjukkan staf pelatih menggunakan perisai berlapis bantalan untuk menabrak dan menghalangi kiper saat mereka mencoba menangkap bola-bola tinggi. Ini jelas merupakan upaya untuk mensimulasikan lingkungan kotak penalti yang ramai dan penuh kontak fisik, yang dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh The Gunners.


  Keahlian Arsenal dalam situasi bola mati

    Arsenal telah dikenal sebagai tim paling berbahaya di dunia sepak bola dalam situasi bola mati. Tim asuhan Arteta telah memanfaatkan taktik tekanan tinggi ini untuk merangsek ke puncak klasemen Liga Premier dan menaklukkan rintangan berat menuju final pada 30 Mei. Kemampuan mereka untuk "membombardir" kiper lawan dengan pemain-pemain yang bertubuh besar telah membuat banyak bek dan kiper papan atas ragu-ragu.

    PSG sangat menyadari ancaman ini dan bertekad untuk tidak terintimidasi. Setelah berhasil melewati pertandingan semifinal melawan Bayern Munich asuhan Vincent Kompany - yang diamankan melalui tendangan klinis Ousmane Dembele di Allianz Arena - raksasa Prancis ini kini fokus sepenuhnya untuk menetralkan senjata-senjata udara spesifik yang akan dibawa Arsenal ke Puskas Arena.


    Perjalanan para juara menuju Budapest

    Kedua raksasa Eropa ini dijadwalkan akan bertanding pada 30 Mei, dengan mata dunia tertuju pada Budapest. Bagi PSG, tujuannya sederhana: menjadi tim pertama sejak Real Madrid yang berhasil mempertahankan trofi Liga Champions era modern.

    Bagi Arsenal, ini adalah kesempatan untuk akhirnya merebut trofi terbesar dalam sepak bola klub dengan gaya "kekacauan" yang unik dan terukur di kotak penalti.

