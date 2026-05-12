VIDEO: Bersiap menghadapi serangan gencar Arsenal?! Kiper-kiper PSG terekam sedang berlatih menggunakan perisai tackle rugby menjelang final Liga Champions

Seiring dimulainya hitung mundur menuju final Liga Champions di Budapest, PSG tak meninggalkan satu pun celah dalam upayanya meraih gelar Eropa dua kali berturut-turut. Juara bertahan, yang menghancurkan Inter 5-0 di final tahun lalu, akan berhadapan dengan Arsenal yang kini identik dengan keahlian dalam situasi bola mati di bawah asuhan Mikel Arteta.

Untuk mengatasinya, Luis Enrique telah memperkenalkan latihan "aneh" yang melibatkan perisai tackle rugby.

Rekaman dari tempat latihan PSG menunjukkan staf pelatih menggunakan perisai berlapis bantalan untuk menabrak dan menghalangi kiper saat mereka mencoba menangkap bola-bola tinggi. Ini jelas merupakan upaya untuk mensimulasikan lingkungan kotak penalti yang ramai dan penuh kontak fisik, yang dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh The Gunners.



