VIDEO: Berbagai foto selfie saat Lionel Messi dikelilingi para pemain dan staf Mauritania setelah kemenangan Argentina dalam laga persahabatan

Pertandingan persahabatan antara Argentina dan Mauritania di Buenos Aires berakhir dengan adegan unik di lapangan La Bombonera yang melibatkan Messi. Setelah Mauritania berhasil mencetak gol ke gawang juara dunia lewat gol di menit-menit akhir, wasit meniup peluit akhir untuk memastikan kemenangan tim asuhan Lionel Scaloni. Anggota staf pelatih Mauritania kemudian mengabaikan protokol dan berlari ke arah Messi untuk berfoto bersama idola Argentina tersebut sebelum dia diantar keluar oleh petugas keamanan stadion. Dikelilingi oleh kamera, lampu, ponsel, dan orang-orang yang berusaha mendekat, Messi tampak senang berpose bagi mereka yang mencari sudut terbaik untuk foto yang akan mereka hargai seumur hidup.
Kekacauan di La Bombonera
Argentina kesulitan menemukan ritme
Di lapangan, pertandingan tersebut ternyata tidak semudah yang mungkin diharapkan oleh sang juara dunia saat menghadapi tim yang berada di peringkat ke-115 dunia. Argentina memang unggul lebih dulu lewat gol Enzo Fernández dan tendangan bebas Nico Paz, namun mereka gagal benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Penampilan tersebut membuat Scaloni kecewa, seperti yang ia akui setelah pertandingan: "Tim ini tidak bermain bagus. Kita harus mengakui hal itu agar bisa memperbaiki diri." Kiper Emiliano Martínez juga sama kritisnya terhadap penampilan tersebut, dengan menyatakan bahwa tim kurang memiliki ketajaman yang diperlukan dalam pertandingan pertama mereka selama jeda internasional bulan Maret.
Persiapan Piala Dunia terus berlanjut
Pertandingan persahabatan tersebut menjadi ajang pemanasan yang sangat penting bagi Scaloni dalam upaya menyempurnakan skuadnya menjelang Piala Dunia 2026. Karena "Finalissima" Eropa melawan Spanyol telah dibatalkan, Argentina harus mencari lawan lain untuk menjaga momentum mereka. Pertandingan berikutnya bagi Albiceleste adalah laga kandang lainnya, kali ini melawan Zambia, yang dijadwalkan pada 31 Maret.