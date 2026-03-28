VIDEO: Berbagai foto selfie saat Lionel Messi dikelilingi para pemain dan staf Mauritania setelah kemenangan Argentina dalam laga persahabatan

Di lapangan, pertandingan tersebut ternyata tidak semudah yang mungkin diharapkan oleh sang juara dunia saat menghadapi tim yang berada di peringkat ke-115 dunia. Argentina memang unggul lebih dulu lewat gol Enzo Fernández dan tendangan bebas Nico Paz, namun mereka gagal benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Penampilan tersebut membuat Scaloni kecewa, seperti yang ia akui setelah pertandingan: "Tim ini tidak bermain bagus. Kita harus mengakui hal itu agar bisa memperbaiki diri." Kiper Emiliano Martínez juga sama kritisnya terhadap penampilan tersebut, dengan menyatakan bahwa tim kurang memiliki ketajaman yang diperlukan dalam pertandingan pertama mereka selama jeda internasional bulan Maret.