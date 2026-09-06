Saat berjalan keluar lapangan setelah peluit akhir berbunyi, seorang suporter Fulham berteriak "buangan Chelsea" kepada Chilwell dari jarak hanya beberapa meter. Bek kiri berusia 29 tahun itu, yang menuntaskan kepulangannya ke Palace pada hari terakhir bursa transfer, langsung membalas dengan membentuk jarinya seperti huruf 'L' dan memberi tahu pencemooh itu untuk "terima kekalahan". Respons usil sang bek itu menutup sore yang berkesan bagi Palace setelah mengamankan tiga poin penuh di markas rival mereka sesama London.