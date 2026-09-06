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Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Ben Chilwell kirim pesan brutal 'terima kekalahan' kepada fan Fulham yang menyebut pencetak gol kemenangan Crystal Palace sebagai 'buangan Chelsea'

B. Chilwell
Fulham vs Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier League

Ben Chilwell langsung memberi dampak pada kembalinya ke Crystal Palace, dengan mencetak gol penentu kemenangan spektakuler di akhir laga dalam kemenangan 3-2 atas Fulham. Mantan bek Chelsea itu kemudian menjadi sasaran ejekan seorang suporter tuan rumah setelah pertandingan berakhir, tetapi ia dengan cepat membungkam olok-olok tersebut dengan menunjukkan gestur usil untuk merayakan kemenangan derby itu.

  • Bekam bungkam pengolok tuan rumah

    Saat berjalan keluar lapangan setelah peluit akhir berbunyi, seorang suporter Fulham berteriak "buangan Chelsea" kepada Chilwell dari jarak hanya beberapa meter. Bek kiri berusia 29 tahun itu, yang menuntaskan kepulangannya ke Palace pada hari terakhir bursa transfer, langsung membalas dengan membentuk jarinya seperti huruf 'L' dan memberi tahu pencemooh itu untuk "terima kekalahan". Respons usil sang bek itu menutup sore yang berkesan bagi Palace setelah mengamankan tiga poin penuh di markas rival mereka sesama London.

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  • Crystal Palace bangkit dengan comeback luar biasa

    Tuan rumah Fulham dua kali memimpin lewat tembakan Joshua King yang berbelok arah dan gol perdana Cesar Palacios untuk klub. Namun, Palace menolak menyerah ketika Tyrick Mitchell tampil luar biasa dengan mencetak dua gol penyeimbang krusial di Craven Cottage. Hanya tiga menit setelah menggantikan Mitchell, Chilwell menyambar bola liar dengan tendangan voli keras pada menit ke-77 untuk memastikan kemenangan comeback meyakinkan 3-2 bagi tim asuhan Pierre Sage.

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    Jadwal kandang yang padat menanti

    Pasukan Sage kini bersiap menghadapi ujian berat di tiga ajang di Selhurst Park, dimulai dengan bentrokan Carabao Cup pada tengah pekan melawan Middlesbrough. Crystal Palace segera kembali beraksi di Premier League menghadapi Ipswich Town sebelum memulai fase liga UEFA Europa League melawan raksasa Polandia, Lech Poznan. Mengelola tuntutan fase gugur piala, momentum liga, dan ambisi di kompetisi Eropa secara beruntun akan langsung menguji kedalaman skuad Palace serta para rekrutan barunya.

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