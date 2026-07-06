Manajer Inggris Thomas Tuchel menegaskan bahwa cedera tersebut tampaknya cukup parah, sehingga meredam euforia setelah timnya berhasil mengatasi kartu merah yang diterima Jarell Quansah dan memastikan kemenangan. Tuchel mengungkapkan bahwa Henderson diberi oksigen di lapangan sebelum dibawa ke fasilitas medis setempat.

"Kondisinya tidak baik. Ini tidak baik. Dia mengalami cedera pergelangan tangan dan kelihatannya sangat parah," kata Tuchel kepada BBC Sport. "Ini malam yang sangat istimewa bagi kami. Perasaan campur aduk karena saya lelah dan emosional, tetapi juga sedih karena Jordan cedera; dia mengalami cedera pergelangan tangan dan saat ini berada di rumah sakit. Ini cedera yang cukup serius dan sungguh tidak pantas bahwa Jordan kini tidak bersama kami. Saya tidak tahu prosedurnya, saya baru saja menghadiri konferensi pers dan dokter memberitahu saya bahwa dia ada di rumah sakit."

Kapten Harry Kane, yang sebelumnya mempertahankan harapannya untuk meraih Sepatu Emas dengan mencetak gol penalti di babak kedua, memberikan kabar singkat mengenai situasi tersebut. "Jordan baru saja terjatuh di sana. Saya pikir dia baik-baik saja, hanya ada masalah dengan lengannya," kata sang kapten.

Bintang lini tengah Bellingham, yang terpilih sebagai Man of the Match malam itu, memuji respons cepat tim medis. “Dia sedikit kesakitan, tapi tim medis sudah mengendalikan semuanya. Lebih baik saya tidak memberikan terlalu banyak detail karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi semua orang ada di sana untuk mendukungnya dan itu pun merupakan pemandangan yang indah,” kata Bellingham.



