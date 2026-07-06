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VIDEO: Begini cara Jordan Henderson mengalami cedera lengan saat Inggris merayakan kemenangan di Piala Dunia atas Meksiko - gelandang Brentford itu dibawa keluar lapangan dengan tandu dan dilarikan ke rumah sakit
Kecelakaan tak terduga merusak kegembiraan Azteca
Malam yang seharusnya menjadi momen kegembiraan murni bagi Three Lions itu dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran saat tim medis dipanggil ke lapangan jauh setelah peluit akhir dibunyikan. Inggris baru saja memastikan kemenangan 3-2 yang diraih dengan susah payah untuk melaju ke perempat final, sebagian besar berkat dua gol yang dicetak Jude Bellingham dalam penampilan dominan di babak pertama.
Namun, saat skuad merayakan kesuksesan mereka di hadapan para pendukung yang datang jauh-jauh, Henderson mencoba melompati papan iklan. Bencana pun terjadi ketika gelandang tersebut terpeleset saat berusaha kembali ke lapangan, dan mendarat dengan posisi yang tidak wajar di siku dan pergelangan tangannya. Pemain veteran itu segera dikelilingi oleh rekan-rekan setimnya yang cemas, yang melindunginya dari pandangan penonton saat tandu dibawa masuk.
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Tuchel mengonfirmasi bahwa ia dirawat di rumah sakit, sementara rekan-rekan setimnya memberikan dukungan kepada pemain senior tersebut
Manajer Inggris Thomas Tuchel menegaskan bahwa cedera tersebut tampaknya cukup parah, sehingga meredam euforia setelah timnya berhasil mengatasi kartu merah yang diterima Jarell Quansah dan memastikan kemenangan. Tuchel mengungkapkan bahwa Henderson diberi oksigen di lapangan sebelum dibawa ke fasilitas medis setempat.
"Kondisinya tidak baik. Ini tidak baik. Dia mengalami cedera pergelangan tangan dan kelihatannya sangat parah," kata Tuchel kepada BBC Sport. "Ini malam yang sangat istimewa bagi kami. Perasaan campur aduk karena saya lelah dan emosional, tetapi juga sedih karena Jordan cedera; dia mengalami cedera pergelangan tangan dan saat ini berada di rumah sakit. Ini cedera yang cukup serius dan sungguh tidak pantas bahwa Jordan kini tidak bersama kami. Saya tidak tahu prosedurnya, saya baru saja menghadiri konferensi pers dan dokter memberitahu saya bahwa dia ada di rumah sakit."
Kapten Harry Kane, yang sebelumnya mempertahankan harapannya untuk meraih Sepatu Emas dengan mencetak gol penalti di babak kedua, memberikan kabar singkat mengenai situasi tersebut. "Jordan baru saja terjatuh di sana. Saya pikir dia baik-baik saja, hanya ada masalah dengan lengannya," kata sang kapten.
Bintang lini tengah Bellingham, yang terpilih sebagai Man of the Match malam itu, memuji respons cepat tim medis. “Dia sedikit kesakitan, tapi tim medis sudah mengendalikan semuanya. Lebih baik saya tidak memberikan terlalu banyak detail karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi semua orang ada di sana untuk mendukungnya dan itu pun merupakan pemandangan yang indah,” kata Bellingham.
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Persiapan perempat final terhalangi
Cedera ini menjadi pukulan telak bagi moral tim saat mereka bersiap terbang ke Miami untuk laga perempat final melawan Norwegia pada Sabtu ini. Meskipun Henderson kini berperan sebagai pemain cadangan dalam skuad asuhan Tuchel, kepemimpinan dan pengalaman pemain berusia 36 tahun ini tetap menjadi komponen vital dalam struktur tim Three Lions di balik layar.
Pemeriksaan medis akan terus dilakukan selama 24 jam ke depan untuk menentukan sejauh mana kerusakan pada lengan dan pergelangan tangan Henderson. Dengan turnamen yang semakin mendekati fase penentuan, Inggris akan cemas menanti kondisi kebugaran beberapa pemainnya, meskipun sifat tak terduga dari kemunduran ini telah membuat seluruh tim terkejut di saat yang seharusnya menjadi momen terbaik mereka.
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