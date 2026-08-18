Barcelona menggemparkan dunia sepak bola dengan menuntaskan perekrutan gelandang Spanyol Rodri dari Manchester City. Blaugrana secara resmi mengumumkan kesepakatan itu pada Selasa, sembari menyertakan video perkenalan yang mencolok di seluruh platform media sosial mereka.

Klub itu menyambut kedatangannya dengan slogan: "Sang penguasa ruang-waktu tiba di Barcelona," menandai berakhirnya salah satu saga transfer yang paling dinanti pada bursa musim panas.

Upaya memburu bintang Manchester City itu sama sekali tidak mudah, karena Barcelona harus melewati perang transfer sengit dengan rival abadi mereka, Real Madrid. Kepindahan ini menjadi kepulangan bagi pemenang Piala Dunia 2026 tersebut, yang sebelumnya bersinar di ibu kota bersama Atletico Madrid sebelum pindah ke Premier League.