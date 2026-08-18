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Video: Barcelona perkenalkan Rodri sebagai 'Sang Master ruang-waktu' saat mantan bintang Man City memulai babak baru di Camp Nou
Barcelona memenangi persaingan untuk mendapatkan konduktor Spanyol
Barcelona menggemparkan dunia sepak bola dengan menuntaskan perekrutan gelandang Spanyol Rodri dari Manchester City. Blaugrana secara resmi mengumumkan kesepakatan itu pada Selasa, sembari menyertakan video perkenalan yang mencolok di seluruh platform media sosial mereka.
Klub itu menyambut kedatangannya dengan slogan: "Sang penguasa ruang-waktu tiba di Barcelona," menandai berakhirnya salah satu saga transfer yang paling dinanti pada bursa musim panas.
Upaya memburu bintang Manchester City itu sama sekali tidak mudah, karena Barcelona harus melewati perang transfer sengit dengan rival abadi mereka, Real Madrid. Kepindahan ini menjadi kepulangan bagi pemenang Piala Dunia 2026 tersebut, yang sebelumnya bersinar di ibu kota bersama Atletico Madrid sebelum pindah ke Premier League.
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Barcelona telah resmi memperkenalkan Rodri lewat video bergaya berdurasi 47 detik yang memperkenalkan rekrutan baru mereka sebagai "Sang Penguasa ruang-waktu". Video elegan itu menampilkan Rodri mengenakan setelan rapi dengan jersey Barcelona di baliknya, sementara trofi Ballon d'Or miliknya juga dipamerkan dengan mencolok. Gelandang itu kemudian terlihat memegang bola yang menampilkan lambang Barcelona pada cuplikan penutup.
Narasi suara menangkap tema video tersebut dengan mengatakan: "Setiap Umpan. Setiap Jeda. Setiap akselerasi. Berawal dari sebuah pilihan. Sepakbola bukan hanya soal kecepatan. Ini soal ritme. Mengetahui ... Kapan harus menunggu, kapan harus bergerak, dan kapan satu sentuhan ... Mengubah segalanya. Sebagian mengikuti tempo. Satu orang menjaganya."
Rincian finansial dari kesepakatan blockbuster itu
Paket finansial yang diperlukan untuk memboyong Rodri dari Etihad Stadium sangat besar, mencerminkan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or. Laporan menyebutkan bahwa total kesepakatan yang dicapai antara City dan Barcelona bernilai €76,5 juta. Struktur kesepakatan itu mencakup biaya tetap terjamin sebesar €60 juta, yang diterima setelah dua tawaran sebelumnya dengan nilai lebih rendah ditolak klub Inggris tersebut.
Kesepakatan dengan Manchester City mencakup biaya awal sebesar €60 juta, ditambah €11,5 juta dalam bentuk bonus yang dianggap mudah dicapai oleh kedua klub. Tambahan €5 juta lainnya terkait metrik performa individu dan trofi kolektif yang dimenangi selama waktunya di Catalonia.
- Getty
Pahlawan bertabur gelar kembali ke La Liga
Rodri tiba di Barcelona dengan rekam jejak yang hanya bisa ditandingi segelintir pemain dalam sejarah sepak bola. Di luar kesuksesannya di level klub di Inggris, ia telah menjadi sosok sentral dalam periode dominan tim nasional Spanyol. Setelah menjuarai Euro 2024 dan kemudian meraih Ballon d’Or, ia mencapai puncak olahraga ini dengan mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
Penampilannya di panggung global di Amerika Utara begitu mengesankan sehingga ia dianugerahi Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen, memimpin tim yang diperkuat delapan rekan barunya di Barcelona.
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