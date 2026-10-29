Pada malam yang menegangkan hingga detik-detik terakhirnya, Al Nassr mencuri perhatian setelah meraih kemenangan dramatis atas Al Khaleej dengan skor 5-3, Kamis malam, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi Pro League, dalam pertandingan yang menyaksikan perubahan dramatis dan penampilan gemilang dari sang kapten asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang mencetak tiga gol.

Al Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 28 di posisi kedua, sama dengan Al Qadsiah yang memuncaki klasemen sementara, dan di belakang keduanya ada Al Hilal dengan 27 poin.

Pertandingan ini tidak mudah bagi Al Nassr, yang menghadapi lawan keras kepala yang menolak menyerah meski Al Nassr berusaha menguasai jalannya laga, sehingga pertandingan berubah menjadi duel terbuka dengan segala kemungkinan, sebelum akhirnya tuan rumah memastikan kemenangan berkat produktivitas serangan dan ketajaman bintang-bintang mereka di momen-momen krusial.