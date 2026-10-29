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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Bak Skenario Hollywood, Hat-trick Ronaldo Pimpin Al Nassr Menangi Laga Dramatis atas Al Khaleej

Al Nassr FC vs Al Kholood
Al Nassr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Trigol dramatis

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ALK

Pada malam yang menegangkan hingga detik-detik terakhirnya, Al Nassr mencuri perhatian setelah meraih kemenangan dramatis atas Al Khaleej dengan skor 5-3, Kamis malam, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi Pro League, dalam pertandingan yang menyaksikan perubahan dramatis dan penampilan gemilang dari sang kapten asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang mencetak tiga gol.

Al Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 28 di posisi kedua, sama dengan Al Qadsiah yang memuncaki klasemen sementara, dan di belakang keduanya ada Al Hilal dengan 27 poin.

Pertandingan ini tidak mudah bagi Al Nassr, yang menghadapi lawan keras kepala yang menolak menyerah meski Al Nassr berusaha menguasai jalannya laga, sehingga pertandingan berubah menjadi duel terbuka dengan segala kemungkinan, sebelum akhirnya tuan rumah memastikan kemenangan berkat produktivitas serangan dan ketajaman bintang-bintang mereka di momen-momen krusial.

  • 5 gol menyulut laga di babak pertama

    Pertandingan menyala sejak menit-menit awal, setelah Ronaldo mengira dirinya membuka keunggulan pada menit ke-10, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Setelahnya, Julian Dominguez mengejutkan Al Nassr dengan gol keunggulan untuk Al Khaleej pada menit ke-16, sebelum pemain Brasil Angelo Gabriel membalas pada menit ke-24 dan menyamakan kedudukan untuk Al-Alami.

    Al Nassr melanjutkan tekanannya hingga pemain Senegal Sadio Mane berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-38 dan memberikan keunggulan bagi timnya, namun Al Khaleej menolak menyerah, dan Loic Isomba berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-2 di tengah ketegangan tinggi dan protes dari Ronaldo setelah gol keduanya kembali dianulir karena offside.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo bangkit dan melengkapi hat-trick

    Di babak kedua, Ronaldo kembali menentukan jalannya pertandingan berkat naluri mencetak golnya, dengan mencetak gol pada menit ke-66 setelah umpan luar biasa dari rekan senegaranya, Joao Felix, sebelum menambah gol keduanya pada menit ke-72 lewat sundulan kepala.

    Ia pun melengkapi dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-81, memanfaatkan umpan matang dari Sadio Mane, untuk menuntaskan hat-trick dan membawa Al Nassr menuju kemenangan yang menegangkan.

    Trigol Ronaldo menjadi jawaban yang menentukan atas kejadian di babak pertama, setelah wasit menganulir dua golnya karena offside, hingga kapten Portugal itu kembali di paruh kedua pertandingan dan mengubah peluang-peluangnya menjadi gol-gol yang disahkan, di tengah perayaan para pendukung Al Nassr atas kecemerlangan bintang nomor satu mereka.

  • Al Nassr terus membayangi puncak klasemen

    Dengan kemenangan ini, Al Nassr mengangkat koleksi poinnya menjadi 28, menyamai Al Qadsiah di puncak klasemen untuk sementara, sementara Al Hilal berada di belakang keduanya dengan 27 poin, dalam persaingan sengit memperebutkan puncak Liga Pro Roshn Saudi.

    Kemenangan ini memberikan Al Nassr dorongan penting dalam perjalanannya di liga, setelah berhasil melewati perlawanan Al Khaleej dan memenangi laga terbuka yang menyaksikan delapan gol tercipta, sementara Ronaldo mencuri perhatian dengan hat-trick-nya, dalam malam yang dimulai dengan gol-gol yang dianulir dan berakhir dengan kemenangan dramatis bagi Al Alami.

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PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Saudi Pro League

05 Nov 2026

ALK

ALK