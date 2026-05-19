VIDEO: Ayo mulai pesta! Para penggemar Arsenal memadati Stadion Emirates untuk merayakan gelar juara Liga Premier dengan meriah, lengkap dengan bendera dan kembang api
Keributan di Emirates
Para pengguna media sosial secara luas menyebarkan berbagai klip video yang memperlihatkan para penggemar Arsenal yang antusias langsung berbondong-bondong mendatangi Stadion Emirates untuk merayakan kemenangan bersejarah yang luar biasa tersebut. Rekaman yang menakjubkan ini menangkap lautan pendukung yang bersuka cita, menerangi langit malam London Utara dengan suar merah yang cerah, bernyanyi serempak, dan dengan bangga mengibarkan bendera klub untuk merayakan pencapaian besar ini. Klip-klip viral ini dengan sempurna menangkap suasana yang luar biasa dari basis penggemar yang gembira saat mereka berkumpul dalam jumlah besar di seluruh ibu kota. Pesta jalanan spontan ini secara resmi menandai berakhirnya penantian yang menyakitkan untuk meraih kejayaan domestik.
Tim tuan rumah tergelincir di Bournemouth
Tim asuhan Mikel Arteta yang tak kenal lelah memastikan gelar juara dari sofa mereka setelah Manchester City kehilangan poin penting. Skuad asuhan Pep Guardiola harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth di Vitality Stadium, hasil yang membuat juara bertahan itu tertinggal empat poin dari The Gunners dengan hanya satu pertandingan tersisa. Remaja Prancis Eli Junior Kroupi mengejutkan City dengan tendangan kerasnya, dan meskipun Erling Haaland berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, itu tidak cukup. Kesalahan ini memberikan Arsenal gelar juara, mengukuhkan status mereka sebagai juara sekaligus mengakhiri dominasi domestik Guardiola tanpa ketegangan drama di hari terakhir.
Akhir dari penantian selama 22 tahun
Penobatan bersejarah ini mengakhiri penantian yang menyakitkan selama 22 tahun untuk meraih gelar liga kasta tertinggi. Terakhir kali raksasa London ini mengangkat trofi terkenal tersebut adalah pada musim 2003-04, ketika tim legendaris 'Invincibles' asuhan Arsene Wenger berhasil melewati satu musim penuh tanpa terkalahkan. Generasi demi generasi pendukung telah tumbuh besar dengan harapan agar era keemasan itu kembali. Setelah menanggung tahun-tahun penuh rintangan dan melancarkan perburuan gelar yang sengit selama tiga musim terakhir yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan pahit melawan City dan Liverpool, kepemimpinan visioner Arteta akhirnya memungkinkan skuad yang tangguh ini untuk menulis bab gemilang mereka sendiri.
Perburuan gelar ganda yang sempurna
Arsenal akan bertandang ke markas Crystal Palace pada hari Minggu untuk merayakan kemenangan gemilang, akhirnya bermain dengan penuh kebebasan. Juara baru ini kini hanya tinggal selangkah lagi untuk meraih gelar ganda yang benar-benar bersejarah, saat mereka bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei di Budapest.