VIDEO: Ashley Cole menyebut Kyle Walker sebagai salah satu bek sayap terbaik sepanjang masa di Liga Premier, sementara legenda Chelsea itu dengan rendah hati mengakui bahwa Andy Robertson lebih baik darinya

Dalam wawancara dengan GOAL di ajang London Football Awards, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Willow Foundation, Cole diminta memilih sejumlah bek untuk diloloskan atau disingkirkan dalam format sistem gugur. Ketika namanya dipertemukan dengan Andy Robertson, Cole memilih pemain Liverpool tersebut, sementara Walker dipilih daripada mantan bek Manchester United, Gary Neville. Nama-nama seperti Patrice Evra, John Arne Riise, dan Branislav Ivanovic juga turut masuk dalam daftar, dengan Walker akhirnya dinobatkan sebagai pemenang.
Beruntung di balik kesialan bagi Burnley
Walker telah memutuskan untuk mengakhiri kariernya bersama Timnas Inggris, dan ia menutup kariernya dengan 96 penampilan untuk timnas. Sementara dunia sepak bola secara luas merayakan warisannya, manajer Burnley Scott Parker harus menerima kenyataan bahwa bek andalannya itu mundur dari timnas. Parker dengan cepat menyoroti dampak yang ditinggalkan Walker di kancah internasional, sambil mencatat bahwa kepergiannya akan menjadi perubahan besar bagi negara tersebut. “Kontribusinya di Liga Premier masih terasa,” kata Parker, seperti dikutip Burnley Express. “Namun, apa yang telah ia berikan kepada Inggris juga tak kalah luar biasa. Jumlah penampilannya, level kualitas permainannya, turnamen yang ia ikuti… ia benar-benar menjadi titik fokus utama bagi kita sebagai bangsa.”
Manajer The Clarets percaya bahwa keputusan ini diharapkan menjadi berkah tersembunyi bagi harapan Burnley untuk bertahan di liga, karena hal ini memungkinkan Walker untuk menghemat energinya selama jendela internasional yang melelahkan. Membahas pilihan pemain tersebut untuk mundur, Parker menambahkan: “Kualitas yang dimilikinya telah kami saksikan selama bertahun-tahun, tetapi dia jelas telah memutuskan untuk mengambil langkah ini dan melakukannya dengan restu penuh dari kami. Dia merasa itulah keputusan yang ingin dia ambil dan hal ini memberinya waktu luang selama jeda internasional, dan semoga juga dapat membantu kami.”
Masa depan Walker masih menjadi tanda tanya
Kontrak Walker di Turf Moor berlaku hingga musim panas 2027, yang berarti ia masih memiliki banyak tenaga untuk membantu klub melewati tantangan yang dihadapi saat ini. Di tengah spekulasi yang semakin menguat mengenai apa yang mungkin terjadi jika Burnley gagal menghindari degradasi, Parker menegaskan bahwa ia "yakin" bek sayap mantan pemain Tottenham itu akan tetap bertahan, bahkan jika klub terdegradasi.