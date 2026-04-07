VIDEO: 'Arwah Jordi Alba ada di sana!' - Lionel Messi jadi viral karena umpan yang meleset dalam laga terbaru Inter Miami

Momen aneh itu langsung memicu perbandingan dengan kerja sama jangka panjang Messi bersama bek veteran Spanyol tersebut. Komentator yang meliput pertandingan itu merangkum suasana hati penonton dengan sempurna, sambil bercanda bahwa "arwah Jordi Alba ada di sana" saat bola meluncur ke ruang kosong yang dulu sering ditempati bek sayap itu. Alba, yang menghabiskan sembilan tahun penuh trofi bersama Messi di Barcelona sebelum bergabung dengannya di Florida pada 2023, mengakhiri karier profesionalnya pada akhir tahun lalu. Namun, tampaknya hampir satu dekade pemahaman telepati di antara keduanya telah meninggalkan kebiasaan pada Messi yang terbukti sulit dihilangkan di era pasca-Alba.