FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: 'Arwah Jordi Alba ada di sana!' - Lionel Messi jadi viral karena umpan yang meleset dalam laga terbaru Inter Miami

Lionel Messi mendadak menjadi trending karena alasan yang tidak biasa setelah Inter Miami bermain imbang 2-2 melawan Austin. Penyerang legendaris itu melakukan umpan yang meleset—sesuatu yang jarang terjadi—sehingga para penggemar yakin bahwa ia masih mencari mantan rekan setimnya yang sudah pensiun, Jordi Alba.

  • Kekurangfokusan yang jarang terjadi

    Dalam karier yang ditandai dengan umpan-umpan akurat dan visi permainan yang tak tertandingi, Messi justru menjadi sorotan karena alasan yang kurang menyenangkan setelah Inter Miami bermain imbang 2-2 melawan tim asal Texas. Selama pertandingan di Nu Stadium, penyerang legendaris itu mengalami kesalahan sesaat ketika ia melepaskan bola ke sayap kiri ke arah ruang kosong. Saat Messi berusaha memicu serangan, ia mengoper bola dengan kekuatan yang tepat ke arah garis samping lapangan, mengharapkan rekan setimnya melakukan overlap yang tak kunjung datang. Bola pun bergulir keluar lapangan tanpa menimbulkan ancaman, sementara rekan-rekan setimnya hanya menonton dengan kebingungan.

  • Menyalurkan semangat Alba

    Momen aneh itu langsung memicu perbandingan dengan kerja sama jangka panjang Messi bersama bek veteran Spanyol tersebut. Komentator yang meliput pertandingan itu merangkum suasana hati penonton dengan sempurna, sambil bercanda bahwa "arwah Jordi Alba ada di sana" saat bola meluncur ke ruang kosong yang dulu sering ditempati bek sayap itu. Alba, yang menghabiskan sembilan tahun penuh trofi bersama Messi di Barcelona sebelum bergabung dengannya di Florida pada 2023, mengakhiri karier profesionalnya pada akhir tahun lalu. Namun, tampaknya hampir satu dekade pemahaman telepati di antara keduanya telah meninggalkan kebiasaan pada Messi yang terbukti sulit dihilangkan di era pasca-Alba.

  • Para penggemar bereaksi terhadap kesalahan yang disebabkan oleh ingatan otot

    Para penggemar dengan cepat menyoroti bahwa kesalahan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh ingatan otot yang sudah tertanam kuat, bukan karena penurunan kemampuan. Media sosial dibanjiri reaksi, dengan seorang penggemar menulis di X bahwa "Messi benar-benar merindukan Alba," sementara yang lain menyarankan bahwa sang kapten hanya "lupa sejenak bahwa Alba sudah pensiun". Sentimen tersebut bergema di seluruh ruang digital, dengan para pengguna berkomentar bahwa "memori otot itu nyata" dan bercanda bahwa sang superstar "sedang mengoper bola ke hantu".

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Hasil imbang ini membuat Inter Miami tetap berada di peringkat keempat klasemen liga dengan 11 poin dari enam pertandingan, hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen, Nashville SC. Messi dan rekan-rekan setimnya selanjutnya akan menghadapi New York Red Bulls pada hari Minggu.

