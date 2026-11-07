Hull City memulai laga dengan keberanian yang jelas, dan nyaris membuka skor hanya setelah dua menit berjalan, ketika John Egan melompat menyambut umpan silang dari Regan Slater, tetapi sundulannya melewati sisi tiang.

Arsenal membalas lewat upaya Noni Madueke, yang mengirim bola silang dari sisi kanan, mengenai bek Hull sebelum melewati sisi gawang.

Seiring berjalannya waktu, tuan rumah memaksakan penguasaan bola, tetapi mereka menemui kesulitan menembus organisasi pertahanan tim tamu.

Pada menit ke-19, Hull nyaris memanfaatkan salah satu serangan baliknya, setelah Oliver McBurnie mengoper bola ke Elliot Stroud di dalam kotak penalti, yang kemudian melepaskan tembakan dari sudut sempit, dan David Raya menepis upayanya, sebelum Declan Rice turun tangan untuk menghalau bahaya dari sambutan lanjutan Tyme Erogbunam.

Rice mencoba memberi Arsenal keunggulan dengan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-28, tetapi bola melewati sisi tiang, sementara Christos Tzolis menyia-nyiakan peluang lain setelah sundulannya tiba dengan mudah ke tangan kiper Konstantinos Tzolakis.

Ketegangan meningkat pada menit ke-41, ketika Kai Havertz menuntut penalti setelah terjatuh di dalam kotak akibat tarikan dari Noble Mendy, tetapi wasit menolak memberikannya. Setelah peninjauan teknologi video, tampaknya Arsenal mendapatkan peluang dari titik penalti, tetapi keputusan tidak berubah; sebab pemeriksaan mengungkap adanya offside pada Havertz di awal permainan, sehingga kemungkinan pemberian penalti dibatalkan.

Sebelum berakhirnya babak pertama, Rice nyaris memberi timnya keunggulan dengan sundulan dari umpan silang Madueke, tetapi kiper asal Yunani itu berada di tempat yang tepat, sehingga babak tersebut berakhir imbang tanpa gol.

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