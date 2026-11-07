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Video: Arsenal Lewati Rintangan Hull City dengan Susah Payah dan Perkokoh Puncak Klasemen

Arsenal vs Hull City
Arsenal
Hull City
Premier League
M. Oedegaard
Inggris
Norwegia

Odegaard memecahkan kode

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Arsenal menuntaskan misi sulit menghadapi Hull City setelah berbenturan dengan organisasi pertahanan yang solid dan kiper yang tampil gemilang dalam menggagalkan upaya tuan rumah, sebelum akhirnya sang kapten Martin Odegaard turun tangan memberikan gol kemenangan berharga bagi The Gunners.

Arsenal meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Hull City, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Emirates dalam rangkaian laga pekan kesepuluh Liga Inggris Premier League, sehingga untuk sementara menjauh dengan selisih 6 poin di puncak klasemen, menunggu pertandingan Manchester City nanti.

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  • Awal yang berani, tapi tanpa ketajaman

    Hull City memulai laga dengan keberanian yang jelas, dan nyaris membuka skor hanya setelah dua menit berjalan, ketika John Egan melompat menyambut umpan silang dari Regan Slater, tetapi sundulannya melewati sisi tiang.

    Arsenal membalas lewat upaya Noni Madueke, yang mengirim bola silang dari sisi kanan, mengenai bek Hull sebelum melewati sisi gawang.

    Seiring berjalannya waktu, tuan rumah memaksakan penguasaan bola, tetapi mereka menemui kesulitan menembus organisasi pertahanan tim tamu.

    Pada menit ke-19, Hull nyaris memanfaatkan salah satu serangan baliknya, setelah Oliver McBurnie mengoper bola ke Elliot Stroud di dalam kotak penalti, yang kemudian melepaskan tembakan dari sudut sempit, dan David Raya menepis upayanya, sebelum Declan Rice turun tangan untuk menghalau bahaya dari sambutan lanjutan Tyme Erogbunam.

    Rice mencoba memberi Arsenal keunggulan dengan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-28, tetapi bola melewati sisi tiang, sementara Christos Tzolis menyia-nyiakan peluang lain setelah sundulannya tiba dengan mudah ke tangan kiper Konstantinos Tzolakis.

    Ketegangan meningkat pada menit ke-41, ketika Kai Havertz menuntut penalti setelah terjatuh di dalam kotak akibat tarikan dari Noble Mendy, tetapi wasit menolak memberikannya. Setelah peninjauan teknologi video, tampaknya Arsenal mendapatkan peluang dari titik penalti, tetapi keputusan tidak berubah; sebab pemeriksaan mengungkap adanya offside pada Havertz di awal permainan, sehingga kemungkinan pemberian penalti dibatalkan.

    Sebelum berakhirnya babak pertama, Rice nyaris memberi timnya keunggulan dengan sundulan dari umpan silang Madueke, tetapi kiper asal Yunani itu berada di tempat yang tepat, sehingga babak tersebut berakhir imbang tanpa gol.

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  • Perubahan ofensif: Odegaard pecahkan kebuntuan Hull

    Arsenal mulai menekan lebih kuat, sementara Tzolakis melanjutkan penampilan gemilangnya dengan menepis percobaan keras dari Madueke pada menit ke-57.

    Mikel Arteta melakukan beberapa pergantian pada awal babak kedua, kemudian memasukkan Viktor Gyokeres dan Mikel Merino pada menit ke-63 untuk mencari solusi serangan.

    Titik terang akhirnya datang pada menit ke-72, ketika Madueke melepaskan tembakan yang ditepis kiper, namun bola memantul ke arah Odegaard, yang menyambutnya dengan kaki kanan ke dalam gawang, memberikan Arsenal gol kemenangan.

    Hull tidak menyerah, dan nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-87, setelah Madueke berhadapan satu lawan satu dengan kiper menyusul serangan yang dimulai oleh Gyokeres dan melibatkan Eberechi Eze serta Merino, namun Tzolakis menyentuh bola dengan kakinya, sebelum Brooke Norton-Cuffy datang dan menghalaunya dari garis gawang.

    Menit-menit akhir diwarnai tekanan dari Hull, tetapi pertahanan Arsenal, yang dipimpin oleh Gabriel, mampu mengatasi percobaan-percobaan terakhir, sementara Madueke menyia-nyiakan satu peluang lagi setelah umpan dari Merino pada masa perpanjangan waktu.

    Tuan rumah bertahan hingga peluit akhir pada menit ke-90+5, untuk meraih kemenangan dengan skor tanpa balas.

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