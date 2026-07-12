Penampakan di Florida ini terjadi tepat setelah kekalahan telak Brasil 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebuah hasil yang menggemparkan dunia sepak bola. Neymar berhasil mencetak gol dalam pertandingan tersebut, melalui tendangan penalti pada menit ke-10 waktu tambahan, namun hal itu tak cukup untuk mencegah Brasil tersingkir lebih awal.

Di tengah emosi pasca kekalahan tersebut, pemain berusia 34 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Sepanjang karier bersejarahnya bersama Selecao, ia mencatatkan 130 penampilan dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 80 gol.

Terlepas dari kehebatannya sebagai individu, ia mengakhiri kariernya tanpa trofi Piala Dunia yang belum pernah diraih Brasil sejak tahun 2002.