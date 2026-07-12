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VIDEO: Apakah Neymar pernah cukup bugar untuk bertanding di Piala Dunia 2026? Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu terlihat mengendarai skuter listrik di sekitar taman hiburan Universal Orlando
Liburan di Orlando setelah kekecewaan yang dialami Selecao
Neymar terlihat sedang menikmati waktu santai di Florida setelah Selecao tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia 2026. Penyerang produktif itu terlihat sedang berlibur bersama keluarganya di Universal Orlando, dengan penampilan santai mengenakan topi, kacamata hitam, dan kaos hitam-putih. Namun, justru pilihan alat transportasinya yang menarik perhatian para wisatawan lain.
Mantan bintang Barcelona dan PSG ini memilih menggunakan skuter listrik untuk berkeliling taman hiburan yang luas tersebut, sehingga membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ia masih merasakan efek cedera yang dialaminya saat di kamp pelatihan atau sekadar menghindari kelelahan akibat cuaca panas di Orlando.
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Menurut Daily Star, seorang saksi mata berkata: "Awalnya tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa itu dia, lalu dia dikerumuni orang. Saya tidak tahu mengapa dia naik skuter—tapi cuacanya sangat terik. Kami baru menyadari dia ada di sana saat kami sedang berada di sebuah restoran di bagian lain taman, lalu kami mendengar seorang petugas keamanan mengatakan bahwa itu adalah Neymar, jadi kami pun menuju ke bagian taman berikutnya. Saat kami tiba di sana, mereka mengira kami adalah petugas keamanan, jadi kami bisa tetap berada relatif dekat dengannya."
Pensiun dipastikan setelah kekalahan dari Norwegia
Penampakan di Florida ini terjadi tepat setelah kekalahan telak Brasil 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebuah hasil yang menggemparkan dunia sepak bola. Neymar berhasil mencetak gol dalam pertandingan tersebut, melalui tendangan penalti pada menit ke-10 waktu tambahan, namun hal itu tak cukup untuk mencegah Brasil tersingkir lebih awal.
Di tengah emosi pasca kekalahan tersebut, pemain berusia 34 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Sepanjang karier bersejarahnya bersama Selecao, ia mencatatkan 130 penampilan dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 80 gol.
Terlepas dari kehebatannya sebagai individu, ia mengakhiri kariernya tanpa trofi Piala Dunia yang belum pernah diraih Brasil sejak tahun 2002.
- AFP
Matthaus mengkritik keras perilaku Neymar selama turnamen
Neymar mendapat kritik tajam dari para legenda sepak bola Eropa terkait penampilannya dan sikapnya selama pertandingan terakhir Brasil. Ikon sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, bahkan bersikap sangat pedas, dengan menyatakan bahwa fokus Neymar tidak sepenuhnya tertuju pada tujuan tim saat menghadapi tekanan tinggi dalam laga melawan Norwegia.
Dalam kolomnya, Matthaus menulis: "Saya senang Brasil tersingkir. Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan keluhan dan gerak-geriknya yang berlebihan ini. Alih-alih segera mengambil tendangan penalti, Neymar malah berdebat dengan kiper baik sebelum maupun sesudah tendangan. Dari perilaku ini, terlihat jelas bahwa ia mengutamakan egonya di atas kesuksesan tim."
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