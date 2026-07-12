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VIDEO: Apakah Jude Bellingham mengalami cedera? Bintang Inggris itu tertangkap kamera sedang membahas masalah yang sudah lama dideritanya, yang seharusnya sudah teratasi melalui operasi
Tanda-tanda bahaya mulai muncul bagi Three Lions
Di tengah pertandingan perempat final Piala Dunia yang menegangkan di Hard Rock Stadium, sebuah pemandangan yang tak asing itu membuat para pendukung Inggris ketakutan. Bellingham terekam kamera berulang kali meringis dan memegangi bahu kirinya setelah mendapat tekel keras. Staf medis terlihat mengamati dengan saksama dari bangku cadangan saat Bellingham berusaha menghilangkan rasa sakitnya.
Sementara Tuchel dan staf pelatihnya sibuk memberikan instruksi taktis selama jeda hidrasi yang dijadwalkan pada menit ke-30, Bellingham terlihat berbincang serius dengan fisioterapis tim, sambil menunjuk tepat ke sendi tersebut. Bellingham kembali terlihat menyentuh bahunya saat ia akan diwawancarai setelah pertandingan.
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Sejarah bermain meski sedang kesakitan
Pemain timnas Inggris ini sebelumnya pernah mengungkapkan penyesalannya terkait penanganan cedera sendi tersebut. Sebelum menjalani operasi pada musim panas lalu, ia mengakui bahwa ia telah bermain sambil menahan rasa sakit dalam waktu yang cukup lama demi menghindari absen dalam pertandingan-pertandingan penting, baik untuk klub maupun timnas. Dampak psikologisnya pun terlihat jelas, di mana gelandang tersebut sebelumnya menyatakan bahwa ketakutan akan cedera ulang telah menghalanginya untuk bermain dalam performa terbaiknya yang setara kelas dunia.
“Cedera bahu itu berdampak besar pada bagian tubuh saya yang lain. Saya tidak merasakan banyak rasa sakit, tetapi bermain dengan kesadaran bahwa jika saya terjatuh, cedera itu bisa kambuh lagi membuat saya tidak bisa tampil di level terbaik. Tahun lalu membuat saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi menganggap kemenangan sebagai hal yang pasti. Sekarang kondisi fisik saya sudah lebih baik dan saya bisa kembali ke performa terbaik saya,” jelasnya.
- AFP
Argentina dan Messi sudah menanti di Atlanta
Jalan menuju kejayaan tak akan menjadi lebih mudah bagi Three Lions, karena salah satu raksasa sepak bola menghalangi langkah mereka. Setelah memastikan tiket ke semifinal, Inggris kini akan bertolak ke Atlanta untuk menghadapi Lionel Messi dan Argentina. Tim medis kini akan bekerja tanpa henti untuk memastikan Bellingham dalam kondisi prima saat menghadapi Messi yang berusia 39 tahun. Dengan sembilan dari 12 golnya untuk Inggris tercipta di turnamen-turnamen besar, Bellingham tak diragukan lagi adalah "Man of all the Moments" bagi Tuchel.
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