VIDEO: Apakah Jude Bellingham mengalami cedera? Bintang Inggris itu tertangkap kamera sedang membahas masalah yang sudah lama dideritanya, yang seharusnya sudah teratasi melalui operasi

Pemain timnas Inggris ini sebelumnya pernah mengungkapkan penyesalannya terkait penanganan cedera sendi tersebut. Sebelum menjalani operasi pada musim panas lalu, ia mengakui bahwa ia telah bermain sambil menahan rasa sakit dalam waktu yang cukup lama demi menghindari absen dalam pertandingan-pertandingan penting, baik untuk klub maupun timnas. Dampak psikologisnya pun terlihat jelas, di mana gelandang tersebut sebelumnya menyatakan bahwa ketakutan akan cedera ulang telah menghalanginya untuk bermain dalam performa terbaiknya yang setara kelas dunia.

“Cedera bahu itu berdampak besar pada bagian tubuh saya yang lain. Saya tidak merasakan banyak rasa sakit, tetapi bermain dengan kesadaran bahwa jika saya terjatuh, cedera itu bisa kambuh lagi membuat saya tidak bisa tampil di level terbaik. Tahun lalu membuat saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi menganggap kemenangan sebagai hal yang pasti. Sekarang kondisi fisik saya sudah lebih baik dan saya bisa kembali ke performa terbaik saya,” jelasnya.