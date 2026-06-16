Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-MATCH15-IRN-NZLAFP

Diterjemahkan oleh

Video: Apakah ia akan menepati janjinya?.. Infantino mengejutkan para pemain Iran di ruang ganti

Iran vs New Zealand
Iran
New Zealand
World Cup
Belgium vs Iran
Belgium
A. Ghalenoei
M. Taremi
Iran
Selandia Baru
AS
Belgia

Pesan dukungan yang kuat dari Presiden FIFA

Sejumlah pemain tim nasional Iran mengungkapkan janji yang diberikan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, menyusul keluhan mereka atas apa yang dianggap sebagai pembatasan yang disengaja selama partisipasi mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Timnas Iran berlaga di Grup 7, di mana mereka bermain imbang 2-2 dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia melawan Selandia Baru pada Selasa pagi ini, sementara Mesir bermain imbang 1-1 dengan Belgia di grup yang sama pada Senin malam.

Para pemain dan staf tim nasional Iran mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pengaturan perjalanan dan masalah visa yang memengaruhi anggota delegasi.

Dalam pernyataan setelah hasil imbang melawan Selandia Baru, Mehdi Taremi dan Mohammad Mohabi mengungkapkan bahwa Infantino secara pribadi mengunjungi ruang ganti setelah pertandingan berakhir.

Keduanya mengatakan bahwa Presiden FIFA itu berjanji akan membantu tim untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia.

Baca juga: Setara... Keberanian Firaun Mengacaukan Rencana Setan-Setan Belgia

  • "Pesan yang kuat bagi seluruh dunia".. Akankah Infantino menepati janjinya?

    Sebuah video Infantino yang beredar di platform X dalam beberapa jam terakhir memperlihatkannya berkata kepada para pemain Iran: "Pertandingan malam ini sangat sulit. Seandainya keberuntungan sedikit berpihak pada kalian, kalian pasti menang. Namun, kalian telah menunjukkan kepada keluarga, teman-teman, rakyat kalian, dan seluruh dunia bahwa kalian berada di Piala Dunia, dan bahwa kalian tampil dengan sangat kuat.”

    Ia menambahkan: “Saya tahu apa yang kalian alami, dan saya memahaminya sepenuhnya. Namun, kalian lebih kuat dari segalanya, dan kalian mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh dunia.”

    • Iklan

  • Langkah yang sudah biasa dilakukan sambil menunggu solusi yang sesungguhnya

    Intervensi ini terjadi setelah serangkaian keluhan dari kubu Iran terkait tantangan logistik selama turnamen.

    Pelatih Amir Qalinoi juga mengungkapkan kekecewaannya setelah pertandingan, sementara Tarmi menggambarkan situasi yang melingkupi tim sebagai “bencana” akibat tidak adanya pejabat utama tim nasional karena krisis visa.

    Infantino sebelumnya telah berbicara mengenai bantuannya kepada Iran untuk lolos ke Piala Dunia.

    Keterlibatan Infantino dalam perjalanan Iran menuju Piala Dunia bukanlah hal baru, karena keraguan mengenai partisipasi mereka di Piala Dunia telah muncul pada awal tahun ini setelah serangan AS terhadap Iran.

    Dalam pidato pembukaannya pada turnamen Piala Dunia di Mexico City pekan lalu, Presiden FIFA itu menyinggung keraguan tersebut dan kembali menegaskan dukungannya terhadap partisipasi Iran dalam turnamen tersebut.

    Ia mengatakan: “Saya sangat senang karena saya sendiri pergi menonton tim nasional Iran di Turki pada bulan Maret. Orang-orang mengatakan bahwa Iran tidak mungkin bisa berpartisipasi di Piala Dunia, dan saya telah berjanji kepada mereka bahwa mereka akan ikut serta. Bahkan jika saya harus naik bus ke Teheran dan mengantar mereka sendiri, saya akan melakukannya.”

    Baca juga: Hani Terjebak dalam Jebakan Bintang Maroko.. Kesalahan Mesir Membuat Piala Dunia 2026 Terjerat Angka Negatif

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Iran crest
Iran
IRN