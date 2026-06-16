Video: Apakah ia akan menepati janjinya?.. Infantino mengejutkan para pemain Iran di ruang ganti

Sejumlah pemain tim nasional Iran mengungkapkan janji yang diberikan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, menyusul keluhan mereka atas apa yang dianggap sebagai pembatasan yang disengaja selama partisipasi mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Timnas Iran berlaga di Grup 7, di mana mereka bermain imbang 2-2 dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia melawan Selandia Baru pada Selasa pagi ini, sementara Mesir bermain imbang 1-1 dengan Belgia di grup yang sama pada Senin malam.

Para pemain dan staf tim nasional Iran mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pengaturan perjalanan dan masalah visa yang memengaruhi anggota delegasi.

Dalam pernyataan setelah hasil imbang melawan Selandia Baru, Mehdi Taremi dan Mohammad Mohabi mengungkapkan bahwa Infantino secara pribadi mengunjungi ruang ganti setelah pertandingan berakhir.

Keduanya mengatakan bahwa Presiden FIFA itu berjanji akan membantu tim untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia.

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