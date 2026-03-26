Wales v Montenegro - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B4
VIDEO: 'Apakah dia bermain untuk Wales?' - Craig Bellamy membungkam pertanyaan wartawan yang mengaitkan Mohamed Salah dalam momen canggung di konferensi pers

Craig Bellamy menunjukkan sikap tegas yang khas dalam konferensi pers terbarunya, dengan langsung memotong pertanyaan seorang wartawan yang mencoba menanyakan soal kepergian Mohamed Salah dari Liverpool. Pelatih timnas Wales itu menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah pertandingan play-off Piala Dunia yang akan datang.

  Bellamy tetap teguh di Cardiff

    Manajer The Dragons membuktikan bahwa ia tak kehilangan sedikit pun semangatnya yang khas saat mempersiapkan skuadnya untuk pertandingan semifinal play-off kualifikasi Piala Dunia yang sangat krusial melawan Bosnia dan Herzegovina. Dalam sesi wawancara media pada Rabu, apa yang seharusnya menjadi ulasan taktis biasa tiba-tiba berbelok tajam ke arah gosip transfer Liga Premier.

    Dengan dunia sepak bola yang masih terkejut oleh konfirmasi resmi bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2025-26, seorang reporter tampaknya mencoba mengukur pendapat Bellamy mengenai warisan sang pemain Mesir di Anfield. Namun, mantan striker The Reds itu tidak mau tahu, melindungi kesucian kamp internasionalnya dengan bantahan yang tajam.

  Tonton klipnya

  Pertukaran yang canggung menjelang babak play-off yang menentukan

    Saat sang jurnalis mulai menguraikan betapa besarnya berita tersebut, dengan menyatakan bahwa tidak setiap hari pemain sekelas Salah mengumumkan keputusannya untuk hengkang, Bellamy tidak menunggu sampai bagian puncaknya. Dia langsung menyela dengan pertanyaan tajam: "Apakah dia akan bermain untuk Wales besok?"

    Bellamy kemudian berusaha mengakhiri topik tersebut sepenuhnya, meskipun dia sempat memberikan pengakuan singkat atas bakat sang winger sebelum kembali ke topik utama. "Kita akan membicarakan dia lain waktu," tambah Bellamy. "Dia adalah pemain yang saya sukai, saya akan memberikan penilaian yang adil padanya lain waktu. Apakah dia bermain untuk Bosnia atau Wales? Tidak, jadi kita akan beralih dari Mo Salah untuk saat ini."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Wales akan menjalani semifinal babak play-off Piala Dunia yang krusial ini setelah meraih dua kemenangan beruntun: 1-0 atas Liechtenstein dan 7-1 atas Makedonia Utara. Mereka bertekad untuk mengamankan tempat di turnamen bergengsi di Amerika Utara, sementara Italia dan Irlandia Utara akan bertanding di semifinal lainnya.

