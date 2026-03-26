VIDEO: 'Apakah dia bermain untuk Wales?' - Craig Bellamy membungkam pertanyaan wartawan yang mengaitkan Mohamed Salah dalam momen canggung di konferensi pers

Manajer The Dragons membuktikan bahwa ia tak kehilangan sedikit pun semangatnya yang khas saat mempersiapkan skuadnya untuk pertandingan semifinal play-off kualifikasi Piala Dunia yang sangat krusial melawan Bosnia dan Herzegovina. Dalam sesi wawancara media pada Rabu, apa yang seharusnya menjadi ulasan taktis biasa tiba-tiba berbelok tajam ke arah gosip transfer Liga Premier.

Dengan dunia sepak bola yang masih terkejut oleh konfirmasi resmi bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2025-26, seorang reporter tampaknya mencoba mengukur pendapat Bellamy mengenai warisan sang pemain Mesir di Anfield. Namun, mantan striker The Reds itu tidak mau tahu, melindungi kesucian kamp internasionalnya dengan bantahan yang tajam.