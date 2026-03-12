Bek tengah berusia 33 tahun, yang tampil dengan performa kokoh khasnya untuk menghentikan serangan tim Pep Guardiola, terekam dalam video melompat di kursinya, membunyikan klakson, dan bernyanyi bersama para pendukung Real Madrid. Dengan jendela mobilnya terbuka dan senyum lebar di wajahnya, Rudiger berjabat tangan dengan para penggemar dan mendorong nyanyian nama dirinya, sepenuhnya menikmati suasana meriah setelah hattrick Federico Valverde di babak pertama menghancurkan raksasa Premier League.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Antonio Rudiger menari di dalam mobilnya dan membunyikan klakson saat para penggemar yang bersorak-sorai menghalangi keluarnya bintang Real Madrid dari Bernabeu setelah kemenangan Manchester City
Jiwa pesta
Tonton klipnya
Kontroversi bertemu perayaan
Perayaan tersebut kontras dengan masalah disiplin yang baru-baru ini menimpa Rudiger, dengan Komite Teknis Wasit La Liga (CTA) mengakui bahwa Rudiger seharusnya diusir dari lapangan karena perilaku kekerasan selama pertandingan melawan Getafe. Meskipun ada pengawasan ketat terhadap penampilannya, bek Jerman ini tetap menjadi figur yang tak tergantikan di hati para Madridistas, yang menghargai intensitas mentahnya dan energi pasca-pertandingan yang menular.
- Getty Images Sport
Perhatian beralih ke Etihad
Di lapangan, kemenangan ini menjadi pernyataan niat dari raksasa Spanyol, yang telah mengambil langkah besar menuju babak perempat final. Setelah peluit akhir berbunyi, rekan setim Trent Alexander-Arnold memuji penampilan tim, mengatakan kepada TNT Sports bahwa itu adalah "penampilan yang luar biasa" yang membuktikan ketahanan mereka. "Tidak peduli cedera apa yang kami alami," katanya, mencatat bahwa mereka berhasil membungkam mereka yang "mengharapkan kami dihancurkan malam ini."
Meskipun memiliki keunggulan tiga gol dan suasana pesta, tim Alvaro Arbeloa tahu bahwa pekerjaan baru setengah selesai. Leg kedua di Manchester akan membutuhkan tingkat fokus dan intensitas yang sama seperti yang ditunjukkan Rudiger setiap kali dia melangkah ke lapangan. Kemampuan bek ini untuk beralih dari seorang penghibur yang santai di luar lapangan menjadi penegak hukum yang menakutkan di lapangan akan sangat vital saat Real Madrid berusaha mempertahankan keunggulan mereka di Inggris.