Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Antonio Rudiger menari di dalam mobilnya dan membunyikan klakson saat para penggemar yang bersorak-sorai menghalangi keluarnya bintang Real Madrid dari Bernabeu setelah kemenangan Manchester City

Antonio Rudiger sekali lagi membuktikan mengapa dia menjadi idola utama para penggemar di Bernabeu setelah kemenangan telak Real Madrid 3-0 atas Manchester City. Sementara banyak bintang besar dalam pertandingan tersebut berusaha menghindari perhatian penggemar setelah laga Liga Champions yang krusial, pemain internasional Jerman itu justru menyambut para pendukung, merayakan dengan liar di dalam mobilnya untuk mereka yang telah menghalangi keluarnya dari stadion.

  • Jiwa pesta

    Bek tengah berusia 33 tahun, yang tampil dengan performa kokoh khasnya untuk menghentikan serangan tim Pep Guardiola, terekam dalam video melompat di kursinya, membunyikan klakson, dan bernyanyi bersama para pendukung Real Madrid. Dengan jendela mobilnya terbuka dan senyum lebar di wajahnya, Rudiger berjabat tangan dengan para penggemar dan mendorong nyanyian nama dirinya, sepenuhnya menikmati suasana meriah setelah hattrick Federico Valverde di babak pertama menghancurkan raksasa Premier League.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Kontroversi bertemu perayaan

    Perayaan tersebut kontras dengan masalah disiplin yang baru-baru ini menimpa Rudiger, dengan Komite Teknis Wasit La Liga (CTA) mengakui bahwa Rudiger seharusnya diusir dari lapangan karena perilaku kekerasan selama pertandingan melawan Getafe. Meskipun ada pengawasan ketat terhadap penampilannya, bek Jerman ini tetap menjadi figur yang tak tergantikan di hati para Madridistas, yang menghargai intensitas mentahnya dan energi pasca-pertandingan yang menular.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Perhatian beralih ke Etihad

    Di lapangan, kemenangan ini menjadi pernyataan niat dari raksasa Spanyol, yang telah mengambil langkah besar menuju babak perempat final. Setelah peluit akhir berbunyi, rekan setim Trent Alexander-Arnold memuji penampilan tim, mengatakan kepada TNT Sports bahwa itu adalah "penampilan yang luar biasa" yang membuktikan ketahanan mereka. "Tidak peduli cedera apa yang kami alami," katanya, mencatat bahwa mereka berhasil membungkam mereka yang "mengharapkan kami dihancurkan malam ini."

    Meskipun memiliki keunggulan tiga gol dan suasana pesta, tim Alvaro Arbeloa tahu bahwa pekerjaan baru setengah selesai. Leg kedua di Manchester akan membutuhkan tingkat fokus dan intensitas yang sama seperti yang ditunjukkan Rudiger setiap kali dia melangkah ke lapangan. Kemampuan bek ini untuk beralih dari seorang penghibur yang santai di luar lapangan menjadi penegak hukum yang menakutkan di lapangan akan sangat vital saat Real Madrid berusaha mempertahankan keunggulan mereka di Inggris.

