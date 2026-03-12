VIDEO: Antonio Rudiger menari di dalam mobilnya dan membunyikan klakson saat para penggemar yang bersorak-sorai menghalangi keluarnya bintang Real Madrid dari Bernabeu setelah kemenangan Manchester City

Di lapangan, kemenangan ini menjadi pernyataan niat dari raksasa Spanyol, yang telah mengambil langkah besar menuju babak perempat final. Setelah peluit akhir berbunyi, rekan setim Trent Alexander-Arnold memuji penampilan tim, mengatakan kepada TNT Sports bahwa itu adalah "penampilan yang luar biasa" yang membuktikan ketahanan mereka. "Tidak peduli cedera apa yang kami alami," katanya, mencatat bahwa mereka berhasil membungkam mereka yang "mengharapkan kami dihancurkan malam ini."

Meskipun memiliki keunggulan tiga gol dan suasana pesta, tim Alvaro Arbeloa tahu bahwa pekerjaan baru setengah selesai. Leg kedua di Manchester akan membutuhkan tingkat fokus dan intensitas yang sama seperti yang ditunjukkan Rudiger setiap kali dia melangkah ke lapangan. Kemampuan bek ini untuk beralih dari seorang penghibur yang santai di luar lapangan menjadi penegak hukum yang menakutkan di lapangan akan sangat vital saat Real Madrid berusaha mempertahankan keunggulan mereka di Inggris.