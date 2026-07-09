VIDEO: Antoine Griezmann mencetak gol pada debutnya bersama Orlando City sambil menantikan laga melawan Lionel Messi di MLS

Kehadiran Griezmann langsung memberikan dampak positif bagi lini depan The Lions menjelang dimulainya kembali kompetisi domestik. Sebelum turun ke lapangan dan mencetak gol pertamanya untuk Orlando, penyerang berpengalaman ini mengungkapkan antusiasmenya untuk kembali berhadapan dengan Messi, mantan rekan setimnya di Barcelona, dalam derby Florida. Griezmann berkata: "Mereka sudah banyak bercerita kepadaku tentang derby ini. Saya menonton pertandingan terakhirnya. Akan menjadi kebahagiaan tersendiri bisa berhadapan dengan Messi lagi, dan juga Rodrigo [De Paul], yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya."