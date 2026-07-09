Penyerang veteran itu menandai babak baru kariernya di Amerika Serikat dengan penampilan memukau saat Orlando menghancurkan Tampa Bay Rowdies 6-0 dalam pertandingan persahabatan di Inter&Co Stadium. Pemain berusia 35 tahun itu, yang bergabung dengan klub pada akhir Juni, dipercaya untuk menjadi starter oleh pelatih sementara Martin Perelman. Griezmann berhasil membuka skor untuk timnya pada menit ke-32 melalui tendangan datar yang akurat, sebelum kemudian memberikan umpan matang yang luar biasa untuk gol Ivan Angulo pada menit ke-61.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Antoine Griezmann mencetak gol pada debutnya bersama Orlando City sambil menantikan laga melawan Lionel Messi di MLS
Griezmann mencatatkan penampilan perdananya
Tonton klipnya
Forward menantikan laga derby
Kehadiran Griezmann langsung memberikan dampak positif bagi lini depan The Lions menjelang dimulainya kembali kompetisi domestik. Sebelum turun ke lapangan dan mencetak gol pertamanya untuk Orlando, penyerang berpengalaman ini mengungkapkan antusiasmenya untuk kembali berhadapan dengan Messi, mantan rekan setimnya di Barcelona, dalam derby Florida. Griezmann berkata: "Mereka sudah banyak bercerita kepadaku tentang derby ini. Saya menonton pertandingan terakhirnya. Akan menjadi kebahagiaan tersendiri bisa berhadapan dengan Messi lagi, dan juga Rodrigo [De Paul], yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya."
- Getty Images Sport
Uji coba di Dallas dilakukan sebelum dimulainya kembali
Orlando dijadwalkan terbang ke markas FC Dallas untuk melakoni pertandingan persahabatan lainnya pekan depan. Pertandingan pemanasan ini akan menjadi sangat penting bagi pelatih Perelman untuk menyempurnakan taktik dan kebugaran pertandingan sang bintang asal Prancis. Ujian sesungguhnya bagi skuad yang dipenuhi bintang ini baru akan dimulai saat musim reguler MLS secara resmi dilanjutkan dengan pertandingan tandang melawan San Jose pada 22 Juli.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami