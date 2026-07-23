VIDEO: Antoine Griezmann mencetak gol luar biasa dalam debutnya di MLS dan membantu Orlando City menghancurkan San Jose Earthquakes

Griezmann tak membuang waktu untuk meninggalkan jejaknya di tanah Amerika Utara. Penyerang berusia 35 tahun itu, yang bergabung dengan Orlando City di tengah sorak-sorai meriah, diturunkan sebagai starter oleh manajer Martín Perelman dalam laga tandang ke PayPal Park. Keputusan tersebut terbukti tepat, karena mantan pemain Atlético Madrid itu menunjukkan kualitas kelas atas yang telah menjadi ciri khas kariernya di level tertinggi sepak bola Eropa selama lebih dari satu dekade.

Orlando City secara resmi mengumumkan perekrutan Griezmann pada bulan Maret lalu, sebelum bintang asal Prancis itu secara resmi bergabung dengan skuad pada 13 Juli. Kepindahan ini mengakhiri masa baktinya yang cukup lama di La Liga, di mana ia telah bermain sejak 2009 bersama Real Sociedad, Atlético Madrid, dan Barcelona. Selama berkarier di Spanyol, Griezmann berhasil mengangkat trofi Supercopa de España, Liga Europa, dan Piala Super UEFA bersama Atlético Madrid, serta Copa del Rey selama masa baktinya di Barcelona.