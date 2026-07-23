Getty Images Sport
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VIDEO: Antoine Griezmann mencetak gol luar biasa dalam debutnya di MLS dan membantu Orlando City menghancurkan San Jose Earthquakes
Awal yang luar biasa bagi ikon Prancis ini
Griezmann tak membuang waktu untuk meninggalkan jejaknya di tanah Amerika Utara. Penyerang berusia 35 tahun itu, yang bergabung dengan Orlando City di tengah sorak-sorai meriah, diturunkan sebagai starter oleh manajer Martín Perelman dalam laga tandang ke PayPal Park. Keputusan tersebut terbukti tepat, karena mantan pemain Atlético Madrid itu menunjukkan kualitas kelas atas yang telah menjadi ciri khas kariernya di level tertinggi sepak bola Eropa selama lebih dari satu dekade.
Orlando City secara resmi mengumumkan perekrutan Griezmann pada bulan Maret lalu, sebelum bintang asal Prancis itu secara resmi bergabung dengan skuad pada 13 Juli. Kepindahan ini mengakhiri masa baktinya yang cukup lama di La Liga, di mana ia telah bermain sejak 2009 bersama Real Sociedad, Atlético Madrid, dan Barcelona. Selama berkarier di Spanyol, Griezmann berhasil mengangkat trofi Supercopa de España, Liga Europa, dan Piala Super UEFA bersama Atlético Madrid, serta Copa del Rey selama masa baktinya di Barcelona.
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Mencetak triple century dengan gemilang
Meskipun meraih tiga poin tetap menjadi tujuan utama Orlando City, pertandingan ini memiliki makna pribadi yang sangat besar bagi sang juara Piala Dunia. Gol Griezmann pada menit ke-48 bukan hanya gol perdananya di MLS, tetapi juga menandai pencapaian penting berupa gol ke-300 dalam karier klubnya yang gemilang. Penyerang veteran ini menciptakan momen ajaib yang menegaskan kelasnya yang tak lekang oleh waktu; ia menguasai bola di dalam kotak penalti, dengan cerdik melewati bek lawan melalui gerakan tipuan yang tajam, dan dengan tenang menyarangkan bola ke gawang San Jose untuk membawa timnya unggul 3-0.
Gol Griezmann ini melanjutkan performa mencetak golnya yang mengesankan, menyusul musim terakhirnya yang gemilang bersama Atletico Madrid di mana ia tampil dalam 56 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 14 gol, dan memberikan delapan assist. Gol ke-300 dalam karier klubnya ini tersebar di empat tim: 212 gol untuk Atletico Madrid, 52 untuk Real Sociedad, 35 untuk Barcelona, dan kini gol pertamanya bersama Orlando City.
- Getty Images Sport
Para pemain cadangan Orlando City tampil gemilang
Meskipun Griezmann tentu saja akan menjadi sorotan utama, ini merupakan penampilan tim yang sangat meyakinkan dari The Lions. Bek asal Slovenia David Brekalo, pemain Kolombia Iván Angulo, dan pemain Paraguay Braian Ojeda turut menyumbang gol dalam kemenangan telak atas San Jose Earthquakes, yang saat ini menjadi salah satu pemuncak klasemen Wilayah Barat bersama Vancouver Whitecaps. Keragaman para pencetak gol ini tentu akan memuaskan Perelman, karena hal ini menunjukkan bahwa Orlando tidak hanya bergantung pada pemain bintang baru mereka untuk menghasilkan serangan yang diperlukan guna memenangkan pertandingan dengan meyakinkan.
Kemenangan ini memiliki implikasi besar bagi ambisi Orlando City musim ini. Tiga poin ini telah mengangkat posisi mereka di klasemen saat mereka berupaya mengamankan tempat di babak playoff. Dengan kemenangan ini, Orlando City naik ke posisi kesepuluh di Konferensi Timur, dengan 17 poin, hanya tertinggal dua poin dari zona playoff yang saat ini ditempati oleh DC United. Setelah awal musim yang lamban, kedatangan Griezmann tampaknya telah memberikan percikan yang diperlukan untuk memicu lonjakan performa di akhir musim.
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