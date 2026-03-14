Cillian Murphy Atletico Madrid GFXGetty & Netflix
VIDEO: Antoine Griezmann jadi Tommy Shelby! Mengapa para bintang Atletico Madrid berdandan seperti karakter Peaky Blinders menjelang laga La Liga melawan Getafe

Antoine Griezmann dan rekan-rekan setimnya di Atlético Madrid mengganti seragam latihan mereka dengan topi datar dalam sebuah kolaborasi yang memukau bersama Netflix. Kemitraan ini bertujuan untuk mempromosikan film yang akan segera tayang, 'Peaky Blinders: The Immortal Man', dan akan menjadi tema dalam pertandingan mereka melawan Getafe.

    Dunia sepak bola Spanyol dan drama Inggris yang penuh ketegangan berpadu saat Atleti mengumumkan kemitraan strategis dengan Netflix untuk mempromosikan film yang akan datang, 'Peaky Blinders: The Immortal Man'. Stadion Riyadh Air Metropolitano diubah menjadi panggung sinematik menjelang pertandingan melawan Getafe, memadukan "keberanian dan semangat" para Colchoneros dengan ambisi tanpa ampun keluarga Shelby.

    Langkah pemasaran unik ini membuat saluran resmi klub merilis sebuah film pendek viral yang menampilkan para bintang tim utama yang sepenuhnya tenggelam dalam estetika awal abad ke-20. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara olahraga global dan hiburan kelas atas, dengan memanfaatkan kemampuan teknis stadion untuk menghadirkan pengalaman menonton pertandingan yang tak tertandingi bagi para pendukung lokal.

    Griezmann, Koke, Jose Maria Gimenez, Alexander Sorloth, dan Ademola Lookman menjadi bintang kampanye ini, mengganti tempo permainan yang cepat di lapangan dengan gaya berjalan lambat yang ikonik ala Peaky Blinders.

    "Pertandingan melawan Getafe akan menjadi puncak kolaborasi kami dengan Netflix untuk meluncurkan ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’," jelas situs web resmi klub. "Di satu sisi, para penggemar kami akan dapat menikmati kejutan besar yang terkait dengan keluarga Shelby beberapa jam menjelang kick-off di Riyadh Air Metropolitano Fan Zone." 

    "Di sisi lain, tim utama kami akan tiba di stadion ditemani kendaraan klasik dan sekelompok besar yang mewakili geng keluarga Shelby. Pada babak istirahat, semua pendukung Atleti yang hadir akan menikmati pertunjukan kejutan di lapangan, yang menampilkan pertunjukan cahaya dan suara yang spektakuler, serta banyak elemen Peaky Blinders."

    Bertekad finis di tiga besar

    Skuad asuhan Diego Simeone akan menghadapi Getafe pada Sabtu ini dalam upaya merebut kemenangan untuk mengamankan posisi tiga besar di La Liga musim ini. Atleti saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan 54 poin dari 27 pertandingan, hanya terpaut satu poin dari Villarreal yang berada di posisi ketiga dengan 28 pertandingan yang telah dilalui.

    Los Rojiblancos kemudian akan mengalihkan fokus ke panggung Eropa, di mana mereka akan menghadapi Tottenham pada leg kedua babak 16 besar – leg pertama berakhir dengan kemenangan telak 5-2 untuk Atleti.

