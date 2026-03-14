VIDEO: Antoine Griezmann jadi Tommy Shelby! Mengapa para bintang Atletico Madrid berdandan seperti karakter Peaky Blinders menjelang laga La Liga melawan Getafe

Dunia sepak bola Spanyol dan drama Inggris yang penuh ketegangan berpadu saat Atleti mengumumkan kemitraan strategis dengan Netflix untuk mempromosikan film yang akan datang, 'Peaky Blinders: The Immortal Man'. Stadion Riyadh Air Metropolitano diubah menjadi panggung sinematik menjelang pertandingan melawan Getafe, memadukan "keberanian dan semangat" para Colchoneros dengan ambisi tanpa ampun keluarga Shelby.

Langkah pemasaran unik ini membuat saluran resmi klub merilis sebuah film pendek viral yang menampilkan para bintang tim utama yang sepenuhnya tenggelam dalam estetika awal abad ke-20. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara olahraga global dan hiburan kelas atas, dengan memanfaatkan kemampuan teknis stadion untuk menghadirkan pengalaman menonton pertandingan yang tak tertandingi bagi para pendukung lokal.