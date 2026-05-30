Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Anthony Gordon berbicara dalam bahasa Spanyol yang lancar saat acara perkenalannya di Barcelona & mengungkapkan bahwa ia berlatih 'setiap hari' saat masih di Newcastle

Anthony Gordon telah menyelesaikan transfer sensasional senilai £69,3 juta (€80 juta) dari Newcastle United ke Barcelona, dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama klub raksasa Catalan tersebut. Pemain internasional Inggris berusia 25 tahun ini, yang menjadi pencetak gol terbanyak The Magpies musim lalu, mengejutkan hadirin dalam acara perkenalannya dengan menyampaikan sebagian dari konferensi pers resminya yang pertama dalam bahasa Spanyol yang fasih.

    Mantan penyerang Everton itu secara resmi diperkenalkan kepada media pada Jumat malam setelah menyelesaikan transfernya ke Camp Nou. Newcastle memilih untuk tidak menurunkan pemain sayap tersebut sebagai pemain cadangan yang tidak diturunkan dalam empat laga terakhir mereka musim ini, tampaknya untuk melindunginya menjelang transfer musim panas yang dinantikan ini. Biaya transfer yang besar tersebut membantu klub Liga Premier itu mematuhi peraturan keuangan sekaligus mewujudkan impian Gordon untuk bermain di luar negeri sebelum Piala Dunia mendatang.

    Gordon menyampaikan pidato pembuka dalam konferensi pers dengan lancar dalam bahasa Spanyol:

    Dia juga berbicara dalam bahasa Katalan kepada para pendukungnya saat menandatangani tanda tangan:


  • Mimpi masa kecil menginspirasi pelajaran bahasa

    Penyerang tersebut mengungkapkan bahwa persiapan bahasanya telah ia lakukan selama bertahun-tahun, seperti yang ia katakan: "Saya ingin bisa berbahasa Spanyol karena, saat masih kecil, saya yakin suatu hari nanti akan bermain untuk Barca, percaya atau tidak. Saya punya seorang fisioterapis di Newcastle dan kami berbicara setiap hari; saya bilang padanya bahwa suatu hari nanti saya akan bermain untuk Barca, jadi saya ingin belajar bahasa Spanyol."

    Gordon juga membuat para penggemar lokal senang dengan mengatakan, dalam bahasa Katalan yang lancar, "Estic molt feliç," yang berarti "Saya sangat bahagia."

    Menjelang Piala Dunia sebelum petualangan di Spanyol

    Penyerang tersebut harus segera mengalihkan fokusnya ke tugas-tugas internasional seiring bergabungnya ia dengan skuad Inggris untuk turnamen di Amerika Utara. Setelah musim panas internasional berakhir, ia akan dihadapkan pada tugas berat untuk beradaptasi dengan sistem taktis Barcelona yang menuntut di tengah sorotan media yang begitu besar. Beradaptasi dengan tuntutan taktis La Liga akan menjadi ujian berat bagi sang pemain sayap saat ia berusaha mengulangi performa gemilangnya di Inggris dengan 17 gol.