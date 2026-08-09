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Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Anthony Elanga ditandu keluar lapangan saat tekel horor picu baku hantam massal Newcastle

A. Elanga
Newcastle United
Valencia
J. Gaya
Valencia vs Newcastle United
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Premier League

Persiapan pramusim Newcastle United berubah menjadi kelam pada Sabtu malam ketika Anthony Elanga ditandu keluar setelah menerima tekel brutal dalam laga persahabatan melawan Valencia. Insiden di Mestalla itu memicu konfrontasi besar di tepi lapangan yang melibatkan pemain dan staf dari kedua kubu saat tensi memanas di Spanyol.

  • Kekacauan di Mestalla saat Elanga terjatuh

    Laga pertama bos baru Newcastle, Matthias Jaissle, di pinggir lapangan dibayangi momen yang benar-benar mengkhawatirkan bagi Elanga. Pemain internasional Swedia itu menerima tekel brutal dari bek Valencia, Jose Gaya, yang membuatnya berguling-guling kesakitan.

    Tekel tersebut begitu parah sehingga wasit Jose Martinez hanya membutuhkan tiga detik untuk mengeluarkan kartu merah langsung kepada kapten Valencia itu. Namun, keputusan tersebut tidak banyak meredakan ketegangan, karena perkelahian yang melibatkan pemain dari kedua tim meletus di dekat garis tepi lapangan.


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  • Cedera serius diremehkan

    Pemandangan Elanga terpental ke udara akibat tekel dua kaki Gaya memicu reaksi seketika dan penuh amarah dari skuad Newcastle United. William Osula termasuk di antara yang pertama mendatangi rekan setimnya itu untuk menilai cedera yang dialami, sementara bangku cadangan menuntut tindakan cepat dari para ofisial.

    Meski sempat muncul kekhawatiran awal soal absennya sang pemain dalam jangka panjang, potensi retak tulang atau kerusakan ligamen serius segera dikesampingkan, menurut Daily Mail. Diyakini bahwa pemain sayap itu mengalami memar cukup parah pada tulang kering, bukan patah tulang. Kabar baiknya, pemain tersebut terlihat berjalan di sekitar ruang ganti setelah mendapat perawatan, yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan terhindar dari cedera yang mengancam musimnya dalam laga pramusim tersebut.

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  • Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images Sport

    Jaissle mengawali dengan kemenangan

    Meskipun cedera yang dialami Elanga menjadi bahan pembicaraan utama, pertandingan ini menandai awal era baru bagi Newcastle di bawah Matthias Jaissle, yang baru-baru ini menggantikan Eddie Howe sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Jerman itu memperlihatkan banyak gairah yang selama ini menjadi ciri khasnya, dengan berlari menghampiri para ofisial setelah pelanggaran terhadap pemainnya. Atmosfer tetap tegang sepanjang laga, tetapi Newcastle pada akhirnya kembali fokus untuk mengamankan hasil pramusim yang diraih dengan susah payah.

    Newcastle sebenarnya sempat tertinggal di awal pertandingan ketika Filip Ugrinic melepaskan tendangan melengkung spektakuler dari jarak jauh untuk membawa tim tuan rumah unggul. Namun, tim Premier League itu bangkit, dan dwigol dari Yoane Wissa memastikan pelatih kepala berusia 38 tahun itu meraih kemenangan 2-1 dalam laga pertamanya sebagai pelatih.


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