Laga pertama bos baru Newcastle, Matthias Jaissle, di pinggir lapangan dibayangi momen yang benar-benar mengkhawatirkan bagi Elanga. Pemain internasional Swedia itu menerima tekel brutal dari bek Valencia, Jose Gaya, yang membuatnya berguling-guling kesakitan.

Tekel tersebut begitu parah sehingga wasit Jose Martinez hanya membutuhkan tiga detik untuk mengeluarkan kartu merah langsung kepada kapten Valencia itu. Namun, keputusan tersebut tidak banyak meredakan ketegangan, karena perkelahian yang melibatkan pemain dari kedua tim meletus di dekat garis tepi lapangan.



