VIDEO: Angkat botolnya! Para pemain Arsenal merayakan dengan meriah setelah dinobatkan sebagai juara Liga Premier - sambil melontarkan sindiran jenaka kepada para kritikus saat Declan Rice memperbarui pesan ‘selesai’

Para pemain Arsenal terlihat dalam keadaan euforia yang luar biasa saat mereka berkumpul untuk menyaksikan menit-menit akhir pertandingan imbang 1-1 antara Manchester City dan Bournemouth.

Hasil di Dorset secara matematis mengakhiri perebutan gelar juara dengan satu pertandingan tersisa, memicu suasana kegembiraan di antara skuad yang telah menghabiskan dua musim terakhir mendekati puncak kejayaan.

Rekaman video menangkap momen ketika skuad Arsenal mengetahui bahwa mereka telah menjadi juara, dengan para pemain melompat, berpelukan, dan berteriak kegirangan. Bagi klub yang belum pernah merasakan kejayaan liga sejak era "Invincibles" pada 2004, pelepasan ketegangan terasa begitu nyata saat para bintang menyadari bahwa mereka akhirnya mencapai puncak sepak bola Inggris.







