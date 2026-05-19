VIDEO: Angkat botolnya! Para pemain Arsenal merayakan dengan meriah setelah dinobatkan sebagai juara Liga Premier - sambil melontarkan sindiran jenaka kepada para kritikus saat Declan Rice memperbarui pesan ‘selesai’
Para pendukung Arsenal bersorak gembira saat City tersandung
Para pemain Arsenal terlihat dalam keadaan euforia yang luar biasa saat mereka berkumpul untuk menyaksikan menit-menit akhir pertandingan imbang 1-1 antara Manchester City dan Bournemouth.
Hasil di Dorset secara matematis mengakhiri perebutan gelar juara dengan satu pertandingan tersisa, memicu suasana kegembiraan di antara skuad yang telah menghabiskan dua musim terakhir mendekati puncak kejayaan.
Rekaman video menangkap momen ketika skuad Arsenal mengetahui bahwa mereka telah menjadi juara, dengan para pemain melompat, berpelukan, dan berteriak kegirangan. Bagi klub yang belum pernah merasakan kejayaan liga sejak era "Invincibles" pada 2004, pelepasan ketegangan terasa begitu nyata saat para bintang menyadari bahwa mereka akhirnya mencapai puncak sepak bola Inggris.
Rice membalas para pengkritiknya
Di tengah euforia perayaan, Declan Rice memanfaatkan media sosial untuk membalas mereka yang meragukan optimismenya di awal musim. Setelah kekalahan telak dari Manchester City, Rice sempat terekam kamera saat berkata kepada Martin Odegaard, "Ini belum berakhir," di atas lapangan. Kini, setelah medali emas diraih, ia memastikan untuk mengingatkan dunia akan prediksinya.
Dengan mengunggah foto bersama rekan setimnya Kai Havertz, Eberechi Eze, William Saliba, Myles Lewis-Skelly, dan Bukayo Saka, gelandang ini mengirimkan pesan yang jelas kepada para pengikutnya di Instagram.
Postingan Rice disertai dengan keterangan: "Sudah kubilang... sudah selesai," disertai emoji hati merah dan piala.
Arteta dan Wenger memuji prestasi bersejarah tersebut
Arteta langsung memuji para pemainnya atas ketangguhan mereka, terutama setelah kekecewaan mendalam akibat finis sebagai runner-up pada tahun-tahun sebelumnya. Pelatih asal Spanyol itu, yang telah sepenuhnya mengubah budaya klub sejak mengambil alih, merenungkan betapa besarnya pencapaian ini saat klub bersiap untuk mengangkat trofi pada hari terakhir di Selhurst Park.
“Kita kembali membuat sejarah bersama, saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga lagi untuk semua orang yang terlibat dalam klub sepak bola ini. Mari nikmati momen ini,” kata Arteta.
Perasaannya disambut oleh legenda Arsene Wenger, yang turut berkontribusi dalam montase perayaan khusus. Pria Prancis ikonik itu memberikan kata-kata bijak kepada generasi baru, dengan menyatakan: “Kalian berhasil. Juara terus maju saat yang lain berhenti. Ini saatnya kalian. Sekarang, lanjutkan dan nikmati setiap momen.”
Harapan ganda di cakrawala
Meskipun trofi Liga Premier telah menjadi target utama yang tercapai, musim Arsenal masih jauh dari kata berakhir. Tim asal London Utara ini akan menghadapi momen penentuan di Budapest, di mana mereka akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions. Prospek meraih gelar ganda bersejarah di level Eropa dan domestik kini semakin terbuka lebar bagi pasukan Arteta.
Para pendukung sudah bersorak-sorai, dengan banyak yang terlihat meneteskan air mata saat kenyataan kemenangan gelar mulai terasa. Skuad akan secara resmi mengangkat trofi saat melawan Crystal Palace, tetapi perayaan sudah dimulai di belakang layar.
Setelah beban berat akhirnya terangkat, The Gunners akan bertolak ke Hongaria dengan keyakinan sebagai tim terbaik di Inggris.