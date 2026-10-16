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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Andre Onana kembali mengalami momen memalukan setelah kiper pinjaman Manchester United itu kebobolan langsung dari sepak pojok akibat blundernya di Trabzonspor

A. Onana
Trabzonspor
Manchester United
Premier League
KuPS vs Trabzonspor
KuPS
Conference League
Super Lig

Masa sulit Andre Onana selama jauh dari Old Trafford mencapai titik terendah baru pada Kamis malam setelah sang kiper melakukan kesalahan mencolok di kompetisi Eropa. Kiper asal Kamerun yang saat ini dipinjamkan ke Trabzonspor itu gagal mengantisipasi situasi bola mati yang seharusnya mudah ditangani. Insiden tersebut segera viral di berbagai platform media sosial.

  • Mimpi buruk dalam laga Eropa

    Trabzonspor tengah unggul nyaman dalam laga Conference League melawan klub Finlandia, KuPS, sebelum kesalahan penjaga gawang mereka membuka peluang bagi tim tamu untuk kembali bersaing. Tim Turki itu membangun keunggulan meyakinkan tiga gol pada menit ke-47 dan tampaknya sudah memastikan kemenangan pada awal babak kedua.

    Namun, pada menit ke-54, gelandang veteran Petteri Pennanen melepaskan sepak pojok berbahaya yang melengkung ke dalam. Bola kirimannya melewati semua pemain di kotak penalti dan mengecoh Onana sebelum masuk di tiang jauh. Kiper pinjaman dari Manchester United itu tergeletak di lapangan, tak percaya dengan apa yang terjadi, sementara rekan-rekan setimnya hanya berjalan kembali ke lingkaran tengah.


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  • Menebus kesalahan dari titik putih

    Kesalahan mencolok itu sempat mengancam jalannya pertandingan yang nyaman bagi tuan rumah, tetapi sang kiper segera menebusnya. Tak lama setelah kesalahannya dalam situasi bola mati, KuPS mendapat penalti yang membuka peluang bagi mereka untuk melakukan kebangkitan tak terduga.

    Onana menjawab tantangan itu dengan melompat ke kanan dan menepis tendangan penalti ke tempat yang aman. Bola muntah kemudian disambar melambung di atas mistar, menjaga keunggulan dua gol Trabzonspor dan membuat tim asal Turki itu kembali mengendalikan keadaan.

    Meski sempat melakukan kesalahan di lini pertahanan, ketajaman serangan Trabzonspor terlalu sulit dibendung tim tamu. Mantan penyerang Southampton Paul Onuachu membuka keunggulan, menjadi awal dari penampilan menyerang yang dominan. Mantan winger Liverpool Mohamed Salah kemudian menggandakan keunggulan lewat penyelesaian khasnya ke sudut jauh gawang. Itu merupakan gol kedelapannya sejak tiba di Turki pada bursa transfer musim panas.

    Franculino Dju memperlebar keunggulan tak lama setelah jeda menjadi 3-0. Seusai insiden penalti pada babak kedua, Dju kembali mencetak gol pada masa tambahan waktu untuk memastikan hasil pertandingan, sehingga gol Gustav Engvall menjelang akhir laga hanya menjadi gol hiburan bagi KuPS.



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  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

    Melangkah maju di Turki

    Kini menjalani musim keduanya jauh dari Old Trafford, Onana berharap dapat melanjutkan aksi gemilangnya saat menghadapi penalti, alih-alih terus memikirkan kelengahannya dalam situasi sepak pojok. Mendapat menit bermain secara rutin di kompetisi Eropa tetap penting baginya untuk menemukan konsistensi selama masa peminjaman.

    Trabzonspor akan berupaya mengimbangi ketajaman penyelesaian akhir mereka dengan pertahanan yang lebih kokoh dalam laga-laga mendatang. Menjaga momentum kemenangan di Liga Konferensi akan sangat penting bagi ambisi mereka di kancah Eropa.