Trabzonspor tengah unggul nyaman dalam laga Conference League melawan klub Finlandia, KuPS, sebelum kesalahan penjaga gawang mereka membuka peluang bagi tim tamu untuk kembali bersaing. Tim Turki itu membangun keunggulan meyakinkan tiga gol pada menit ke-47 dan tampaknya sudah memastikan kemenangan pada awal babak kedua.
Namun, pada menit ke-54, gelandang veteran Petteri Pennanen melepaskan sepak pojok berbahaya yang melengkung ke dalam. Bola kirimannya melewati semua pemain di kotak penalti dan mengecoh Onana sebelum masuk di tiang jauh. Kiper pinjaman dari Manchester United itu tergeletak di lapangan, tak percaya dengan apa yang terjadi, sementara rekan-rekan setimnya hanya berjalan kembali ke lingkaran tengah.