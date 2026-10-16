Kesalahan mencolok itu sempat mengancam jalannya pertandingan yang nyaman bagi tuan rumah, tetapi sang kiper segera menebusnya. Tak lama setelah kesalahannya dalam situasi bola mati, KuPS mendapat penalti yang membuka peluang bagi mereka untuk melakukan kebangkitan tak terduga.

Onana menjawab tantangan itu dengan melompat ke kanan dan menepis tendangan penalti ke tempat yang aman. Bola muntah kemudian disambar melambung di atas mistar, menjaga keunggulan dua gol Trabzonspor dan membuat tim asal Turki itu kembali mengendalikan keadaan.

Meski sempat melakukan kesalahan di lini pertahanan, ketajaman serangan Trabzonspor terlalu sulit dibendung tim tamu. Mantan penyerang Southampton Paul Onuachu membuka keunggulan, menjadi awal dari penampilan menyerang yang dominan. Mantan winger Liverpool Mohamed Salah kemudian menggandakan keunggulan lewat penyelesaian khasnya ke sudut jauh gawang. Itu merupakan gol kedelapannya sejak tiba di Turki pada bursa transfer musim panas.

Franculino Dju memperlebar keunggulan tak lama setelah jeda menjadi 3-0. Seusai insiden penalti pada babak kedua, Dju kembali mencetak gol pada masa tambahan waktu untuk memastikan hasil pertandingan, sehingga gol Gustav Engvall menjelang akhir laga hanya menjadi gol hiburan bagi KuPS.







