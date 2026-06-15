AFP
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VIDEO: Amad Diallo MEMUKAU Ekuador! Bintang Manchester United itu mencetak gol luar biasa pada menit ke-90 dan membawa Pantai Gading meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia dalam 12 tahun
Amad menyampaikan pendapatnya kepada Fae
Meskipun secara mengejutkan tidak masuk dalam susunan pemain inti Emerse Fae di Philadelphia, Amad tidak menunjukkan rasa frustrasinya saat akhirnya dipanggil masuk. Pemain Manchester United itu tampil sangat bersemangat selama pemanasan di jeda babak pertama, dan energinya membuahkan hasil saat ia menggantikan Bazoumana Toure hanya 10 menit setelah babak kedua dimulai.
Momen penentu terjadi pada menit terakhir waktu normal. Wilfried Singo, yang baru saja dipindahkan ke posisi bek kanan beberapa saat sebelumnya, melakukan sprint yang melelahkan di sayap sebelum mengirim umpan silang yang sempurna ke dalam kotak penalti. Amad menunjukkan ketenangan yang luar biasa dengan menendang bola melewati kiper Ekuador, Hernan Galindez, yang memicu perayaan meriah di bangku cadangan Pantai Gading.
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Ekuador menyesali peluang yang terlewatkan sementara Pantai Gading mulai menemukan ritme permainannya
Hasil tersebut sangatlah mengecewakan bagi Ekuador, yang sempat mendominasi 30 menit pertama pertandingan dan tampil layaknya tim yang tak terkalahkan dalam 19 pertandingan terakhir. John Yeboah menjadi motor serangan terbaik mereka, menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan melengkung yang indah yang membentur mistar gawang setelah Emmanuel Agbadou secara tak biasa kehilangan keseimbangannya.
Tiang gawang kembali menggagalkan upaya La Tri tak lama setelah itu. Pedro Vite memberikan umpan terobosan yang brilian kepada Alan Minda, namun sang penyerang hanya bisa menonton saat tendangannya dari jarak delapan yard menghantam tiang gawang. Ini adalah periode dominasi yang pada akhirnya akan disesali Ekuador karena mereka gagal cukup sering menguji Yahia Fofana di babak kedua.
Sementara itu, juara AFCON 2023 membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan, dengan Yan Diomande menjadi ancaman konstan tanpa mampu memberikan umpan akhir. Masuknya Amad dan Ange-Yoan Bonny mengubah dinamika serangan tim Afrika tersebut, memberikan ketajaman yang hilang selama satu jam pertama pertandingan.
Sebelum aksi heroik Amad, Elye Wahi sudah hampir memecah kebuntuan, meniru nasib Ekuador dengan membentur mistar gawang setelah menerima umpan silang yang menggiurkan dari Nicolas Pepe. Namun, Gajah-gajah menolak puas dengan satu poin, terus menekan hingga akhir untuk memastikan kemenangan pertama mereka di putaran final Piala Dunia sejak turnamen 2014 di Brasil.
- AFP
Ujian melawan Jerman menanti tim Gajah
Meskipun kemenangan ini menempatkan Pantai Gading pada posisi yang kuat di Grup E, keputusan taktis yang diambil oleh Fae pasti akan menjadi sorotan menjelang laga mereka melawan Jerman. Keputusan untuk menurunkan Toure sebagai starter alih-alih Amad membuat banyak orang bingung, terutama karena bintang Manchester United itu telah mencetak gol penentu kemenangan dalam laga persahabatan prakompetisi melawan Prancis.
Jerman, yang menghancurkan Curacao 7-1 dalam pertandingan pembuka mereka, kemungkinan tidak akan seboros Ekuador di sepertiga akhir lapangan. Tim asuhan Fae menunjukkan kelemahan pertahanan sejak awal, dan mereka harus jauh lebih disiplin di lini belakang jika ingin menahan serangan gencar juara dunia empat kali itu pada Sabtu malam.