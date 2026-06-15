Hasil tersebut sangatlah mengecewakan bagi Ekuador, yang sempat mendominasi 30 menit pertama pertandingan dan tampil layaknya tim yang tak terkalahkan dalam 19 pertandingan terakhir. John Yeboah menjadi motor serangan terbaik mereka, menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan melengkung yang indah yang membentur mistar gawang setelah Emmanuel Agbadou secara tak biasa kehilangan keseimbangannya.

Tiang gawang kembali menggagalkan upaya La Tri tak lama setelah itu. Pedro Vite memberikan umpan terobosan yang brilian kepada Alan Minda, namun sang penyerang hanya bisa menonton saat tendangannya dari jarak delapan yard menghantam tiang gawang. Ini adalah periode dominasi yang pada akhirnya akan disesali Ekuador karena mereka gagal cukup sering menguji Yahia Fofana di babak kedua.

Sementara itu, juara AFCON 2023 membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan, dengan Yan Diomande menjadi ancaman konstan tanpa mampu memberikan umpan akhir. Masuknya Amad dan Ange-Yoan Bonny mengubah dinamika serangan tim Afrika tersebut, memberikan ketajaman yang hilang selama satu jam pertama pertandingan.

Sebelum aksi heroik Amad, Elye Wahi sudah hampir memecah kebuntuan, meniru nasib Ekuador dengan membentur mistar gawang setelah menerima umpan silang yang menggiurkan dari Nicolas Pepe. Namun, Gajah-gajah menolak puas dengan satu poin, terus menekan hingga akhir untuk memastikan kemenangan pertama mereka di putaran final Piala Dunia sejak turnamen 2014 di Brasil.