VIDEO: Alisha Lehmann mencetak gol pertamanya untuk Leicester melawan Aston Villa, namun kekalahan ini membuat The Foxes terpuruk
Kekalahan yang sangat menyakitkan bagi The Foxes
The Foxes masih tertinggal tiga poin di dasar klasemen di peringkat ke-12 dengan hanya mengoleksi sembilan poin, sementara tim tamu duduk nyaman di peringkat kedelapan dengan 20 poin. Lehmann, yang baru-baru ini membalas kritik setelah pindah dari Como ke Leicester, membawa tuan rumah unggul 1-0 lewat golnya pada menit ke-38. Namun, Villa bangkit di babak kedua untuk memastikan kemenangan 2-1, berkat gol penyama kedudukan dari Anna Patten pada menit ke-47 dan gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dari Kirsty Hanson pada menit ke-84.
Masalah dalam serangan dan cedera
Ketidakmampuan Leicester dalam mempertahankan tekanan serangan menjadi masalah utama musim ini. Mereka hanya berhasil mencetak sembilan gol di liga, jumlah terendah di divisi ini, dan belum pernah mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan pun. Manajer Rick Passmoor melihat rencana taktisnya sangat terhambat oleh cedera, yang membuatnya kehilangan pemain kunci seperti Denny Draper, Noemie Mouchon, dan Jutta Rantala. Kurangnya kedalaman skuad ini sangat jelas terlihat karena tim hanya melepaskan satu tembakan sepanjang babak kedua dan hanya mencatat empat sentuhan bola di dalam kotak penalti lawan.
Passmoor tetap teguh meski mendapat tekanan
Meskipun ancaman degradasi semakin mengkhawatirkan dan harus mengelola skuad yang kekurangan pemain, Passmoor menolak untuk menyerah. Ia menegaskan bahwa semangat di dalam tim tetap tinggi. "Semangatnya ada, kekompakannya ada, budayanya ada," tegasnya. "Kami tidak akan mundur—kami tidak akan berpaling dari pertarungan ini. Nasib kami masih ada di tangan kami." Kedatangan Lehmann baru-baru ini dari Italia dimaksudkan untuk menambah daya serang yang krusial dalam upaya bertahan ini, saat ia berupaya membungkam para skeptis. Kini, skuad harus segera mengubah momen-momen menjanjikan yang ditunjukkannya menjadi poin nyata.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Leicester City?
Dengan hanya tersisa lima pertandingan, jalan menuju kelangsungan di liga terlihat sangat berat. The Foxes sangat membutuhkan konsistensi dan pertahanan yang kokoh. Mereka akan menghadapi laga kandang krusial melawan Brighton pekan depan, sebelum menjalani dua laga tandang yang sulit melawan London City dan Everton. Selain itu, mereka masih memiliki satu pertandingan tunda yang berat melawan Arsenal dan harus menjamu Chelsea, salah satu pesaing gelar juara. Untuk menghindari babak play-off degradasi yang berisiko tinggi melawan tim dari Championship, tim ini membutuhkan perubahan drastis secepatnya. Satu hasil positif saja dapat membawa kepercayaan diri dan momentum yang diperlukan untuk melewati jadwal akhir musim yang berat ini dan memastikan kelangsungan di kasta tertinggi.
