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VIDEO: Alisha Lehmann melakukan salto ke belakang ke dalam kolam renang tropis! Mantan bintang WSL ini sedang menikmati liburan yang cerah di Jamaika bersama kekasihnya dari Baller League, Montel McKenzie
Menikmati sinar matahari Jamaika
Melalui Instagram untuk membagikan momen-momen terbaik liburannya, Lehmann mengunggah sebuah video spektakuler yang memperlihatkan keahlian atletiknya. Mantan pemain Juventus dan Como ini terekam melakukan backflip dengan sempurna dari sebuah platform ke dalam kolam renang tropis yang menakjubkan di Jamaika. Ia ditemani oleh pacarnya, McKenzie, yang juga terjun ke dalam air biru cerah tersebut. Pasangan ini tengah menikmati liburan yang sangat mereka butuhkan, sambil membagikan update kepada para pengikutnya berupa sesi latihan di gym dan foto selfie di tepi pantai. Bagi sang penyerang, liburan yang tenang ini sangat kontras dengan musim kompetisi domestik yang penuh gejolak yang baru saja ia lalui, sehingga memungkinkan bintang internasional ini untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum mengambil keputusan di masa depan.
Nasib yang bertolak belakang di lapangan sepak bola
Sementara penyerang asal Swiss itu mencari ketenangan setelah musim yang berat, McKenzie justru merayakan kejayaan tertinggi. Baru-baru ini ia mengangkat trofi Baller League UK setelah timnya meraih kemenangan menegangkan 5-2. Sementara itu, Leicester City harus mengalami degradasi yang menyakitkan dari Women's Super League setelah kalah 2-1 dalam adu penalti melawan Charlton Athletic. Lehmann bergabung dengan The Foxes dari klub Italia Como pada Januari 2026; meski hanya tampil dalam sembilan pertandingan, ia secara mengejutkan berhasil meraih penghargaan Pemain Terbaik Pilihan Penggemar Musim Ini. Mencermati hubungan saling mendukung mereka, sang juara sebelumnya mengatakan: "Tentu saja, hal itu memberi Anda dorongan seperti saat ada anggota keluarga atau teman yang menonton."
Mengatasi musim kompetisi domestik yang sangat berat
Beberapa bulan terakhir ini terasa sangat melelahkan bagi sang penyerang, yang harus menghadapi berbagai rintangan fisik dan psikologis setelah transfer musim dinginnya yang menjadi sorotan publik. Menyadari kesulitan besar yang dihadapinya bersama klub asal Midlands tersebut setelah pindah dari Italia, pemain berusia 27 tahun ini berbagi cerita kepada jutaan penggemarnya di dunia maya mengenai beban emosional yang dialaminya. Melihat kembali masa-masa yang melelahkan itu, sang superstar digital menyatakan: "Ini adalah salah satu tahun tersulit dalam karier sepak bola saya. Ada banyak tantangan, kemunduran, cedera, dan momen-momen yang menguji saya baik di dalam maupun di luar lapangan. Tidak selalu mudah, dan ada saat-saat ketika saya harus berjuang melewati situasi yang tidak pernah saya duga."
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri menghadapi tantangan musim mendatang
Menatap ke depan, bintang internasional ini harus segera memutuskan apakah akan tetap bersama Leicester dan berjuang untuk promosi dari divisi kedua, atau mencari klub baru. Sambil menghadapi persimpangan karier yang penting ini, fokus utamanya saat ini sepenuhnya tertuju pada persiapan intensif. Menyambut tantangan di masa depan, ia dengan percaya diri menyatakan: "Saya tidak sabar menanti musim depan. Saya akan siap, lebih bugar, lebih kuat, dan lebih termotivasi daripada sebelumnya. Ini baru permulaan."