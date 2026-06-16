Beberapa bulan terakhir ini terasa sangat melelahkan bagi sang penyerang, yang harus menghadapi berbagai rintangan fisik dan psikologis setelah transfer musim dinginnya yang menjadi sorotan publik. Menyadari kesulitan besar yang dihadapinya bersama klub asal Midlands tersebut setelah pindah dari Italia, pemain berusia 27 tahun ini berbagi cerita kepada jutaan penggemarnya di dunia maya mengenai beban emosional yang dialaminya. Melihat kembali masa-masa yang melelahkan itu, sang superstar digital menyatakan: "Ini adalah salah satu tahun tersulit dalam karier sepak bola saya. Ada banyak tantangan, kemunduran, cedera, dan momen-momen yang menguji saya baik di dalam maupun di luar lapangan. Tidak selalu mudah, dan ada saat-saat ketika saya harus berjuang melewati situasi yang tidak pernah saya duga."