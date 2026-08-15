Al Nassr mengawali perjalanan mereka dalam kampanye mempertahankan gelar Liga Roshn Saudi dengan cara yang ideal, setelah meraih kemenangan yang layak atas Al Fateh dengan skor telak 3-0, pada Sabtu malam ini, di pekan pertama kompetisi, sehingga sang klub mengirimkan pesan dini kepada para pesaingnya mengenai keinginan mereka untuk terus mendominasi turnamen.

Al Nassr tampil kuat dalam pertandingan resmi pertama di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia mereka, Ange Postecoglou, yang berhasil membawa tim meraih kemenangan dan mengantongi 3 poin pertama.

Hal itu terjadi setelah penampilan menawan dari para pemain baru, dengan yang terdepan adalah pemain Portugal Joao Felix dan pemain Brasil Angelo Gabriel, sebelum Samu Costa menambahkan gol ketiga usai tampil sebagai pemain pengganti.