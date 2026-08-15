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Video: Al Nassr Memulai Perjalanan Mempertahankan Gelar dengan Kemenangan Meyakinkan 3 Gol atas Al Fateh

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al-Alami menang

Al Nassr mengawali perjalanan mereka dalam kampanye mempertahankan gelar Liga Roshn Saudi dengan cara yang ideal, setelah meraih kemenangan yang layak atas Al Fateh dengan skor telak 3-0, pada Sabtu malam ini, di pekan pertama kompetisi, sehingga sang klub mengirimkan pesan dini kepada para pesaingnya mengenai keinginan mereka untuk terus mendominasi turnamen.

Al Nassr tampil kuat dalam pertandingan resmi pertama di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia mereka, Ange Postecoglou, yang berhasil membawa tim meraih kemenangan dan mengantongi 3 poin pertama.

Hal itu terjadi setelah penampilan menawan dari para pemain baru, dengan yang terdepan adalah pemain Portugal Joao Felix dan pemain Brasil Angelo Gabriel, sebelum Samu Costa menambahkan gol ketiga usai tampil sebagai pemain pengganti.

  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kiper Al-Fateh tampil gemilang dan menahan Al-Nassr

    Al Nassr memulai laga dengan tekanan ofensif yang jelas, tetapi Walid Al Anzi, kiper Al Fateh, tampil sesuai perannya usai menepis tembakan berbahaya dari Joao Felix pada menit ke-13, hingga mencegah tim berkostum kuning itu menjebol gawang lebih awal.

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    Al Anzi kembali menyuguhkan salah satu momen paling menonjol dalam pertandingan hanya semenit berselang, setelah menyelamatkan peluang berbahaya Al Nassr yang bak memiliki tiga nyawa, menyusul tembakan baru dari Felix yang ditepis sang kiper, sebelum bola memantul ke arah Angelo yang kembali melepaskan tendangan, tetapi Al Anzi berhasil menghalaunya sekali lagi.

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    Al Fateh membalas dengan upaya berbahaya pada menit ke-17 melalui pemain Slovakia, Lukas Haraslin, yang melepaskan tembakan keras yang melewati sisi tiang kiri, sebelum Al Nassr kembali menekan, dan Felix melepaskan sundulan pada menit ke-23 yang melambung di atas mistar.

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  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Angelo dan Felix Panaskan Babak Pertama

    Al Nassr terus menebar ancaman ofensif hingga akhirnya pada menit ke-37, tercipta gol pertama lewat pemain Brasil, Angelo Gabriel, setelah memanfaatkan umpan silang Sadio Mane secara sempurna dan melepaskan tendangan keras yang bersarang di gawang Al Fateh.

    Gol Angelo menjadi momen bersejarah, karena merupakan gol resmi pertama Al Nassr di bawah kepemimpinan Ange Postecoglou, sehingga pelatih asal Australia itu mengawali eranya bersama "sang klub global" dengan cara yang sempurna.

    Hanya berselang 3 menit, Joao Felix kembali menggandakan keunggulan Al Nassr lewat gol yang indah, setelah mempermainkan pertahanan Al Fateh dan berhasil melewati lebih dari satu pemain, sebelum melesakkan bola dengan keras ke dalam gawang, menegaskan bahwa pemain pendatang asal Portugal itu akan menjadi salah satu senjata serang paling menonjol bagi tim musim ini.

  • Al-Anzi menepis, lalu Samu Costa memastikannya

    Di babak kedua, Al-Fateh mencoba kembali ke dalam permainan, tetapi Al-Nassr tetap menjaga keunggulannya, sementara Walid Al-Anazi melanjutkan penampilan gemilangnya, dan pada menit ke-63 ia menepis tembakan berbahaya dari pemain Senegal Sadio Mane, sehingga mencegah gol ketiga dan menjaga harapan timnya untuk bangkit.

    Namun Postecoglou memasukkan rekrutan baru Samu Costa pada menit ke-66 menggantikan Joao Felix, dan pemain Portugal itu tidak membutuhkan lebih dari 7 menit untuk meninggalkan jejaknya, karena pada menit ke-73 ia berhasil mencetak gol ketiga bagi Al-Nassr melalui tembakan keras yang menggetarkan gawang Al-Fateh.

    Dengan kemenangan ini, Al-Nassr meraih 3 poin pertama dalam perjalanan mempertahankan gelar Liga Roshn, dan menampilkan awal yang kuat di bawah kepemimpinan Postecoglou, sementara para rekrutan baru mencuri perhatian dengan penampilan menyerang yang menjanjikan, di saat kiper Al-Fateh Walid Al-Anazi membuktikan bahwa ia menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam pertandingan meski timnya kalah dengan tiga gol tanpa balas.

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